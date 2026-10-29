Κικίλιας: Ερχονται μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας τις επόμενες μέρες

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Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής ακτοπλοΐας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παρέμβει εκ νέου για τη στήριξη του κλάδου, τονίζοντας τη σημασία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη νησιωτική Ελλάδα, τη μετακίνηση των πολιτών, τη διακίνηση των προϊόντων και την οικονομική δραστηριότητα.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Όπως γνωστοποίησε, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ οι λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με την προεδρία της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο κ. Κικίλιας απέφυγε να προσδιορίσει το ύψος και τη μορφή της ενίσχυσης, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των μέτρων.

Αναφερόμενος στις προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπενθύμισε ότι είχε καταστεί δυνατή η συγκράτηση αυξήσεων της τάξης του 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις οποίες είχε προαναγγείλει ο κλάδος.

Παράλληλα, συνέδεσε τη νέα πρωτοβουλία με τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η στήριξη της ακτοπλοΐας δεν αφορά μόνο τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των νησιών, από τον τουρισμό και το εμπόριο έως τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Χίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο πρόβλημα που δημιουργείται στις μετακινήσεις από και προς τη Χίο, εξαιτίας της προγραμματισμένης τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια περιορίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο από έξι σε τρία εβδομαδιαίως, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των στρατιωτικών που μετακινούνται από και προς το νησί.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και τον προγραμματισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές του.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, μέσα από συνεννόηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους τοπικούς φορείς, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως δεν μπορεί να υποχρεώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν μονομερώς τα δρομολόγιά τους.

Εξετάζεται ειδική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών στο Λιμενικό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στις πρόσφατες κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Λιμενικό Σώμα, με αφορμή τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν στο Λαύριο και τη Χίο.

Εξήρε τον επαγγελματισμό των στελεχών του Λιμενικού και γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στα λιμάνια, κατά το πρότυπο των εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος με επιπλέον δέκα ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών, τουλάχιστον.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι για το 2026 προβλέπεται η πρόσληψη 420 στελεχών στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στον σχεδιασμό για το 2027 ενδέχεται να ενταχθούν πρόσθετες ανάγκες στελέχωσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.