 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(8) "Politics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Κικίλιας: Ερχονται μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας τις επόμενες μέρες

Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα, σημείωσε, προαναγγέλοντας μέτρα στήριξης από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

Ακτοπλοΐα 29.10.2026, 12:03
Σχολιάστε
Κικίλιας: Ερχονται μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας τις επόμενες μέρες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της ελληνικής ακτοπλοΐας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από το αυξημένο κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων, επιβεβαίωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να παρέμβει εκ νέου για τη στήριξη του κλάδου, τονίζοντας τη σημασία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τη νησιωτική Ελλάδα, τη μετακίνηση των πολιτών, τη διακίνηση των προϊόντων και την οικονομική δραστηριότητα.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα λαϊκό μέσο μαζικής μεταφοράς, το οποίο εξυπηρετεί ζωτικές ανάγκες των νησιωτικών περιοχών.

Όπως γνωστοποίησε, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί επαφές με εκπροσώπους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, ενώ οι λεπτομέρειες του σχεδίου αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες, σε συνεργασία με την προεδρία της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία.

Ο κ. Κικίλιας απέφυγε να προσδιορίσει το ύψος και τη μορφή της ενίσχυσης, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των μέτρων.

Αναφερόμενος στις προηγούμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπενθύμισε ότι είχε καταστεί δυνατή η συγκράτηση αυξήσεων της τάξης του 15% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τις οποίες είχε προαναγγείλει ο κλάδος.

Παράλληλα, συνέδεσε τη νέα πρωτοβουλία με τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι οι πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, έχουν επιβαρύνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η στήριξη της ακτοπλοΐας δεν αφορά μόνο τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, αλλά συνολικά την οικονομική δραστηριότητα των νησιών, από τον τουρισμό και το εμπόριο έως τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Στο επίκεντρο και οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις της Χίου

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο πρόβλημα που δημιουργείται στις μετακινήσεις από και προς τη Χίο, εξαιτίας της προγραμματισμένης τετράμηνης διακοπής λειτουργίας του αεροδρομίου του νησιού.

Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια περιορίζονται κατά τη χειμερινή περίοδο από έξι σε τρία εβδομαδιαίως, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των επαγγελματιών και των στρατιωτικών που μετακινούνται από και προς το νησί.

Ο κ. Κικίλιας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων και τον προγραμματισμό των εργασιών στο αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι το υπουργείο Ναυτιλίας καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ενός προβλήματος που δεν εμπίπτει άμεσα στις αρμοδιότητές του.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος, μέσα από συνεννόηση με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τους τοπικούς φορείς, αναγνωρίζοντας παράλληλα πως δεν μπορεί να υποχρεώσει ιδιωτικές επιχειρήσεις να αυξήσουν μονομερώς τα δρομολόγιά τους.

Εξετάζεται ειδική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών στο Λιμενικό

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε στις πρόσφατες κατασχέσεις μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από το Λιμενικό Σώμα, με αφορμή τις υποθέσεις που εντοπίστηκαν στο Λαύριο και τη Χίο.

Εξήρε τον επαγγελματισμό των στελεχών του Λιμενικού και γνωστοποίησε ότι εξετάζεται η δημιουργία ξεχωριστής υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στα λιμάνια, κατά το πρότυπο των εξειδικευμένων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξετάζεται η ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Σώματος με επιπλέον δέκα ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους ανίχνευσης ναρκωτικών, τουλάχιστον.

Τέλος, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι για το 2026 προβλέπεται η πρόσληψη 420 στελεχών στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στον σχεδιασμό για το 2027 ενδέχεται να ενταχθούν πρόσθετες ανάγκες στελέχωσης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]
Μασκ: Ο Πούτιν εξάρει την «ιδιοφυΐα» του Ίλον, εν μέσω σχεδίων για ρωσικό Starlink
Κόσμος

Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο
Alphabet: Ιστορική βουτιά 13% απειλεί να σβήσει σχεδόν 500 δισ. από την αξία της
Τεχνολογία

Βυθίζεται η μετοχή της Alphabet: Χάνει 500 δισ. σε μία συνεδρίαση
DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις
Economy

Στουρνάρας για Λαγκάρντ: Πέτυχε να γεφυρώσει διαφορετικές απόψεις

Τι αναφέρει ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάραςς στον ΟΤ για την αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από τον προεδρία της ΕΚΤ

Γιώργος Μανέττας
ING: Πάνω από τα 100 ευρώ η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Φυσικό αέριο

Προς την τέλεια καταιγίδα η Ευρώπη - Στα ύψη το αέριο

Το υψηλό κόστος απειλεί τη βιομηχανική ζήτηση - Οι φόβοι για την προσφορά εντείνονται

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνικές τράπεζες: Τι προσδοκούν οι αναλυτές – Οι εκτιμήσεις για τόκους, αποτιμήσεις και διανομές
Τράπεζες

Τράπεζες: Ανεβάζουν κέρδη, κρατούν δυνάμεις για μερίσματα

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών για τις ελληνικές τράπεζες συγκλίνουν σε αύξηση της κερδοφορίας σε ετήσια βάση

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon
Business

Κορρές: Ποια εταιρεία παίρνει πίσω ο ιδρυτής – Τα σχέδια με Halcyon

Η παρουσία σε 52 χώρες, το ξεκαθάρισμα των προϊόντων και οι κινήσεις ανάπτυξης – Το αμερικανικό τεστ των δασμών, το ομολογιακό με κάλυψη Alpha Bank και η δεύτερη χρήση χωρίς προτεινόμενο μέρισμα

Γιώργος Μανέττας
Διώρυγα Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers
Ποντοπόρος

Σουέζ: Επιστρέφουν οι «γίγαντες» των containers

Oι ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών επαναφέρουν σταδιακά υπηρεσίες στη συντομότερη διαδρομή Ασίας–Ευρώπης - Θετικές προοπτικές για τον Πειραιά

Λάμπρος Καραγεώργος
Τιμές ρεύματος στην Ευρώπη: Με φόντο τα 300 ευρώ/MWh η σύνοδος των υπουργών Ενέργειας
Ηλεκτρισμός

Στο κόκκινο οι τιμές ρεύματος στην Ευρώπη με φόντο τα 300 ευρώ/MWh

Η ενεργειακή ακρίβεια, οι χρεώσεις δικτύου και η φορολογία στο επίκεντρο του σημερινού Συμβουλίου της ΕΕ - Τι ζητά η Eurelectric, ποια ατζέντα καλείται να διαχειριστεί ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου

Μάχη Τράτσα
Περισσότερα από Ακτοπλοΐα
Κικίλιας: Ερχονται μέτρα στήριξης της ακτοπλοΐας τις επόμενες μέρες
Ακτοπλοΐα

Θέμα ημερών τα μέτρα στήριξης στην ακτοπλοΐα - Τι είπε ο Κικίλιας

Η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναστηρίξει την ελληνική ακτοπλοΐα, σημείωσε, προαναγγέλοντας μέτρα στήριξης από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους

Ακτοπλοΐα: Σχέδιο διάσωσης από το ενεργειακό σοκ – Επιδότηση έως 70% εξετάζει η κυβέρνηση
Ακτοπλοΐα

Σχέδιο διάσωσης της ακτοπλοΐας από το ενεργειακό σοκ

Tο ράλι των ναυτιλιακών καυσίμων δοκιμάζει τις αντοχές των ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοΐα: Σε αναζήτηση 100 εκατ. για την κάλυψη του κόστους καυσίμων την χεμερινή σεζόν
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Ψάχνει 100 εκατ. για τα καύσιμα του χειμώνα

Τι λέει ο πρόεδρος του ΣΕΕΝ για την εκτόξευση του κόστους των καυσίμων στην ακτοπλοΐα - Παρεμβάσεις εξετάζει το ΥΠΕΝ

Λάμπρος Καραγεώργος
Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω 9 μποφόρ
Ακτοπλοΐα

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω 9 μποφόρ

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στον Αργοσαρωνικό τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μόνο με συμβατικά πλοία, ενώ τα υδροπτέρυγα παραμένουν δεμένα

Ακτοπλοΐα: Καύσιμα στα ύψη, δρομολόγια σε κίνδυνο
Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Καύσιμα στα ύψη, δρομολόγια σε κίνδυνο

«Η ακτοπλοΐα δεν είναι μόνο Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος» τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοΐα: Οκτώ παρεμβάσεις προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
Ακτοπλοΐα

Οκτώ παρεμβάσεις για την ακτοπλοΐα

Αλλαγές σε θεσμικό πλαίσιο, λιμάνια, άγονες και στόλο προτείνει για την ακτοπλοΐα η Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακτοπλοΐα: Συγκέντρωση της αγοράς και εμπόδια εισόδου διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ακτοπλοΐα

Μεγάλη συγκέντρωση και εμπόδια εισόδου στην ακτοπλοϊα

Τα συμπεράσματα της Τελικής Έκθεσης για την Ακτοπλοΐα

Latest News
Eurobank: Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ. ευρώ μετά τα κέρδη των 1,16 δισ. ευρώ στο 9μηνο
Τράπεζες

Κέρδη 1,16 δισ. για την Eurobank – Έρχεται προμέρισμα 214 εκατ.

Στα 0,0599 ευρώ ανά μετοχή το ενδιάμεσο μέρισμα που θα διανείμει η Eurobank – Αύξηση χορηγήσεων κατά 3,8 δισ. ευρώ και σχεδόν η μισή κερδοφορία από το εξωτερικό

Αγης Μάρκου
Ακίνητα: Ισως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν ταβάνι, λέει η Geoaxis [γραφήματα]
Ακίνητα

Geoaxis: Ίσως οι τιμές των κατοικιών πιάνουν... ταβάνι [γραφήματα]

Τι δείχνει η ανάλυση της Geoaxis για τις τιμές στα ακίνητα – Το ράλι 10ετίας σε 5 κομβικές περιοχές της Αττικής – Πόσο κοστίζει το τ.μ. και ο ρόλος του κόστους κατασκευής

Μασκ: Ο Πούτιν εξάρει την «ιδιοφυΐα» του Ίλον, εν μέσω σχεδίων για ρωσικό Starlink
Κόσμος

Ο Πούτιν αποθεώνει τον Μασκ

Η Ρωσία του Πούτιν σχεδιάζει να δημιουργήσει τη δική της εκδοχή του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών του Μασκ, προκειμένου να συνδράμει στην επίθεση κατά της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Διυλιστήρια και Coca Cola συγκράτησαν την άνοδο

Με μικρά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Alphabet: Ιστορική βουτιά 13% απειλεί να σβήσει σχεδόν 500 δισ. από την αξία της
Τεχνολογία

Βυθίζεται η μετοχή της Alphabet: Χάνει 500 δισ. σε μία συνεδρίαση

Η πτώση της μετοχής της Alphabet μετά τα αποτελέσματα Γ’ τριμήνου συνιστά τη δεύτερη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια αξίας που έχει καταγραφεί ποτέ για εταιρεία εισηγμένη στις ΗΠΑ

DBC Corporate Advisory: Νέα εταιρεία χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής και χρηματοδότησης επενδύσεων
Business

Η DBC Corporate Advisory ξεκινά αυτόνομη πορεία υπό την Parnon Holdings

Η νέα εταιρεία προκύπτει από την απόσχιση των κλάδων Financial Advisory και αξιοποίησης επιχορηγήσεων, μεταφέροντας προσωπικό, πελατολόγιο και συμβάσεις

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»
World

Λαγκάρντ: «Θέλω να έχω την ελευθερία έκφρασης»

Δεν υπάρχει ποτέ κατάλληλη στιγμή για να φύγεις είπε η Κριστίν Λαγκάρντ - Ανοιχτό το παράθυρο για αύξηση των επιτοκίων το Δεκέμβριο

Τζούλη Καλημέρη
ΥπΑΑΤ: Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής
AGRO

Διεθνής συνεργασία για την προστασία της φυτικής παραγωγής

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο φιλοξένησε την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτώ

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ
Business

Ambrosia Capital: Περιθώριο ανόδου 44% για τον ΑΔΜΗΕ

Στα 6,20 ευρώ η τιμή - στόχος για τον ΑΔΜΗΕ έθεσε η Ambrosia Capital - Τι βλέπει γα τα EBITDA

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας – Στο επίκεντρο ενέργεια και κυκλική οικονομία
Εταιρική ευθύνη

Μασούτης: Δημοσιεύει τη 2η Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας

Η έκθεση του 2025 αποτυπώνει την εξέλιξη της Μασούτης στην εφαρμογή των αρχών ESG, με ισχυρότερη εταιρική διακυβέρνηση, μειωμένη κατανάλωση ενέργειας

Υπό πίεση η Wall Street – Βουτιά για Alphabet και Caterpillar
Wall Street

Υπό πίεση η Wall Street, βουτιά για Alphabet και Caterpillar

O Dow Jones σημειώνει πτώση 0,40% στις 52.264 μονάδες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς και τη μικροηλεκτρονική
Τεχνολογία

Σε ανοικτή διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική 2026-2030 για τους ημιαγωγούς

«Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια
World
Upd: 15:29

ΕΚΤ: Στον πάγο τα επιτόκια

Στη σκιά της παραίτησης Λαγκάρντ η ΕΚΤ διατήρησε ως ήταν αναμενόμενο αμετάβλητο το κόστος δανεισμού

Τζούλη Καλημέρη
Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Τέσσερα τα μέτωπα κινδύνου για τις ελληνικές τράπεζες

Στο επίκεντρο τα νέα κόκκινα δάνεια και τα κεφάλαια - Ισχυρή κερδοφορία και χαμηλό κόστος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Grimaldi: Ενισχύει τις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας με τέσσερα πλοία Eco
Ναυτιλία

Grimaldi: Τέσσερα πλοία στις γραμμές ro-ro Τουρκίας–Ελλάδας–Ιταλίας

Ο όμιλος Grimaldi εισήλθε στην τουρκική αγορά θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων τον Σεπτέμβριο του 2024

Λάμπρος Καραγεώργος
AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ
Business

AKTOR: Παραδόθηκαν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ

Παραδόθηκε στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το πρώτο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies