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Χίος: Έξι επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα

Για την κάλυψη των έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, μετά την αναστολή της αεροπορικής σύνδεσης

Ακτοπλοΐα 07.11.2026, 20:44
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Χίος: Έξι επιπλέον ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα
Λάμπρος Καραγεώργος

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Υπέρ της προκήρυξης δύο ακτοπλοϊκών γραμμών για την κάλυψη των έκτακτων συγκοινωνιακών αναγκών της Χίου, μετά την αναστολή της αεροπορικής σύνδεσης, γνωμοδότησε ομόφωνα το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ).

Τα δρομολόγια προτείνεται να εκτελούνται από τις 30 Νοεμβρίου 2026 έως τις 28 Μαρτίου 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις. Από αυτές θα καθοριστεί και το μίσθωμα ανά πλήρες δρομολόγιο.

Η πρώτη γραμμή θα συνδέει τον Πειραιά με τα Μεστά Χίου και θα εκτελείται τρεις φορές την εβδομάδα.

Το πλοίο θα υποχρεούται να συνεχίζει έως τη Μυτιλήνη χωρίς πρόσθετο μίσθωμα, ενώ θα μπορεί να εξυπηρετεί τη Χίο από το κεντρικό λιμάνι, αντί των Μεστών, εφόσον αυτό κριθεί ότι καλύπτει καλύτερα τις συγκοινωνιακές ανάγκες.

Για τη γραμμή αυτή προβλέπεται πλοίο μεταφορικής ικανότητας τουλάχιστον 950 επιβατών, με συνολική επιφάνεια φόρτωσης οχημάτων 1.500 τ.μ. Από αυτήν, τα 600 τ.μ. θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορτηγά οχήματα. Το πλοίο θα έχει μήκος άνω των 100 μέτρων και τουλάχιστον 300 κλίνες.

Αν δεν υπάρξει προσφορά με 300 κλίνες, θα γίνουν δεκτές και προτάσεις για πλοία με τουλάχιστον 200.

Ουσιαστικά η προκήρυξη αυτή αφορά συμβατικό πλοίο

Η δεύτερη γραμμή θα συνδέει το Λαύριο ή τη Ραφήνα με τα Μεστά, επίσης με τρία δρομολόγια την εβδομάδα και υποχρεωτική επέκταση έως τη Μυτιλήνη χωρίς επιπλέον μίσθωμα. Τα πλοία θα πρέπει να μεταφέρουν τουλάχιστον 950 επιβάτες, να διαθέτουν χώρο φόρτωσης οχημάτων 1.000 τ.μ. και να έχουν μήκος άνω των 80 μέτρων. Η προκήρυξη «περιγράφει» είτε συμβατικό είτε ταχύπλοο πλοίο.

Η γνωμοδότηση του ΣΑΣ ανοίγει τον δρόμο για την προκήρυξη των γραμμών, ωστόσο η λύση είναι άμεσα συνυφασμένη με τα χρήματα που θα διατεθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας, για τα οποία δεν αναφέρει τίποτα η γνωμοδότηση του ΣΑΣ. Υπενθυμίζεται ότι άλλα τρία δρομολόγια την εβδομάδα θα πραγματοποιεί όλη τη νέα δρομολογιακή περίοδο η Attica Group, χωρίς επιδότηση.

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