 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(7) "Careers"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(13) "Career Advice"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
}

Manpower: Επαγγελματική εξουθένωση βιώνουν 6 στους 10 εργαζόμενους

Τελικά, τι κάνει σήμερα μια θέση εργασίας να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των εργαζομένων; - Τι δείχνει η έρευνα της Manpower

Executive 30.10.2026, 15:29
Σχολιάστε
Manpower: Επαγγελματική εξουθένωση βιώνουν 6 στους 10 εργαζόμενους
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ασφάλεια για το παρόν, αβεβαιότητα για το μέλλον. Αυτό είναι το συμπέρασμα από το Παγκόσμιο Βαρόμετρο 2026 του ομίλου ManpowerGroup εξετάζει την ευημερία, την εργασιακή ικανοποίηση και την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων για την επαγγελματική τους πορεία. Τα ευρήματα της αναδεικνύουν ένα ενδιαφέρον στοιχείο: παρότι πολλοί εργαζόμενοι αισθάνονται σίγουροι για την εργασία που κάνουν σήμερα, η εικόνα για το επαγγελματικό τους μέλλον συνοδεύεται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο συνολικός δείκτης θετικού κλίματος διαμορφώνεται στο 67%. Πίσω από αυτό το ποσοστό, ωστόσο, βρίσκονται διαφορετικές ανάγκες, προσδοκίες και εμπειρίες, οι οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αξιολογούν τόσο τη σημερινή τους θέση όσο και τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές.

Τελικά, τι κάνει σήμερα μια θέση εργασίας να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των εργαζομένων; Το αντικείμενο, οι αποδοχές, το περιβάλλον ή οι δυνατότητες εξέλιξης;

Ευημερία: πώς θέλουν να αισθάνονται οι εργαζόμενοι στην καθημερινή τους εργασία;

Η επαγγελματική επιτυχία συνδέεται άμεσα και με την καθημερινότητα: τον φόρτο εργασίας, την υποστήριξη που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, τη σχέση με την ομάδα και τον χρόνο που διαθέτουν για την προσωπική τους ζωή.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο παγκόσμιος δείκτης ευημερίας (well-being) ανέρχεται στο 64%, ενώ έξι στους δέκα εργαζομένους δηλώνουν ότι βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση (burnout). Το εύρημα αναδεικνύει τη σημασία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι απαιτήσεις είναι ρεαλιστικές, οι προτεραιότητες ξεκάθαρες και η υποστήριξη ουσιαστική.

Η εισαγωγή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης προσθέτει μία νέα διάσταση στην καθημερινή εργασία. Η εξοικείωση με αυτά απαιτεί χρόνο, εξάσκηση και καθοδήγηση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη σαφήνεια ως προς τις προσδοκίες κάθε ρόλου και την υποστήριξη που παρέχεται στους εργαζομένους για να ανταποκριθούν στις αλλαγές.

Παράγοντες όπως η οργάνωση της καθημερινής εργασίας, η διαχείριση των περιόδων αυξημένου φόρτου, η εκπαίδευση κατά την ένταξη σε έναν νέο ρόλο και η υποστήριξη της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.

Εργασιακή ικανοποίηση: τι κάνει έναν ρόλο να ταιριάζει πραγματικά στους εργαζομένους;

Ο παγκόσμιος δείκτης εργασιακής ικανοποίησης (job satisfaction) διαμορφώνεται στο 62%. Την ίδια στιγμή, το 89% των εργαζομένων πιστεύει ότι διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταποκριθεί στον σημερινό του ρόλο, αλλά το 43% ανησυχεί ότι η αυτοματοποίηση μπορεί να αντικαταστήσει τη θέση εργασίας του μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη ανησυχία των εργαζομένων για το μέλλον και για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να επηρεάσει επιμέρους αρμοδιότητες και επαγγελματικούς ρόλους.

Η αβεβαιότητα συνδέεται επίσης με το λεγόμενο «job hugging», δηλαδή την τάση παραμονής σε μία εργασία κυρίως για λόγους ασφάλειας. Στην έρευνα, το 64% των εργαζομένων δηλώνει ότι σκοπεύει να παραμείνει στον σημερινό του εργοδότη στο άμεσο μέλλον. Η παραμονή, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας εργαζόμενος αισθάνεται ικανοποιημένος ή ότι βλέπει σαφείς προοπτικές εξέλιξης.

Η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων, η δυνατότητα αξιοποίησης των δεξιοτήτων, η συστηματική ανατροφοδότηση και οι ευκαιρίες μάθησης και ανάληψης μεγαλύτερων ευθυνών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη συνολική εργασιακή εμπειρία.

Εμπιστοσύνη: πώς προετοιμάζονται οι εργαζόμενοι για τις αλλαγές;

Ο δείκτης εμπιστοσύνης (confidence) καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό από τους τρεις δείκτες της έρευνας, φτάνοντας το 73% παγκοσμίως. Ωστόσο, λιγότεροι από τους μισούς εργαζομένους έχουν συμμετάσχει σε κάποια μορφή κατάρτισης δεξιοτήτων κατά το τελευταίο εξάμηνο.

Η μάθηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελούν πλέον βασικό μέρος της επαγγελματικής εξέλιξης, ιδιαίτερα καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει σταδιακά διαφορετικούς ρόλους και κλάδους.

Το AI literacy, δηλαδή η γνώση και η πρακτική κατανόηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, περιλαμβάνει την κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών των σχετικών εργαλείων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και την υπεύθυνη χρήση τους στην εργασία.

Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση των δεξιοτήτων που ζητά η αγορά, η συνεχής εκπαίδευση, η πρακτική εφαρμογή της γνώσης και η πρόσβαση σε καθοδήγηση και ανατροφοδότηση αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Αντίστοιχα, όταν οι εργαζόμενοι αξιολογούν έναν εργοδότη, τα προγράμματα εκπαίδευσης, το mentoring και οι δυνατότητες εσωτερικής εξέλιξης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επιλογή και τη μακροπρόθεσμη παραμονή σε έναν οργανισμό.

Το επόμενο βήμα ξεκινά από τις προτεραιότητες των εργαζομένων

Οι αλλαγές στην αγορά απασχόλησης δημιουργούν νέα ερωτήματα γύρω από την επαγγελματική πορεία. Για τους εργαζομένους, ζητήματα όπως ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ένα αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, οι σαφείς προσδοκίες, οι ευκαιρίες μάθησης και οι προοπτικές εξέλιξης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Τα ευρήματα της έρευνας Παγκόσμιο Βαρόμετρο 2026 δείχνουν ότι η σχέση με την εργασία δεν καθορίζεται πλέον μόνο από τον ίδιο τον ρόλο ή τις αποδοχές, αλλά από το συνολικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι καλούνται να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»
Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας
Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Κατασκευές

Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Καύσιμα: Επεκτείνεται η επιδότηση από 1 έως 15 Νοεμβρίου
Ενέργεια

Επεκτείνεται η επιδότηση στα καύσιμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Hedge funds: Ο κλάδος αλλάζει ριζικά
World

Hedge funds: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη των 4,6 τρισ. δολ.

Οι πέντε διαρθρωτικές δυνάμεις αναμορφώνουν τον κλάδο των hedge funds - Στα 4,6 τρισ. δολάρια υπό διαχείριση κεφάλαια και μια νέα εποχή θεσμικών επενδύσεων

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Κριστίν Λαγκάρντ: Το αποτύπωμα μιας οκταετούς θητείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η πρόωρη αποχώρηση
World

Λαγκάρντ: Η τραπεζίτης των κρίσεων και η κληρονομιά της

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, θα αποχωρήσει πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της τον Οκτώβριο του 2027

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027 – Χρέος και έλλειμμα στο επίκεντρο
Economy

Citi για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027

H Citi εντοπίζει αδυναμίες στο μεγάλο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο εκτιμά ότι θα διευρυνθεί περαιτέρω το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακτοπλοΐα: «Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο – Ενίσχυση 30-35 εκατ. ευρώ
Ακτοπλοΐα

«Κλείδωσε» η επιδότηση καυσίμων στα 16 λεπτά το λίτρο

Η παρέμβαση αποσκοπεί στην απορρόφηση μέρους της σημαντικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζει η ακτοπλοΐα λόγω της αύξησης των διεθνών τιμών των καυσίμων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ambrosia Capital: Νέες τιμές-στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Η Ambrosia Capital σημειώνει ότι οι μετοχές των τραπεζών έχουν υπεραποδώσει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Binance: Το «χακάρισμα» ύψους 6,3 δισ. δολαρίων και οι συνέπειές του
Crypto

Η μεγάλη κλοπή των crypto - Τι έρχεται

Η Binance δήλωσε ότι θα καλύψει όλες τις απώλειες και ανέστειλε προσωρινά τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, ενώ διεξάγει έρευνα για το περιστατικό

Δημήτρης Σταμούλης
ExxonMobil – Chevron: Τεράστια κέρδη και… καμπανάκι για την προσφορά ντίζελ
Πετρέλαιο

Τεράστια κέρδη για ExxonMobil-Chevron - Καμπανάκι για το ντίζελ

Οι αμερικανικοί πετρελαϊκοί όμιλοι επωφελούνται από τα ραγδαία αυξανόμενα περιθώρια διύλισης λόγω του πολέμου του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από Executive
Manpower: Επαγγελματική εξουθένωση βιώνουν 6 στους 10 εργαζόμενους
Executive

Εξι στους δέκα εργαζομένους βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση

Τελικά, τι κάνει σήμερα μια θέση εργασίας να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες των εργαζομένων; - Τι δείχνει η έρευνα της Manpower

Family offices και ελληνικές επιχειρήσεις – Η συμφωνία αρχίζει πριν από το κεφάλαιο
Executive

Family offices και ελληνικές επιχειρήσεις

Τι πρέπει να έχει απαντήσει μια ελληνική επιχείρηση πριν καθίσει απέναντι σε έναν ξένο επενδυτή

Αθανάσιος Αγγελακάκης
Έκθεση Κομισιόν για εργασία: Πρωτιές Ελλάδας σε φτώχεια και υποαπασχόληση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα χαμηλότεροι από το 2019

Οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα προβλέπεται να παραμείνουν το 2026 ελαφρώς χαμηλότεροι (-0,1%) σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.

Δημήτρης Σταμούλης
Deloitte: Αύξηση εσόδων αναμένουν 7 στους 10 CFO στην Ελλάδα
Executive

Αύξηση εσόδων αναμένουν 7 στους 10 CFO στην Ελλάδα

Πώς αποτυπώνονται οι εκτιμήσεις και οι προσδοκίες των ελλήνων CFO - Πού επενδύουν στην παρούσα συγκυρία

Gen Z: Τα αθλητικά στοιχήματα γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα – Οι φόβοι ειδικών ψυχικής υγείας
Executive

H Gen Z... ποντάρει σε αθλητικά στοιχήματα, οι ψυχολόγοι φοβούνται

Η Gen Z στοιχηματίζει όλο και περισσότερο στα αποτελέσματα αθλητικών αγώνων

Δημήτρης Σταμούλης
Επένδυση στην επιμόρφωση
Executive

Επένδυση στην επιμόρφωση

Η επιχείρηση πρέπει να θέλει, να μαθαίνει και να καθοδηγεί τους ανθρώπους της προς το στόχο της παροχής εξαιρετικής εμπειρίας στον πελάτη

Σταμάτης Παππάς
EY: Η πρόκληση για τους CFO στο νέο περιβάλλον της ΑΙ
Executive

Πώς η ΑΙ αλλάζει τον ορισμό της «επιχειρηματικής αξίας»

Ο μετασχηματισμός του Finance εξαρτάται εξίσου από τους ανθρώπους και τους τρόπους εργασίας, όσο και από τα συστήματα και τα δεδομένα - Ερευνα της EY

Latest News
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ
Business

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Ολοκλήρωση απορρόφησης της ΑΝΟΞΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συγχωνευση με απορροφηση της 100 θυγατρικής ΑΝΟΞΑΛ

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries
English Edition

Government Plans Up to €35 Million in Fuel Subsidies for Ferries

The government is preparing up to €35 million in fuel subsidies to help ferry operators contain costs, while a separate dispute over reduced sailings threatens to leave Chios with limited ferry connections during a four-month airport closure

Λάμπρος Καραγεώργος
«Χωριάτικο»: Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής – Απάτη 95 εκατ. ευρώ
Επικαιρότητα

Πως δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στην αλυσίδα «Χωριάτικο»

Στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, χρηματικά ποσά, επιταγές, 18 οχήματα και πολυτελή αντικείμενα μεγάλης αξίας, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί

Εθνική Τράπεζα Ελβετίας: Κέρδη 23 δισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο
World

«Χρυσά» κέρδη για την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας

Η Ελβετική Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε κέρδη 44,2 δισεκατομμυρίων φράγκων για το πρώτο εννεάμηνο

Τζούλη Καλημέρη
Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
Κατασκευές

Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο

Θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συνδεσιμότητας μεταξύ Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, είπε ο κ. Δήμας

Καύσιμα: Επεκτείνεται η επιδότηση από 1 έως 15 Νοεμβρίου
Ενέργεια

Επεκτείνεται η επιδότηση στα καύσιμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου

Η κρατική επιδότηση στην αντλία διαμορφώνεται ως εξής: 20 λεπτά/λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά για την αμόλυβδη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις μηνιαίες απώλειες στο 4,3% η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στο φίνις του Οκτωβρίου μάζεψε τις απώλειες το ΧΑ

Δεν κατάφερε να ανατρέψει το αρνητικό πρόσημο του μήνα το Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρωσία: Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε διυλιστήρια
World

Η Ουκρανία ξανάρχισε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια λέει η Μόσχα

Η Ρωσία σχεδιάζει να εξάγει 2,15 εκατομμύρια τόνους ντίζελ τον Νοέμβριο, επιπλέoν των 510.000 τόνων τον Οκτώβριο

Τουρισμός: Επιχειρηματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας ενόψει της EXPO 2027 Belgrade
Τουρισμός

Ευκαιρίες συνεργασίας Ελλάδας – Σερβίας στον Τουρισμό

EXPO 2027 Belgrade: Εκδήλωση για τις επιχειρηματικες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο
Ποντοπόρος

Capital Clean Energy Carriers: Αύξηση εσόδων κατά 44% το γ’ τρίμηνο

Η Capital Clean Energy Carriers ανακοίνωσε μέρισμα ύψους $0,15 ανά μετοχή για το γ' τρίμηνο του 2026

120 δόσεις: Ποιες οφειλές εντάσσονται στην ρύθμιση  – Ποιες οφειλές εξαιρούνται [Μέρος 1ο]
Experts

Ποιες οφειλές εντάσσονται στις 120 δόσεις - Ποιες εξαιρούνται

Η εξαγγελία για τις 120 δόσεις και την ένταξη και των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2024 - Πώς θα εφαρμοστεί

Απόστολος Αλωνιάτης
ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν
World

ΕΚΤ: Ζήτησε από τους ηγέτες της ΕΕ να αναζητήσουν διάδοχο για τον Φίλιπ Λέιν

Οι αξιωματούχοι της ευρωζώνης μπορούν να διαπραγματευτούν τη θέση του Λέιν παράλληλα με τις θέσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ και του μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου Ίζαμπελ Σνάμπελ.

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου
Business

Konica Minolta: Προηγμένες τεχνολογίες μέτρησης για βελτίωση της ακρίβειας του ποιοτικού ελέγχου

Ο Robotics Projects Application Engineer της Konica Minolta, Emre Sey, παρουσίασε στην 90η ΔΕΘ τις τεχνολογικές λύσεις Advanced Automation & Sensing

HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης
Πετρέλαιο

Παρατείνει η HELLENiQ ENERGY την έκπτωση στο ντίζελ κίνησης και θέρμανσης

Η έκπτωση από την HELLENiQ ENERGY θα είναι 16 λεπτά ανά λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, ποσό που αναλογεί σε μείωση της τιμής στην αντλία κατά 20 λεπτά με ΦΠΑ

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση
Ακίνητα

Eκτελεστοί τίτλοι: Ποιες αλλαγές φέρνει η νέα νομοθετική ρύθμιση

Τι ισχύει με την προστασία του οφειλέτη και τους κανόνες για τους servicers

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies