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Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό - Τι δείχνει η αγορά εργασίας

Executive 13.11.2026, 09:50
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Αγορά εργασίας: Περιζήτητοι οι Έλληνες του εξωτερικού για τις ανώτατες θέσεις στελεχών
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Περίπου το 30% των αναθέσεων για ανώτατα στελέχη που αναλαμβάνει η Stanton Chase Athens αφορά ζήτηση για Short lists υποψηφίων μεταξύ των οποίων είναι απαιτητό να περιλαμβάνονται και Έλληνες που εργάζονται στο εξωτερικό. Πολλοί από αυτούς έφυγαν από την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης ή ξεκίνησαν την εργασιακή τους σταδιοδρομία εκεί με αποτέλεσμα, επαναπατριζόμενοι, να βρίσκονται πια σε ένα επίπεδο εργασιακής ωριμότητας για σημαντικές θέσης ευθύνης.

Αυτό ανέφεραν σε συνάντηση με δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εξεύρεσης ανώτατων στελεχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ηγεσίας, Νίκος Βασιλικιώτης, και ο γενικός διευθυντής, Αλέξης Κόντης.

Όπως εξήγησαν, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν τα στελέχη αυτά για τη διεθνή εμπειρία και την τεχνογνωσία τους και κυρίως για τη διαφορετική οπτική με τις οποία αντιμετώπισαν προκλήσεις που σχετίζονταν πλέον με την ανάπτυξη και όχι μόνο με τη διαχείριση κρίσης. Κάτι που στην Ελλάδα φαίνεται να είναι μία ολοένα και πιο συχνά απαιτούμενη δεξιότητα. Η ζήτηση είναι εντονότερη στις τράπεζες και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των Private Equity Funds, στη βιομηχανία και την ενέργεια, στη ναυτιλία και στην τεχνολογία.

Η επιστροφή είναι πλέον εφικτή και οικονομικά για ένα στέλεχος που κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Ένα στέλεχος για παράδειγμα με μικτή ετήσια αμοιβή 300.000 λιρών στο Λονδίνο πληρώνει περίπου τριπλάσιο ενοίκιο, ακριβότερα ιδιωτικά σχολεία ή και φροντίδα για παιδιά κτλ. Έτσι, η αμοιβή αυτή μπορεί να είναι ισοδύναμη στην πράξη με περίπου 150.000 – 200.000 ευρώ μεικτά στην Αθήνα, ποσό που οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πλέον διατεθειμένες να καταβάλουν για τέτοια επιπέδου στελέχη. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα φορολογικά κίνητρα για όσους μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, τα οποία προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% των αποδοχών επί επτά χρόνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως σημείωσε ο κ. Κόντης, η εταιρεία αξιοποιεί κοινή βάση δεδομένων με το διεθνές δίκτυο της Stanton Chase και έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει Έλληνες επαγγελματίες και να γνωρίζει σε ποιες χώρες και σε ποιους οργανισμούς εργάζονται.

Η εμπειρία αποκτά ξανά αξία

Βλέπουμε να είναι αυξημένη σήμερα η ζήτηση για στελέχη τα οποία παλαιότερα είτε λόγω ετών εμπειρία είτε λόγω ηλικίας δυσκολεύονταν να βρουν αντίστοιχες ηγετικές θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Βασιλικιώτη, σημαντικό λόγος είναι η έλλειψη έμπειρων στελεχών στην αγορά, καθώς και το γεγονός ότι η γενιά αυτή έμαθε να διοικεί μέσα σε συνθήκες κρίσεων και διαδοχικών αλλαγών, με αποτέλεσμα να αποκτήσει ανθεκτικότητα, ορθή κρίση και ευελιξία / προσαρμοστικότητα

Οι αμοιβές

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα στην ελληνική αγορά υπάρχει ζήτηση για περίπου 1200-1.400 θέσεις ετησίως με ετήσιες αποδοχές άνω των 80.000 ευρώ. Για περισσότερο από μία δεκαετία κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι αμοιβές των στελεχών στις μεγάλες εταιρείες έμειναν στάσιμες σε μεικτό επίπεδο και προφανώς μειώθηκαν σε καθαρό ποσό, λόγω αυξήσεων συντελεστών φορολογίας, έκτακτης εισφοράς, κλ.π. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, όμως, άρχισαν να ενισχύονται, με εντονότερη αύξηση τα τελευταία δύο με τρία χρόνια,. Σαν αποτέλεσμα, έχουν ανακτήσει μεγάλο μέρος του εδάφους που χάθηκε σε σχέση με την περίοδο 2000-2010, με τις τράπεζες να εμφανίζουν ίσως τα καλύτερα ποσοστά επανάκαμψης. Σημειώθηκε δε, ότι αυτή η αύξηση των αποδοχών αντανακλάται περισσότερο μέσω των μεταβλητών αμοιβών (bonus) ή/και μέσω της συμμετοχής των στελεχών στα διανεμηθέντα κέρδη.

Ως προς τις σπουδές, ένας ιδιαίτερα ισχυρός συνδυασμός για ένα στέλεχος είναι ένα πρώτο πτυχίο θετικής κατεύθυνσης συνδυαζόμενο με ένα μεταπτυχιακό σε οικονομικά ή/και διοίκηση επιχειρήσεων, κατά προτίμηση από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμιο στο εξωτερικό, καθώς και συνδυασμός επαγγελματικής εμπειρίας τόσο σε πολυεθνική όσο και σε μεγάλη Ελληνική εταιρία..

Η συμμετοχή των γυναικών

Στις υψηλόβαθμες θέσεις η αναλογία φαίνεται να είναι κατά μέσο όρο 2/3 άνδρες και 1/3 γυναίκες. Ωστόσο, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη διοίκηση έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο λόγω των θεσμικών προβλέψεων και των ποσοστώσεων, αλλά και χάρη στη σταδιακή αλλαγή νοοτροπίας των επιχειρήσεων. Εξακολουθούν, πάντως, να υπάρχουν πεδία, ιδιαίτερα σε τεχνικούς ρόλους ή ακόμα και ολόκληρους κλάδους, όπου η παρουσία των γυναικών υπολείπεται.

Το ιδιοκτησιακό σχήμα

Το 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρείας εκ των έσω (management buy-out), μια διαδικασία που ξεκίνησε το 2024 ο Νίκος Βασιλικιώτης, επί χρόνια στέλεχος της εταιρείας.

Μαζί του συντάχθηκε ο Αλέξης Κόντης, που προερχόταν από τη Deloitte.

Ο κ. Βασιλικιώτης κατέχει σήμερα το 51% και ο κ. Κόντης το 24,5%. Θεσμικός μέτοχος με 20% είναι το Latsco Family Office, ενώ με 4,5% συμμετέχει προσωπικά ο Νίκος Καραμούζης.

Η εταιρεία συνδυάζει την ελληνική διοίκηση και μετοχική σύνθεση με τα πρότυπα λειτουργίας και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και την τεχνογνωσίαενός διεθνούς οργανισμού.

Η εταιρεία και οι υπηρεσίες της

Η Stanton Chase Athens είναι το ελληνικό μέλος της Stanton Chase, διεθνούς εταιρείας εξεύρεσης ανώτατων στελεχών και συμβουλευτικών υπηρεσιών ηγεσίας. Η StantonChase ιδρύθηκε το 1990 και διαθέτει περισσότερα από 70 γραφεία σε 45 χώρες. Το γραφείο της Αθήνας λειτουργεί από το 2003 και διαθέτει ομάδα άνω των 35 συμβούλων με κλαδική εξειδίκευση. Οι τομείς δραστηριοποίησής τους εκτείνονται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και την ενέργεια έως τη βιομηχανία, την τεχνολογία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις υπηρεσίες υγείας και τη ναυτιλία.

Η εταιρεία συνδυάζει τη γνώση της ελληνικής αγοράς με την τεχνογνωσία και τους πόρους του διεθνούς δικτύου. Έτσι, στηρίζει τόσο ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν στελέχη διεθνώς όσο και διεθνείς εταιρείες που αναζητούν ηγέτες στην Ελλάδα.

Το Executive Search παραμένει ο πυρήνας της δραστηριότητας της Stanton Chase Athens, η οποία αναπτύσσεται σε τρεις αλληλένδετους πυλώνες:

• Executive Search: Εξεύρεση και αξιολόγηση ανώτατων στελεχών, μελών Διοικητικών Συμβουλίων. Η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική, την κουλτούρα και τον κλάδο του πελάτη, καθώς και το ταλέντο που ήδη διαθέτει ο οργανισμός.

• Leadership Advisory: Αξιολόγηση και ανάπτυξη ηγετικών στελεχών και ομάδων, σχεδιασμός πλάνων διαδοχής και ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Η αξιολόγηση, που παλαιότερα προκαλούσε επιφυλάξεις, σήμερα ζητείται συχνά και από τα ίδια τα στελέχη ως εργαλείο ανάπτυξης.

• Board Services: Αξιολόγηση της σύνθεσης, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των Διοικητικών Συμβουλίων και των επιτροπών τους, καθώς και υποστήριξη σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Περιλαμβάνει, όπου χρειάζεται, προτάσεις για αλλαγές στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και των επιτροπών τους.

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