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Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η AI πρέπει να χρησιμοποιείται ως εργαλείο επιμέλειας και όχι ως συντάκτης του βιογραφικού, ώστε να διατηρείται το προσωπικό προφίλ του υποψηφίου

Executive 24.10.2026, 20:15
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Βιογραφικό με AI: Πώς να το βελτιώσετε χωρίς να εκθέσετε τα προσωπικά σας δεδομένα
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Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα* της Kaspersky, το 90% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ένας στους πέντε τα χρησιμοποιεί συστηματικά κατά την αναζήτηση εργασίας. Παρά την ευρεία χρήση της AI και τη σημαντική διευκόλυνση που προσφέρει στην ολοκλήρωση πολλών εργασιών, η αξιοποίησή της στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας εγείρει προβληματισμούς.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η AI προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς μπορεί να προσαρμόζει τα βιογραφικά στις απαιτήσεις κάθε αγγελίας εργασίας και να ενσωματώνει τις κατάλληλες λέξεις-κλειδιά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να περάσουν από τα αυτοματοποιημένα συστήματα αξιολόγησης. Άλλοι, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η υπερβολική χρήση της AI μπορεί να οδηγήσει σε τυποποιημένες διατυπώσεις και στην απώλεια του προσωπικού χαρακτήρα του βιογραφικού.

Για να βοηθήσει όσους αναζητούν εργασία να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη προς όφελός τους, η Kaspersky μοιράστηκε πρακτικές συμβουλές για τη βελτίωση του βιογραφικού με τη βοήθεια της AI, με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση της αυθεντικότητάς του.

Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια των δεδομένων σας

Προτού υποβάλετε το βιογραφικό σας σε κάποιο chatbot, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα προσωπικά και εμπιστευτικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση κατοικίας, το email, τις επωνυμίες των εταιρειών στις οποίες έχετε εργαστεί, καθώς και τυχόν σαρωμένα έγγραφα. Τα γλωσσικά μοντέλα με τα οποία αλληλεπιδράτε ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχετε για την εκπαίδευσή τους, γεγονός που ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο έκθεσης των πληροφοριών σας σε τρίτους.

Επομένως, πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε chatbot, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του και απενεργοποιήστε την επιλογή που επιτρέπει τη χρήση των ερωτημάτων σας για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία διαθέτει σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική απορρήτου. Και μην ξεχνάτε τον χρυσό κανόνα: μην κοινοποιείτε ποτέ σε ένα chatbot πληροφορίες που δεν θα θέλατε να δείτε κάποια στιγμή δημοσιευμένες στο διαδίκτυο.

Να είστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο το βιογραφικό σας να αξιολογηθεί από AI

Οι περισσότερες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν ήδη Συστήματα Διαχείρισης Αιτήσεων Υποψηφίων (Applicant Tracking Systems – ATS), δηλαδή λογισμικό που συγκεντρώνει και ταξινομεί τις αιτήσεις των υποψηφίων. Τα σύγχρονα συστήματα ATS και άλλες πλατφόρμες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία αναλύουν και φιλτράρουν αυτόματα τα υποβαλλόμενα βιογραφικά.

Ωστόσο, ακόμη κι αν το βιογραφικό σας περάσει με επιτυχία το αρχικό στάδιο αυτοματοποιημένης αξιολόγησης, στη συνέχεια θα εξεταστεί από επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος ενδέχεται να σχηματίσει λιγότερο θετική εντύπωση αν διαπιστώσει ότι το περιεχόμενό του έχει παραχθεί από AI. Συνεπώς, παρότι μπορείτε να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των αυτοματοποιημένων συστημάτων αξιολόγησης, είναι σημαντικό να έχετε πάντα κατά νου και τους ανθρώπους που θα το διαβάσουν.

Αντιμετωπίστε την AI ως επιμελητή και όχι ως συντάκτη του βιογραφικού σας

Ξεκινήστε συντάσσοντας οι ίδιοι το βιογραφικό σας, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που θεωρείτε σημαντικότερα. Στη συνέχεια, αξιοποιήστε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο επιμέλειας, για να βελτιώσετε τη διατύπωση, να οργανώσετε καλύτερα τη δομή και να αναδείξετε την επαγγελματική εμπειρία που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος το βιογραφικό σας να καταλήξει γεμάτο τετριμμένες εκφράσεις και να παρουσιάζει ανακριβή εικόνα των δεξιοτήτων και της εμπειρίας σας.

Ελέγξτε προσεκτικά το βιογραφικό σας πριν το στείλετε στον υπεύθυνο προσλήψεων

Ελέγξτε το βιογραφικό σας ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αφαιρώντας περιττές προσωπικές πληροφορίες και διασφαλίζοντας ότι δεν περιλαμβάνει στοιχεία που καλύπτονται από συμφωνητικά εμπιστευτικότητας (NDA). Βελτιώστε την αναγνωσιμότητά του, φροντίζοντας να υπάρχουν σαφείς επικεφαλίδες, σωστές ημερομηνίες και λογική σειρά ενοτήτων, και επιλέξτε μορφή αρχείου DOCX ή PDF χωρίς περίπλοκα γραφικά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια των πληροφοριών: εξετάστε κάθε ισχυρισμό και αναρωτηθείτε εάν μπορείτε να τον τεκμηριώσετε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης, καθώς η AI ενδέχεται να υπερβάλλει στην παρουσίαση ορισμένων στοιχείων.

*Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από το κέντρο ερευνών αγοράς της Kaspersky τον Μάρτιο του 2026. Στην έρευνα συμμετείχαν 7.200 ερωτηθέντες από 18 χώρες (Βραζιλία, Κίνα, Κολομβία, Αίγυπτος, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Νότια Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία και Βιετνάμ).

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