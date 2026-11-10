EY: Το AI ενισχύει την παραγωγικότητα, αλλά η ανάπτυξη παραμένει ζητούμενο για τους CEOs

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Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι CEOs παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της παγκόσμιας έρευνας EY-Parthenon CEO Outlook Survey, στην οποία συμμετείχαν 1.200 CEOs από 21 χώρες, η ανάπτυξη τροφοδοτείται ολοένα και περισσότερο οργανικά, με την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) να ενισχύει την παραγωγικότητα. Η πρόκληση για τους CEOs είναι, πλέον, να μετατρέψουν τα οφέλη αυτά σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία, μέσα από στοχευμένες αποφάσεις.

EY: Το AI ενισχύει την παραγωγικότητα

Οι μισοί (50%) CEOs που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν την τεχνητή νοημοσύνη ως τον σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης της παραγωγικότητας του οργανισμού τους, κατά τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ ακολουθεί ο ανασχεδιασμός των επιχειρησιακών διαδικασιών (46%). Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί (48%) επανεπενδύουν τον χρόνο και τους πόρους που απελευθερώνει η χρήση του AI, σε πρωτοβουλίες καινοτομίας και μετασχηματισμού.

Το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται στη δημιουργία αξίας. Παρότι οι CEOs αναγνωρίζουν απτά λειτουργικά οφέλη από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί οργανισμοί δυσκολεύονται να τα μετατρέψουν σε ανάπτυξη και κερδοφορία. Παλαιότερα συστήματα, σύνθετες οργανωτικές δομές και κανονιστικές απαιτήσεις, περιορίζουν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, με το 23% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν ότι τα οφέλη του AI κατευθύνονται σε άλλες υφιστάμενες ανάγκες, προτού αποτυπωθούν στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η πρόκληση της απόδοσης των επενδύσεων

Σύμφωνα με την έρευνα, η μέτρηση του αντίκτυπου των επενδύσεων στο AI αναδεικνύεται ως πρόκληση. Μόλις 16% των συμμετεχόντων διαθέτουν σαφή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την απόδοση της επένδυσής τους (ROI), ενώ, παράλληλα, το 24% παρότι δηλώνουν ότι παρακολουθούν μέρος του κόστους, δυσκολεύονται να αξιολογήσουν το συνολικό ROI.

Οι δεξιότητες αναδεικνύονται σε περιοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη

Στην πλειοψηφία τους, οι CEOs αντιμετωπίζουν το AI περισσότερο ως παράγοντα μετασχηματισμού της εργασίας και λιγότερο ως μέσο για τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Τέσσερις στους πέντε συμμετέχοντες (80%) εκτιμούν ότι, μέσα στην επόμενη τριετία, το AI θα επηρεάσει περισσότερο τους ρόλους, τις δεξιότητες και τον τρόπο εργασίας, παρά τον αριθμό των εργαζόμενων.

Η ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται, ωστόσο, σε σημαντική πρόκληση. Το 72% των CEOs του δείγματος, εκτιμούν ότι μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η έλλειψη δεξιοτήτων θα αποτελεί μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη, από ό,τι η πρόσβαση σε κεφάλαια.

Ήδη, σχεδόν οι μισοί CEOs (47%) που συμμετείχαν στην έρευνα, δηλώνουν ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων AI από τους ανθρώπους του οργανισμού τους, δεν συμβαδίζει με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Ωστόσο, μόλις 15% των συμμετεχόντων δηλώνουν ότι τα συνολικά οφέλη από την αύξηση της παραγωγικότητας επανεπενδύονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Ανάπτυξη μέσω βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου

Παρότι η ανάπτυξη παραμένει προτεραιότητα, οι CEOs επιλέγουν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο θα την επιτύχουν. Αντί να βασίζονται σε μία μοναδική στρατηγική, συνδυάζουν καινοτομία, συνεργασίες, εξαγορές και αποεπενδύσεις, στοχεύοντας στην απόκτηση νέων δυνατοτήτων, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και τον περιορισμό του κινδύνου. Έτσι, σχεδόν επτά στους δέκα δηλώνουν ότι εστιάζουν περισσότερο στην ενίσχυση της υφιστάμενης δραστηριότητάς τους, παρά στην ταχεία επέκταση σε νέες αγορές.

Σχεδόν όλοι οι CEOs (96%) σχεδιάζουν κάποια μορφή συναλλαγής τους επόμενους 12 μήνες, με το 51% να εξετάζουν εξαγορές, το 60% στρατηγικές συμμαχίες και το 47% κοινοπραξίες. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς (51%) σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε κάποια αποεπένδυση μέσα στον επόμενο χρόνο (+9% από τον Μάιο του 2026).

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY‑Parthenon στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί, ήδη, σημαντικά οφέλη παραγωγικότητας, όμως η μεγάλη πρόκληση για τους CEOs είναι να μετατρέψουν τα οφέλη αυτά σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και, τελικά, σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό προϋποθέτει μετασχηματισμό των λειτουργικών μοντέλων και πειθαρχημένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, μέσα από εξαγορές, συνεργασίες και αποεπενδύσεις. Οι επιχειρήσεις που θα ενσωματώσουν την αξιοποίηση του AI, την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την κατανομή κεφαλαίων και τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου τους, σε μία ενιαία ατζέντα μετασχηματισμού, αναμένεται να είναι εκείνες που θα δημιουργήσουν αξία και, τελικά, θα ξεχωρίσουν».