Ρωσία: Ο Πούτιν επιβάλλει «δεκάτη» δεδομένων στα ιδιωτικά Data Center

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Διάταγμα που υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες κέντρων επεξεργασίας δεδομένων (Data Centers), οι οποίοι δεν αποτελούν κρατικούς φορείς ή ιδρύματα, να δεσμεύσουν το 10% των διαθέσιμων εγκαταστάσεων και της υπολογιστικής τους δυναμικότητας υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σχετική υποχρέωση θα πρέπει να εκπληρωθεί εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του διατάγματος.

Οι δεσμευμένοι πόροι θα χρησιμοποιούνται κατόπιν αποφάσεων ειδικής υποεπιτροπής, η οποία θα υπάγεται στην κυβερνητική επιτροπή για την ψηφιακή ανάπτυξη.

Τα ιδιωτικά κέντρα δεδομένων θα υποχρεούνται να διαθέτουν τους συγκεκριμένους πόρους για την υποστήριξη κρατικών πληροφοριακών πόρων, εντός 24 ωρών από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Παράλληλα, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που θα καθορίζει η υποεπιτροπή.

Η κυβέρνηση καλείται να συγκροτήσει την υποεπιτροπή, να εγκρίνει τη διαδικασία λήψης των αποφάσεών της, καθώς και να επικυρώσει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Ψηφιακής Ανάπτυξης θα πρέπει να καταγράψει τους διαθέσιμους χώρους και την ελεύθερη δυναμικότητα των συγκεκριμένων κέντρων δεδομένων, καθώς και να θεσπίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τους ιδιοκτήτες πληροφοριακών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας τους.

Το διάταγμα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της επίσημης δημοσίευσής του.