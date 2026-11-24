Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων της ΕΕ διατήρησε τη θετική της δυναμική στο δεκάμηνο του 2026, με τις ταξινομήσεις να αυξάνονται κατά 5,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) που εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές αυτοκινήτων, βαν, φορτηγών και λεωφορείων.

Τα ηλεκτροκίνητα συστήματα κίνησης συνέχισαν να οδηγούν την ανάπτυξη της αγοράς, ιδίως στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, υποστηριζόμενα από μέτρα στήριξης της ζήτησης και μια ευρύτερη προσφορά μοντέλων. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα παρέμειναν η πιο δημοφιλής επιλογή, ενώ τα ηλεκτρικά με μπαταρία και τα plug-in-υβριδικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 23,4% και το 10,2% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, αντίστοιχα.

Νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ

Το μείγμα κινητήρων στην ΕΕ συνέχισε να μετατοπίζεται περαιτέρω προς τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 , τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία αντιπροσώπευαν το 23,4% της αγοράς της ΕΕ, από 16,4% ένα χρόνο νωρίτερα. Οι ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων κατέλαβαν το 36% της αγοράς, παραμένοντας η προτιμώμενη επιλογή μεταξύ των καταναλωτών της ΕΕ.

Αντίθετα, το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκε στο 27,7%, σε σύγκριση με 36,5% ένα χρόνο νωρίτερα.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τους πρώτους δέκα μήνες του 2026 ταξινομήθηκαν 2.211.071 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία, καταλαμβάνοντας το 23,4% της αγοράς της ΕΕ και εδραιώνοντας τη θέση τους ως η δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή πηγής ενέργειας. Τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της ΕΕ, οι οποίες συνολικά αντιπροσώπευαν το 65% όλων των ταξινομήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία, κατέγραψαν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη: η Γαλλία (+79,4%), η Γερμανία (+60,7%) και η Δανία (+41%). Το Βέλγιο κατέγραψε επίσης μια πιο μέτρια αύξηση 16,7%.

Οι ταξινομήσεις plug-in-hybrid οχημάτων αυξήθηκαν επίσης, φτάνοντας τις 961.959 μονάδες τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2026. Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στην Ιταλία (+73,1%), την Ισπανία (+32,3%) και τη Γερμανία (+11%). Ως αποτέλεσμα, τα νέα plug-in-hybrid ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 10,2% των ταξινομήσεων στην ΕΕ, από 9,2% την ίδια περίοδο το 2025.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου 2026 από την αρχή του έτους έδειξαν επίσης ότι οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ αυξήθηκαν στις 3.407.062 μονάδες, υποστηριζόμενες από την ανάπτυξη στην Ιταλία (+20%) και την Ισπανία (+18,7%), παράλληλα με πιο μέτρια κέρδη στη Γερμανία (+3,9%). Οι ταξινομήσεις στη Γαλλία παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές (-0,1%). Συνολικά, τα υβριδικά-ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 36% της συνολικής αγοράς της ΕΕ.

Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. Η ζήτηση για συμβατικά συστήματα μετάδοσης κίνησης συνέχισε να συρρικνώνεται. Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 20,1% έως τον Οκτώβριο του 2026 , με μειώσεις και στις τέσσερις μεγάλες αγορές της ΕΕ. Η Γαλλία σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση, με τους όγκους να μειώνονται κατά 36,9%, ενώ άλλες βασικές αγορές κατέγραψαν επίσης διψήφιες απώλειες: Γερμανία (-24,5%), Ισπανία (-19,3%) και Ιταλία (-16,6%).

Συνολικά 1.962.607 βενζινοκίνητα αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν κατά την περίοδο αυτή, μειώνοντας το μερίδιο αγοράς τους από 27,4% σε 20,8%. Οι ταξινομήσεις ντίζελ μειώθηκαν κατά 20,6%, μειώνοντας το μερίδιό τους στην αγορά της ΕΕ στο 6,9%, σε σύγκριση με 9,2% ένα χρόνο νωρίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ