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Στην ανάγκη στήριξης της αγροτικής παραγωγής με σύγχρονα εργαλεία, επένδυση και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης αναφέρθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, σε χαιρετισμό του στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης των Γεωργικών Δραστηριοτήτων του Μαραθώνα», που διοργάνωσε ο Αγροτικός Σύλλογος Μαραθώνα «Ο Σωτήρας», στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου.

O Μαραθώνας, πέρα από την παγκόσμια ιστορική του ακτινοβολία, διαθέτει σημαντική αγροτική παράδοση, εύφορη γη και παραγωγούς που προσφέρουν ποιοτικά αγροτικά προϊόντα στις αγορές της Αττικής και ευρύτερα, ανέφερε ο κ. Ανδριανός.

Η συμβολή της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, στάθηκε ιδιαίτερα στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς και ποιοτικού νερού, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, «χωρίς οικονομικά βιώσιμες εκμεταλλεύσεις, δεν μπορεί να υπάρξει και περιβαλλοντική βιωσιμότητα», τονίζοντας ότι η προστασία των φυσικών πόρων πρέπει να συνδυάζεται με τη διασφάλιση εισοδήματος και προοπτικής για τους παραγωγούς.

Επιστημονική γνώση και νέες τεχνολογίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους. Η ορθολογική άρδευση, η παρακολούθηση της κατάστασης του εδάφους και η στοχευμένη χρήση εισροών αποτελούν, όπως σημείωσε, πρακτικές λύσεις που πρέπει να γίνουν προσιτές σε όλους τους αγρότες, ιδιαίτερα στις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, επισημαίνοντας τη σημασία των Σχεδίων Βελτίωσης και των επενδύσεων στην εξοικονόμηση νερού, την κυκλική οικονομία και την ενέργεια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ως εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία των συλλογικών πρωτοβουλιών και της συνεργασίας των παραγωγών με την επιστημονική κοινότητα, καθώς και της καλύτερης οργάνωσης της διάθεσης των αγροτικών προϊόντων, ώστε μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης αξίας να επιστρέφει στον ίδιο τον παραγωγό.

Κλείνοντας, ο κ. Ανδριανός εξήρε τον ρόλο των αγροτικών συλλόγων στη μεταφορά των πραγματικών προβλημάτων της παραγωγής στον δημόσιο διάλογο και επανέλαβε τη βούληση του Υπουργείου για τη συνεχή και ουσιαστική συνεργασία με τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, με στόχο μια γεωργία περισσότερο ανθεκτική και ανταγωνιστική, που θα προσφέρει καλύτερες προοπτικές και στις επόμενες γενιές.