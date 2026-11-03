Σούπερ μάρκετ: Κυβερνοεπίθεση «παγώνει» το ευρωπαϊκό λιανεμπόριο – Ποιες είναι οι πιο ευάλωτες οικιακές συσκευές

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Ψυγεία και καταψύκτες σε περισσότερα από 100 καταστήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τέθηκαν εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα, με ορισμένες εταιρείες να αποδίδουν το γεγονός σε κυβερνοεπίθεση.

Το περιστατικό αυτό ακολουθεί ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, το οποίο ανέβασε τη θερμοκρασία των ψυκτικών μονάδων έως και στους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας πυρκαγιές και αλλοίωση τροφίμων.

Ποια σούπερ μάρκετ ανέφεραν κυβερνοεπίθεση

Περιστατικά κυβερνοεπίθεσης ή προβλήματα στις υποδομές πληροφορικής ανέφεραν οι παρακάτω εταιρείες λιανικού εμπορίου:

AHOLD DELHAIZE

Ο ομιλος σούπερ μάρκετ με έδρα την Ολλανδία δήλωσε ότι ένα ολονύκτιο «περιστατικό πληροφορικής» επηρέασε ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματα της Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

Πιο ειδικά, η αλυσίδα εντόπισε άνοδο της θερμοκρασίας στα συστήματα ψύξης της τη Δευτέρα και διεξάγει έρευνα, δήλωσε η εκπρόσωπος Sarah De Meester, όπως μεταδίδει το Reuters.

Έπειτα, η Ahold ανέφερε επίσης ένα περιστατικό κυβερνοασφάλειας στην ολλανδική αστυνομία τον περασμένο μήνα, αφού εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα στην τεχνολογική υποδομή (infrastructure) της.

CARREFOUR

Η γαλλική εταιρεία λιανικού εμπορίου δήλωσε ότι περίπου 15 από τα 700 καταστήματά της στο Βέλγιο επηρεάστηκαν από προβλήματα ψύξης.

COLRUYT GROUP

Η εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται τα καταστήματα Spar στο Βέλγιο υπό το καθεστώς δικαιόχρησης, επιβεβαίωσε ότι πέντε καταστήματα στη χώρα δέχθηκαν επίθεση στα συστήματα των ψυγείων τους.

COOP

Η σουηδική Coop δήλωσε ότι επηρεάστηκαν τα συστήματα ψύξης σε επτά από τα 800 καταστήματά της, με τις δυσλειτουργίες να κυμαίνονται από πλήρη διακοπή λειτουργίας έως μερική λειτουργία.

Επιβεβαίωσε δε ότι τα προβλήματα ήταν αποτέλεσμα ενός περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που αφορούσε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στα συστήματα ψύξης. Επιβεβαίωσε ότι η Danfoss ήταν μεταξύ των προμηθευτών της.

IKEA

Η σουηδική εταιρεία δήλωσε ότι ένα κατάστημα στο Μονς του Βελγίου επηρεάστηκε από κυβερνοεπίθεση στα συστήματα ελέγχου ψύξης.

DE LAET AND VAN HAVER

Το κατάστημα της βελγικής αλυσίδας κρεοπωλείων στο Hove, νότια της Αμβέρσας, διαπίστωσε ότι τα ψυγεία του είχαν ρυθμιστεί σε θερμοκρασία έως και 18 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας εμπορεύματα κρέατος αξίας περίπου 15 χιλ. ευρώ, δήλωσε ο ιδρυτής Luc De Laet.

ICA

Η ιδιωτικών συμφερόντων εταιρεία δήλωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε από ένα ολονύκτιο περιστατικό που έπληξε τα συστήματα ψυγείων και καταψυκτών τους.

MUSGRAVE

Η εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων δήλωσε ότι ένα περιστατικό κυβερνοεπίθεσης επηρέασε τα συστήματα ψύξης σε 13 από τα καταστήματά της SuperValu στην Ιρλανδία, αναγκάζοντάς την να αποσύρει από την πώληση ορισμένα νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα.

Μπορούν οι χάκερς να…εισβάλουν στο ψυγείο μας;

Εάν μια συσκευή είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω μιας εφαρμογής, υπηρεσίας νέφους ή οικιακού δικτύου, μπορεί, δυνητικά, να παραβιαστεί.

Μάλιστα, το 2015 ερευνητές σε συνέδριο hacking στο Λας Βέγκας έδειξαν πώς θα μπορούσε να παραβιαστεί ένα έξυπνο ψυγείο της Samsung, επιτρέποντας την υποκλοπή μέρους της κίνησης διαδικτύου που περνούσε μέσα από τη συσκευή.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιτιθέμενοι ενδιαφέρονται περισσότερο για την κλοπή δεδομένων, τη διακοπή παροχής υπηρεσιών ή τη χρήση των συνδεδεμένων συσκευών ως πύλη εισόδου σε ένα μεγαλύτερο δίκτυο.

Οι πιο «ευάλωτοι» στόχοι

Οι χάκερς συνήθως στοχεύουν συσκευές που συνδέονται στο διαδίκτυο και ελέγχονται εξ αποστάσεως.

Αυτές περιλαμβάνουν κάμερες ασφαλείας, βίντεο-κουδούνια, συστήματα συναγερμού, έξυπνες κλειδαριές, θερμοστάτες και συστήματα κεντρικής θέρμανσης.

Οι έξυπνες οικιακές συσκευές, όπως ψυγεία, φούρνοι και πλυντήρια ρούχων, μπορούν επίσης να είναι ευάλωτες εάν είναι συνδεδεμένες στο ευρύτερο διαδίκτυο. Ακόμη και ορισμένες οδοντόβουρτσες είναι πλέον συνδεδεμένες στο διαδίκτυο.