Σούπερ μάρκετ: Μειώσεις τιμών σε 994 προϊόντα από 6,7% έως 8%

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις λίστες με τα 994 προϊόντα που συμμετέχουν στη Β΄ φάση της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης. Σε αυτήν τη φάση της πρωτοβουλίας οι μειώσεις θα ισχύσουν το δίμηνο Νοεμβρίου–Δεκεμβρίου 2026. Από τις μέχρι σήμερα δηλωμένες συμμετοχές οι μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά είναι 7,1%, έναντι 9,5% που ήταν κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής της συμφωνίας και οι περισσότερες μειώσεις θα είναι μονοψήφιες.

Από το σύνολο των προϊόντω, τα 628 είναι επώνυμα με μείωση τιμής 6,7%, τα 307 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τη μείωση στο 8%, ενώ συμπεριλαμβάνονται και 59 προϊόντα κρέατος με το ποσοστό μείωσης της τιμής στο 7,3%.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές και αναμένεται να διευρυνθεί, καθώς η Αρχή συνεχίζει τις επαφές με προμηθευτές και αλυσίδες σούπερ μάρκετ για την προσθήκη περισσότερων προϊόντων.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα επώνυμα προϊόντα

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Δείτε τη λίστα με τα προϊόντα κρέατος

Η νέα λίστα, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, περιλαμβάνει περίπου 1.000 προϊόντα και είναι μικρότερη σε σχέση με την προηγούμενη, που αριθμούσε περίπου 1.760 κωδικούς. Από τη νέα λίστα έχουν αφαιρεθεί τα σχολικά είδη, ενώ διατηρούνται βασικά αγαθά που αφορούν τις καθημερινές ανάγκες των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, στους κωδικούς περιλαμβάνονται τρόφιμα, καθαριστικά και άλλα είδη οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως σαμπουάν και αφρόλουτρα.

Χαμηλότερη βασική τιμή και επιπλέον προσφορές

Πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή μπορούν να εφαρμόζονται επιπλέον προσφορές, αυξάνοντας το όφελος για τον καταναλωτή.

Η συμμετοχή είναι εθελοντική, με κάθε επιχείρηση να επιλέγει αυτοτελώς τα προϊόντα και το ύψος των μειώσεών της. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ ευχαριστεί τους προμηθευτές και τις αλυσίδες που συμμετέχουν και καλεί περισσότερες επιχειρήσεις να στηρίξουν την προσπάθεια.

Από τις 4 Νοεμβρίου και στο PosoKanei

Οι συμμετέχοντες κωδικοί θα είναι διαθέσιμοι από τις 4 Νοεμβρίου 2026 στην πλατφόρμα posokanei.gov.gr, ώστε οι καταναλωτές να τους εντοπίζουν εύκολα και να ενημερώνονται για τις τιμές τους.