Κικίλιας: Η Ελλάδα κερδίζει διεθνή εμβέλεια από τη Ναυτιλία

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Στη στρατηγική σημασία της ελληνικής ναυτιλίας για τη χώρα, στις προοπτικές που δημιουργεί για τη νέα γενιά και στη διαχρονική προσφορά του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά τον χαιρετισμό του στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 90 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου, όπου εκπροσώπησε τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην πορεία του Επιμελητηρίου από το 1936 έως σήμερα και στην προσφορά του ως συμβούλου της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας. «Κοιτάμε με υπερηφάνεια τα 90 χρόνια αυτής της διαδρομής», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αναλογιζόμαστε την ευθύνη τη δική μας απέναντι στο μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας». Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Επιμελητήριο για την εξαιρετική συνεργασία και τη διαρκή στήριξή τους στην Πολιτεία.

Η Ελλάδα κερδίζει διεθνή εμβέλεια

Αναδεικνύοντας τη διεθνή θέση του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η ελληνική ναυτιλία ενισχύει την παρουσία και τη διαπραγματευτική δύναμη της χώρας διεθνώς, αποτελώντας παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικής ισχύος. «Η ισχύς ενός Έθνους δεν μετριέται μόνο από τη στρατιωτική του δύναμη. Μετριέται και από την παρουσία του στις θάλασσες, εκεί που κινείται σχεδόν το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου. Μετριέται από το διεθνές εμπόριο, τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Είμαστε πολύ περήφανοι για τον ελληνόκτητο εμπορικό μας στόλο, έναν από τους ισχυρότερους στον κόσμο. Είναι παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης, γεωπολιτικής επιρροής και στρατηγικής ισχύος. Η Ελλάδα κερδίζει διεθνή εμβέλεια, πολύ μεγαλύτερη από το γεωγραφικό της μήκος και πλάτος και τον πληθυσμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τις διεθνείς επαφές του, με αναφορά στις πρόσφατες επισκέψεις του στην Ιαπωνία και την Κίνα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «η ναυτιλία μας είναι ισχυρή παντού», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ένταξης της ναυτιλίας στον Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο ευρύτερο ναυτιλιακό οικοσύστημα που έχει αναπτυχθεί στον Πειραιά, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει περισσότερες από 1.800 εταιρείες και περίπου 200.000 εργαζόμενους στα επαγγέλματα που συνδέονται με τις λιμενικές υποδομές, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τις ναυπηγοεπισκευές, την ενέργεια, τις μαρίνες και τον θαλάσσιο τουρισμό.

Οι δυνατότητες των επαγγελμάτων γύρω από τη ναυτιλία

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν η ναυτιλία και οι κλάδοι που αναπτύσσονται γύρω από αυτήν. Αναφερόμενος στις επαγγελματικές επιλογές της νέας γενιάς, σημείωσε ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη νέων προοπτικών για τους νέους. «Είναι η ευθύνη που έχει ένας δημόσιος λειτουργός, ως υπηρέτης των συμφερόντων των πολιτών, να μπορεί εκεί που υπάρχει δυσκολία, να βρει την ευκαιρία και εκεί που υπάρχει τρικυμία και κακός καιρός, να βλέπει το λιμάνι και το νησί που θα τους πάει για να απαγκιάσουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδείξουμε στους νέους ανθρώπους και στην επόμενη γενιά τον δρόμο», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στη θάλασσα, από τους πλοιάρχους και τους μηχανικούς έως άλλες ειδικότητες πάνω στα πλοία, αλλά και στα επαγγέλματα που συνδέονται με τα λιμάνια, την ενέργεια, τον τουρισμό και το ναυτιλιακό δίκαιο. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη του κλάδου μπορεί να δώσει στους νέους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τη ζωή και την οικογένειά τους στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, ο Υπουργός ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, το Ναυτικό Επιμελητήριο και τους φορείς της ναυτιλίας για τη συνεργασία τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στη στήριξη της χώρας και της κοινωνίας, τόσο κατά την πανδημία όσο και κατά την ενεργειακή κρίση. «Είμαι σίγουρος ότι όποια δυσκολία και αν υπάρχει μπροστά μας, θα τα ξανακαταφέρουμε μαζί», κατέληξε.