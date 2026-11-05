Επιβατική κίνηση: Αυξημένη κατά 2,4% τον Οκτώβριο [πίνακες]

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Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση το 10μηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 3,21 εκ., αυξημένη κατά 2,4% σε σύγκριση με το 2025.

Η εγχώρια ζήτηση σημείωσε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με τα επίπεδα του 2025, με τη διεθνή επιβατική κίνηση να συνεχίζει τη θετική πορεία της, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2025 κατά 2,6%.

Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 30,52 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 4,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση κατά 3,9% και 4,1% αντίστοιχα.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 252.452, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 3,3% σε σχέση με το 2025.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 4,0%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 2,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.