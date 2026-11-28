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Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της μεγάλης τουριστικής επένδυσης Cape Tholos, προϋπολογισμού περίπου 200 εκατ. ευρώ, του Metaxa Hospitality Group στην Ανατολική Κρήτη πραγματοποιήθηκε με την έγκριση από το υπουργείο Πολιτισμού της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 1.014 κλινών, σε έκταση 1.223,75 στρεμμάτων στο Καβούσι του Δήμου Ιεράπετρας.

Η απόφαση, έρχεται σε συνέχεια της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) στη συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 2026.

Το επενδυτικό σχέδιο προωθείται από την εταιρεία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α.Β. Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο Maris Hotels S.A., στο πλαίσιο του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ).

Η μεγάλη επένδυση

Όπως έχει αναφέρει σε προηγούμενα δημοσιεύματά του ο ΟΤ, η επένδυση του ομίλου Μεταξά έχει ενταχθεί στο καθεστώς των στρατηγικών επενδύσεων από το 2019, ενώ σημαντικός σταθμός στην αδειοδοτική της διαδρομή ήταν η δημοσίευση, στις 10 Δεκεμβρίου 2024, του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ (ΦΕΚ Δ΄ 878).

Το Cape Tholos φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο προορισμό πολυτελούς φιλοξενίας στην Ανατολική Κρήτη, συνδυάζοντας ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, τουριστικές κατοικίες και υποδομές αναψυχής και ευεξίας. Τον Δεκέμβριο του 2025 είχε προηγηθεί και η θετική γνωμοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε δύο διακριτές ενότητες. Στο δυτικό τμήμα θα δημιουργηθεί το πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, δυναμικότητας 370 κλινών, με συνεδριακές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, πισίνες και κέντρο ευεξίας. Στο ανατολικό τμήμα προβλέπεται η ανάπτυξη 58 πολυτελών τουριστικών κατοικιών, με τρία έως πέντε υπνοδωμάτια, ιδιωτικές πισίνες και θέα στη θάλασσα.

Η συνολική δόμηση θα προσεγγίσει τα 48.780 τ.μ., ενώ προβλέπονται επίσης εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, επεξεργασίας λυμάτων, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και ελικοδρόμιο. Σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό έχει περιοριστεί ο συντελεστής δόμησης στο 0,045 και έχει εγκαταλειφθεί η δημιουργία τεχνητής παραλίας.

Οι όροι του υπουργείου Πολιτισμού

Με τη νέα απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του συγκροτήματος και στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Ειδικότερα, ζητείται η μέγιστη δυνατή προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον, με διαφοροποίηση των αρχιτεκτονικών τύπων, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη πανομοιότυπων μονάδων.

Επιπλέον, όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι μελέτες αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και διατηρητέων μνημείων, καθώς και οι μελέτες των υπόλοιπων χερσαίων εγκαταστάσεων θα πρέπει να υποβληθούν προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Στην απόφαση επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων συνεπάγεται αυτομάτως την άρση της χορηγηθείσας έγκρισης, ενώ διευκρινίζεται ότι αυτή αφορά αποκλειστικά τις προβλέψεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας και δεν υποκαθιστά τις άδειες άλλων αρμόδιων αρχών.

Ο όμιλος Μεταξά

Με το Cape Tholos, το Metaxa Hospitality Group επιδιώκει να διευρύνει το ξενοδοχειακό του αποτύπωμα στην Κρήτη και να ενισχύσει την παρουσία του στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας. Ο όμιλος διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία στο νησί με τα Creta Maris και Terra Maris στη Χερσόνησο και το Candia Maris στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, ενώ δραστηριοποιείται και στη Σαντορίνη μέσω του Santo Collection Resorts & Villas.

Η επένδυση στο Καβούσι εντάσσεται στο ευρύτερο κύμα μεγάλων τουριστικών αναπτύξεων στην Ανατολική Κρήτη, όπου ξεχωρίζουν επίσης τα επενδυτικά σχέδια Elounda Hills και Sitia Bay Resort, τα οποία αναμένεται να αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής.