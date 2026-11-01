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Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό

Τουρισμός 01.11.2026, 12:00
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Τουρισμός: Αναπόφευκτο το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μόνο με μια θεαματική κατάρρευση της τουριστικής κίνησης στο τελευταίο τετράμηνο θα μπορούσε η Ελλάδα να χάσει το νέο ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων το 2026.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΙΝΣΕΤΕ για το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει ήδη δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο προβάδισμα έναντι του 2025, ώστε για να χαθεί θα έπρεπε να καταγραφεί πτώση 22,3% στις εισπράξεις και 21,5% στις αφίξεις κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου. Ένα σενάριο που, με βάση τη μέχρι σήμερα πορεία της τουριστικής δραστηριότητας, φαντάζει εξαιρετικά απίθανο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο τετράμηνο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις είχαν ανέλθει σε 7,02 δισ. ευρώ. Για να μην ξεπεραστεί η περσινή επίδοση, οι εισπράξεις της αντίστοιχης περιόδου φέτος θα έπρεπε να περιοριστούν κατά 1,6 δις. ευρώ περίπου, στα 5,46 δισ. ευρώ, παρά τη συνεχιζόμενη ισχυρή τουριστική ζήτηση. Ήδη τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 4,0 εκατ. διεθνείς αφίξεις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 128 χιλ./ (3,3%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ συνολικά το εννεάμηνο καταγράφηκαν 24,6 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν στο οκτάμηνο τα 18,198 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,558 δισ. ευρώ ή 9,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Χωρίς την κρουαζιέρα, η αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,543 δισ. ευρώ ή 9,7%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία άνοδος των αφίξεων. Στο οκτάμηνο επισκέφθηκαν την Ελλάδα 28,509 εκατ. ταξιδιώτες, χωρίς να υπολογίζονται οι επιβάτες κρουαζιέρας, αριθμός αυξημένος κατά 2,589 εκατ. ή 10% σε ετήσια βάση.

Η ταχύτερη αύξηση των αφίξεων σε σχέση με τις εισπράξεις είχε ως αποτέλεσμα τη μικρή υποχώρηση της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης κατά 0,3%. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δείχνει ότι η αύξηση των τουριστικών εσόδων στηρίζεται κυρίως στον μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών και λιγότερο στην ενίσχυση της δαπάνης ανά ταξιδιώτη.

Ιταλία και ΗΠΑ οδηγούν την αύξηση των εσόδων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση των επιδόσεων ανά αγορά προέλευσης. Η Ιταλία αναδεικνύεται σε μία από τις πλέον δυναμικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, με αύξηση εισπράξεων κατά 31,7% και αφίξεων κατά 22,1% στο οκτάμηνο.

Αξιοσημείωτη είναι και η εικόνα της αμερικανικής αγοράς, όπου οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 21%, παρά τη μείωση των αφίξεων κατά 1,5%. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει σημαντική αύξηση της μέσης δαπάνης των Αμερικανών επισκεπτών, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα της συγκεκριμένης αγοράς για τα τουριστικά έσοδα.

Θετική παρέμεινε η πορεία της Γερμανίας, με αύξηση εισπράξεων 7,2% και αφίξεων 8,1%, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο οι εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 5% και οι αφίξεις κατά 3,9%, παρά τη σημαντική υποχώρηση που καταγράφηκε τον Αύγουστο.

Αντίθετα, από τις αγορές που παρακολουθεί η Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, μείωση εισπράξεων σημειώθηκε μόνο από τη Γαλλία, κατά 8,1%, και από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ζώνης Ευρώ, κατά 8,5%.

Κερδισμένοι και χαμένοι προορισμοί

Σύμφωνα με το Στατιστικό Δελτίο Οκτωβρίου του ΙΝΣΕΤΕ, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 στην κορυφή των προορισμών με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση βρίσκεται η Καλαμάτα, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν κατά 19,6%, φτάνοντας τις 180.000. Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει την ενίσχυση της διεθνούς τουριστικής παρουσίας της Μεσσηνίας, η οποία συνεχίζει να προσελκύει αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών.

Ακολουθεί η Σάμος, με αύξηση 18,1% και 151.000 αφίξεις, ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στη Σκιάθο, όπου η κίνηση ενισχύθηκε κατά 13,2%, φτάνοντας τις 318.000 αφίξεις.

Στους κερδισμένους συγκαταλέγεται και η Κεφαλονιά, με αύξηση 10,6% και 404.000 αφίξεις, καθώς και τα Χανιά, που κατέγραψαν άνοδο 9,5%, φτάνοντας τα 1,6 εκατ. επισκέπτες μέσω του αεροδρομίου τους.

Σημαντική ήταν επίσης η αύξηση στη Μύκονο, κατά 8%, με 556.000 διεθνείς αφίξεις, εξέλιξη που διαφοροποιεί την εικόνα του νησιού από εκείνη της γειτονικής Σαντορίνης.

Θετικά κινήθηκαν ακόμη το Άκτιο, με άνοδο 7,6% και 433.000 αφίξεις, και η Κέρκυρα, όπου η αύξηση έφτασε το 7%, με τη συνολική κίνηση να διαμορφώνεται στα 2 εκατ. αφίξεις.

Οι χαμένοι: Μυτιλήνη, Καβάλα, Αθήνα και Σαντορίνη

Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία υποχώρηση κατέγραψε η Μυτιλήνη, με μείωση 7% και μόλις 75.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.

Ακολούθησε η Καβάλα, με πτώση 4,4% και 107.000 αφίξεις, ενώ αρνητικό πρόσημο εμφάνισε και το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν κατά 1,2%, στα 6,9 εκατ.

Μάλιστα, η Αθήνα καταγράφει τη μεγαλύτερη απώλεια σε απόλυτους αριθμούς, με 81.000 λιγότερες διεθνείς αφίξεις σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025, παρά τη συνολική άνοδο της τουριστικής κίνησης στη χώρα.

Στασιμότητα εμφανίζει η Σαντορίνη, με οριακή μείωση 0,3% και 604.000 αφίξεις, ενώ μικρή υποχώρηση, κατά 0,5%, καταγράφηκε και στην Κω, όπου οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν στα 1,3 εκατ.

Η αντίθεση μεταξύ Μυκόνου και Σαντορίνης είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, καθώς οι δύο δημοφιλείς κυκλαδίτικοι προορισμοί ακολουθούν διαφορετική πορεία ως προς την εξέλιξη της διεθνούς αεροπορικής κίνησης.

Κρήτη και Ιόνιο οι μεγάλοι κερδισμένοι σε απόλυτους αριθμούς

Σε επίπεδο γεωγραφικών ενοτήτων, η Κρήτη διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειακών προορισμών, με 5,3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 308.000 ή 6,2%.

Το Ηράκλειο κατέγραψε 3,7 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 174.000 ή 4,9%, ενώ τα Χανιά πρόσθεσαν άλλες 134.000 αφίξεις, σημειώνοντας αύξηση 9,5%.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, με 4,2 εκατ. αφίξεις και αύξηση 2,7%. Η Ρόδος κατέγραψε άνοδο 4%, φτάνοντας τα 2,8 εκατ. αφίξεις, αντισταθμίζοντας την οριακή πτώση στην Κω.

Ισχυρή δυναμική παρουσίασαν και τα Ιόνια Νησιά, με 3,9 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 221.000 ή 6%. Η Κέρκυρα αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου, ενώ θετικά κινήθηκαν η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και το Άκτιο.

Στις Κυκλάδες οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 3,5%, στα 1,2 εκατ., ενώ η Πελοπόννησος κατέγραψε την υψηλότερη ποσοστιαία ανάπτυξη μεταξύ των γεωγραφικών ενοτήτων, με 14,3%, αν και ο συνολικός αριθμός αφίξεων παρέμεινε σχετικά χαμηλός, στις 264.000.

Θετικό πρόσημο και στην κρουαζιέρα

Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα, αν και με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό σε επίπεδο οκταμήνου. Τον Αύγουστο τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 32 εκατ. ευρώ ή 20%, ενώ συνολικά από την αρχή του έτους η αύξηση περιορίστηκε στα 15 εκατ. ευρώ ή 2,2%.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι ο ελληνικός τουρισμός οδεύει προς μια ακόμη χρονιά ιστορικών επιδόσεων, τόσο σε αριθμό επισκεπτών όσο και σε ταξιδιωτικά έσοδα. Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι πλέον μόνο η κατάρριψη των ρεκόρ, αλλά και η μεγαλύτερη οικονομική απόδοση ανά επισκέπτη, η ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας εκτός της υψηλής περιόδου και η καλύτερη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης.

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