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Νέο επεισόδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στη μακρόχρονη δικαστική διαμάχη της ΕΤΑΔ με την «Αττικός Ήλιος» για το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Λαγονησίου, συμφερόντων του Παντελή Μαντωνανάκη.

Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) κατέθεσε, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην χρηματοοικονομική έκθεση για το 2025, αιτήσεις αναψηλάφησης, επιδιώκοντας να προσβάλει δικαστικές αποφάσεις που είχαν απορρίψει προηγούμενες προσπάθειές της να ακυρώσει διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της μισθώτριας.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκρότημα εκμισθώθηκε στην «Αττικός Ήλιος» με σύμβαση του 1999, η οποία τροποποιήθηκε το 2003 και το 2009. Η μισθώτρια και συνδεδεμένες εταιρείες κατέθεσαν επτά αγωγές σε διαιτητικά δικαστήρια, ζητώντας αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη και ηθική βλάβη. Οι διεκδικήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε παρακείμενη έκταση, την ανάπτυξη της επένδυσης και απώλεια επιχορηγήσεων.

Με επτά διαιτητικές αποφάσεις του 2019 και του 2020 επιδικάστηκε σε βάρος της ΕΤΑΔ ποσό περίπου 567 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων. Η εταιρεία δηλώνει ότι έχει ασκήσει και θα συνεχίσει να ασκεί κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο για την προσβολή των αποφάσεων και την υπεράσπιση των συμφερόντων της.

Οι νέες αιτήσεις επικαλούνται τη δυνατότητα αναψηλάφησης που προβλέπει το άρθρο 111 του Ν. 5264/2025, για περιπτώσεις στις οποίες τίθεται ζήτημα μη προσήκουσας διερεύνησης πιθανής απαγορευμένης κρατικής ενίσχυσης. Η διάταξη προβλέπει επίσης ότι, όταν η αναψηλάφηση ασκείται για τον συγκεκριμένο λόγο, αναστέλλεται η εκτέλεση της σχετικής διαιτητικής απόφασης μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης.

Παράλληλα, η ΕΤΑΔ αναφέρει ότι έχει σχηματίσει πρόβλεψη περίπου 336 εκατ. ευρώ για το σύνολο των αξιώσεων τρίτων που αντιμετωπίζει και εκτιμά πως αυτή επαρκεί, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και της αξιολόγησης των εκκρεμών υποθέσεων. Επισημαίνει, πάντως, ότι η τελική έκβαση των δικαστικών και διαιτητικών διαδικασιών, καθώς και οι σχετικοί τόκοι, παραμένουν αβέβαιοι.

Από το μακρινό 1999

Η Αττικός Ήλιος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 από εταιρείες συμφερόντων του Ομίλου Μαντωνανάκη και ανέλαβε τη μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση του Grand Resort Lagonissi, σε έκταση άνω των 326 χιλ. τ.μ., ιδιοκτησίας αρχικά του ΕΟΤ και σήμερα της ΕΤΑΔ Α.Ε. Οι σχετικές συμβάσεις κρίθηκαν νόμιμες και επωφελείς για το Ελληνικό Δημόσιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Από την αρχή της επένδυσης άρχισε μία νομική διαμάχη με την ΕΤΑΔ καθώς όπως σημειώνει η εταιρεία η εταιρεία ακινήτων του δημοσίου δημιουργούσε εμπόδια από τη μη τήρηση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων ως προς την παράδοση και την ακώλυτη χρήση της παραχωρηθείσας έκτασης προς τουριστική αξιοποίηση.

Κομβικής σημασίας υπήρξαν οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου το 2018 και του Συμβουλίου της Επικρατείας το 2018–2019, οι οποίες έκριναν τελεσίδικα την ισχύ του πολεοδομικού καθεστώτος του ν. 2160/1993 στην έκταση της επένδυσης, αποτρέποντας την εφαρμογή του Π.Δ. Λαυρεωτικής που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα οδηγούσε σε ματαίωση του έργου.

Επίσης κατά την περίοδο 2019–2020 εκδόθηκαν οκτώ διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της Αττικός Ήλιος Α.Ε. και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες επιδίκασαν αποζημιώσεις συνολικού ύψους 567 εκατ. ευρώ, ποσό που με τόκους και δικαστικά έξοδα υπερβαίνει τα 900 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2024.