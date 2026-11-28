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Ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά του στην ξενοδοχειακή αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο επιχειρηματίας Γιάννης Δασκαλαντωνάκης, με τη μακροχρόνια μίσθωση του εμβληματικού Rodos Palace στη Ρόδο, ιδιοκτησίας της οικογένειας Καμπουράκη.

Η συμφωνία, που ολοκληρώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, περιλαμβάνει, εκτός από τη μακροχρόνια μίσθωση, ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, καθώς και τον σχεδιασμό συνεργασίας με διεθνές ξενοδοχειακό brand, με στόχο την επανατοποθέτηση του ιστορικού συγκροτήματος στην ανταγωνιστική τουριστική αγορά της Ανατολικής Μεσογείου.

Στην Αθήνα, ο όμιλος διαχειρίζεται το πεντάστερο Grand Hyatt Athens της λεωφόρου Συγγρού

Το management του ξενοδοχείου περνά στην πλευρά του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία συμμετείχαν έξι σημαντικοί ελληνικοί και ξένοι ξενοδοχειακοί όμιλοι, καθώς και ένας επιχειρηματίας της Ρόδου. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει παρεμβάσεις ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με τη συμμετοχή τόσο του μισθωτή όσο και της ιδιοκτησίας στη χρηματοδότησή τους.

Οι επενδύσεις του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη

Η συμφωνία για το Rodos Palace αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στην επιχειρηματική διαδρομή του Γιάννη Δασκαλαντωνάκη, ο οποίος, μαζί με την αδελφή του Τίνα, μέσω του ομίλου Y&T Daskalantonakis – Knossians, ακολουθεί μια πολυεπίπεδη στρατηγική ανάπτυξης, συνδυάζοντας εξαγορές ξενοδοχειακών μονάδων, συμβάσεις διαχείρισης, μακροχρόνιες μισθώσεις και συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς αλυσίδες, όπως οι Hyatt, Accor, Marriott International και IHG Hotels & Resorts.

Στην Αθήνα, ο όμιλος διαχειρίζεται το πεντάστερο Grand Hyatt Athens της λεωφόρου Συγγρού, δυναμικότητας 548 δωματίων, το οποίο πέρασε το 2024 στον έλεγχο της Blackstone μέσω της Hotel Investment Partners (HIP).

Παράλληλα, στις 6 Μαρτίου 2025, μέσω της εταιρείας ΣΙΓΜΑ ΙΙ Μονοπρόσωπη Α.Ε., απέκτησε από τη γαλλική AccorInvest το σύνολο των μετοχών της Novotel Athenes Μονοπρόσωπη Α.Ε., έναντι τιμήματος 20,75 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 196 δωματίων, εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το εμπορικό σήμα Novotel της Accor.

Το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο στην Κρήτη

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία του ομίλου στην Κρήτη. Στον Άγιο Νικόλαο διαχειρίζεται το πεντάστερο InterContinental Crete, πρώην ξενοδοχείο Ερμής, δυναμικότητας 199 δωματίων, σε συνεργασία με την IHG, καθώς και το NIKO Seaside Resort, πρώην Coral, δυναμικότητας 141 δωματίων, το οποίο λειτουργεί υπό το brand MGallery της Accor.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται επίσης η διαχείριση των Apollonia Beach Resort & Spa και Santa Marina Beach Resort, δυναμικότητας 336 και 208 δωματίων αντίστοιχα, στην Αμμουδάρα Ηρακλείου. Τα δύο ξενοδοχεία ανήκουν στην εταιρεία «Ελληνικαί Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Κρήτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.», συμφερόντων των επενδυτικών ομίλων Hines και Henderson Park.

Την ιδιοκτησιακή του παρουσία στην Κρήτη ενίσχυσε ο Γιάννης Δασκαλαντωνάκης με την απόκτηση του πεντάστερου Sitia Beach City Resort & Spa στη Σητεία Λασιθίου, δυναμικότητας 162 δωματίων και 310 κλινών. Τον Μάρτιο του 2026 ο όμιλος απέκτησε και το ιστορικό Hydra Beach Resort στην Ερμιονίδα, τη διαχείριση του οποίου είχε αναλάβει έναν χρόνο νωρίτερα, επιτυγχάνοντας αύξηση των εσόδων του κατά 50% το 2025.

Η παρουσία στα Βαλκάνια

Σημαντική είναι και η επιχειρηματική δραστηριότητα του ομίλου εκτός Ελλάδας. Στη Σερβία διαθέτει το ιστορικό Metropol Palace στο Βελιγράδι, με 198 δωμάτια και 38 σουίτες, ενώ στη Βουλγαρία το Maison Sofia, δυναμικότητας 77 δωματίων, λειτουργεί υπό το brand MGallery της Accor. Η παρουσία του στη βουλγαρική πρωτεύουσα περιλαμβάνει επίσης συμμετοχή στο Sofia Hotel Balkan, το οποίο έχει συνδεθεί με το πολυτελές εμπορικό σήμα The Luxury Collection της Marriott International.

Ένα νέο κεφάλαιο για το Rodos Palace

Με τη συμφωνία για το Rodos Palace, ο όμιλος Δασκαλαντωνάκη αποκτά παρουσία σε έναν ακόμη από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ενισχύοντας συγχρόνως τη θέση του στον συνεδριακό τουρισμό.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα, δημιούργημα του Βασίλη Καμπουράκη, λειτουργεί από το 1974 και έχει συνδέσει την ιστορία του με την τουριστική ανάπτυξη της Ρόδου. Με συνεδριακές και εκθεσιακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 9.900 τ.μ. και χωρητικότητας 4.800 ατόμων, φιλοξένησε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, με κορυφαία τη Σύνοδο Κορυφής της τότε ΕΟΚ το 1988.

Η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση και η συνεργασία με μια διεθνή ξενοδοχειακή αλυσίδα φιλοδοξούν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, περισσότερο από μισό αιώνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του.