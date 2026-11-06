 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(6) "Travel"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Real Estate Industry"
    [1]=>
    string(5) "Other"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(6) "Travel"
}

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Τουρισμός 06.11.2026, 07:00
Σχολιάστε
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun, συμφερόντων του ομογενούς επιχειρηματία Διονύση (Ντένις) Κουμουδού, ο οποίος αναπτύσσει παράλληλα τουριστική δραστηριότητα στην Αθήνα, ενώ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την πολύκροτη επένδυση στο Σαρακήνικο της Μήλου. Η επένδυση στην Κεφαλονιά, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, προωθείται στην περιοχή των Λουρδάτων, με τη νέα περιβαλλοντική έγκριση να αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίησή της.

Ειδικότερα, με απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2026, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ανέγερση και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «Γεωργούτσια ή Μπουρεϊκά», του Δήμου Αργοστολίου. Η απόφαση αφορά την εταιρεία «Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία Ionian Sun».

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 15.117,46 τετραγωνικών μέτρων, σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τη θάλασσα. Προβλέπεται η κατασκευή 16 αυτοτελών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 3.008,59 τ.μ., με διώροφες και ισόγειες εγκαταστάσεις, υπόσκαφα τμήματα, σουίτες, κολυμβητικές δεξαμενές και πέργκολες.

Στις κοινόχρηστες υποδομές περιλαμβάνονται χώροι υποδοχής και εστίασης, συνεδριακό κέντρο 250 τ.μ. και εγκαταστάσεις spa και ευεξίας 220 τ.μ., ενώ προβλέπονται και δωμάτια για άτομα με αναπηρία.

Η περιβαλλοντική έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων και την κατανάλωση νερού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, με μέγιστη ημερήσια παροχή 130 κυβικών μέτρων κατά την περίοδο αιχμής, καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω υπεδάφιου συστήματος.

Η Ionian Sun και οι επενδύσεις του Κουμουδού

Η Ionian Sun αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό όχημα της οικογένειας Κουμουδού για τις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Διονύσιος Κουμουδός, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν η Σούζαν-Έλεν Κουμουδού, ως αντιπρόεδρος, και ο Χριστόφορος Κουμουδός.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Νότια Αφρική το 1994 και έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο, με παρουσία στην Κεφαλονιά και την Αθήνα, όπου συνδέεται με τα ξενοδοχεία F Zeen Kefalonia και F Zeen Athens.

Στην Κεφαλονιά, πέρα από το νέο πεντάστερο συγκρότημα, ο επενδυτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και την αξιοποίηση γειτονικής έκτασης για τη δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 40 κλινών.

Παράλληλα, η Ionian Sun προωθεί νέα ξενοδοχειακή επένδυση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην οδό Περικλέους 46. Το σχέδιο αφορά την αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου, κατασκευασμένου πριν από το 1955, με εργασίες εκσυγχρονισμού, στατικής ενίσχυσης, αλλαγής χρήσης και προσθήκης καθ’ ύψος, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο.

Η πολύκροτη επένδυση στο Σαρακήνικο της Μήλου

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη της επένδυσης του Διονύση Κουμουδού στο Σαρακήνικο της Μήλου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Το σχέδιο, που προωθήθηκε μέσω της Unique Developments ΑΤΕΕ, αφορούσε την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με διώροφα κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις και πισίνες, σε περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Παρότι είχαν αρχικά εκδοθεί οικοδομική άδεια και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, οι σχετικές διοικητικές πράξεις ανακλήθηκαν τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από ελέγχους νομιμότητας.

Οι έλεγχοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οικοδομησιμότητα του ακινήτου και τις απαιτούμενες διοικητικές εγκρίσεις.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάστηκαν ήταν η χωροθέτηση της επένδυσης σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, η απουσία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η πρόσβαση στο ακίνητο μέσω αγροτικής οδού, για την οποία δεν προέκυπτε ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση.

Στη συνέχεια, το ΥΠΕΝ ζήτησε από την εταιρεία την αποκατάσταση της περιοχής στην πρότερη κατάστασή της, με απομάκρυνση οικοδομικών υλικών, επιχωμάτωση του χώρου θεμελίωσης και αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου.

Η υπόθεση του Σαρακήνικου ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επενδύσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά και τη σημασία της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες

Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank
Hedge funds: Το χρηματιστηριακό sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε περικοπές προσωπικού
World

Το sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε απολύσεις σε hedge funds
Παγκόσμιο sell-off στις αγορές: Φόβοι ότι το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών θα φρενάρει την έκρηξη της ΑΙ
Markets

Παγκόσμιο sell-off στις αγορές - Χάθηκαν 3 τρισ. στις ΗΠΑ
Δημοπρασία: Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»
Tέχνη και Ζωή

Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»
Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια – Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια στη σκιά του πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Τουρισμός

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Λάμπρος Καραγεώργος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες

Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά
Ηλεκτρισμός

Ποια τιμολόγια ρεύματος συμφέρουν, μετά τις αυξήσεις φωτιά

Crash test στα πράσινα, κίτρινα και μπλε τιμολόγια ρεύματος - Πώς διαμορφώνεται ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά, σύμφωνα με ανάλυση της ΡΑΑΕΥ

Χρήστος Κολώνας
Εθνική Τράπεζα: Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Πώς είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα της Εθνικής

Κοινή εκτίμηση είναι ότι η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης των βασικών στόχων που έχει θέσει για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καπνός: Από το ημερολόγιο του Κολόμβου σε μια αγορά δισεκατομμυρίων
World

Μια χρυσή αγορά που ξεκίνησε από το ημερολόγιο του Κολόμβου

Ο καπνός έχει διαγράψει μια μακρά οικονομική ιστορία από τις 5 Νοεμβρίου 1492, οπότε και ο Χριστόφορος Κολόμβος αναφέρει πως ιθαγενείς της μετέπειτα Κούβας μύησαν το πλήρωμα του στο κάπνισμα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες για τις πληρωμές
AGRO

Αντίστροφη μέτρηση για τις αγροτικές ενισχύσεις – Οι κρίσιμες προθεσμίες

Μέχρι πότε μπορούν να γίνουν οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2026 – Τι απαντά η ΑΑΔΕ

Ανθή Γεωργίου
Βιομηχανία: Άλμα 13,2% στις τιμές παραγωγού στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο
World

Στην τριάδα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη βιομηχανία η Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι τιμές παραγωγού στη βιομηχανία κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη μηνιαία

Δημήτρης Σταμούλης
Lamda Development: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha – Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος
Business

Lamda: Ψηλά ο πήχης από την AXIA Alpha - Στα 12,7 ευρώ η τιμή στόχος

Σταθερά στα 12,7 ευρώ διατηρεί την τιμή στόχο της μετοχής της Lamda Development η AXIA Alpha Finance, και τη σύσταση buy, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Τουρισμός
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Τουρισμός

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΣΕΕ – CLIA: Βελτίωση σε προσβασιμότητα και διαχείριση τουριστικών ροών
Ναυτιλία

ΕΣΕΕ – CLIA: Βελτίωση σε προσβασιμότητα και διαχείριση τουριστικών ροών

Στο επίκεντρο της συνάντησης ΕΣΕΕ-CLIA η σύνδεση της κρουαζιέρας με τις τοπικές αγορές, η τόνωση του εμπορίου στα κέντρα των πόλεων και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στους προορισμούς

Επιβατική κίνηση: Αυξημένη κατά 2,4% τον Οκτώβριο [πίνακες]
Τουρισμός

Επιβατική κίνηση: Αυξημένη κατά 2,4% τον Οκτώβριο [πίνακες]

Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος

ΣΕΤΕ: Ευκαιρία για την Ελλάδα η πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό
Τουρισμός

Αλλάζουν όλα στον τουρισμό - Το στοίχημα για την Ελλάδα

Οι προτεραιότητες της Κομισιόν - Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, χρονοδιαγράμματα και πρόβλεψη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026 για τα ξενοδοχεία του Comer Group στο Λουτράκι
Τουρισμός

ΕΛΙΝΤΟΥΡ: Υποχώρηση τζίρου και ζημιές αλλά αισιοδοξία για το 2026

Παρά τη δύσκολη χρηματοοικονομική εικόνα, η διοίκηση της ΕΛΙΝΤΟΥΡ θέτει ως στόχο την αύξηση των εσόδων στα 8,5 εκατ. ευρώ το 2026

Λάμπρος Καραγεώργος
Nova Constructions: Επενδυτική επέλαση στον τουρισμό με νέα ξενοδοχεία Hilton και χρηματοδοτήσεις 89,3 εκατ. ευρώ
Τουρισμός

Με νέα ξενοδοχεία Hilton η Nova Constructions

Τα επενδυτικά σχέδια της Nova Constructions έχουν αθροιστικό προϋπολογισμό 95,4 εκατ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες
Τουρισμός

Σέριφος: «Όχι» του Δήμου σε πεντάστερο με 20 πισίνες

Αρνητική γνωμοδότηση για την επένδυση των 5 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη λειψυδρία και την περιβαλλοντική επιβάρυνση σε περιοχή Natura

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ
World

ΕΚΤ: Αντίστροφη μέτρηση για τη διαδοχή της Λαγκάρντ

Η προθεσμία της 6ης Νοεμβρίου - H μάχη δύο υποψηφίων για την προεδρία της ΕΚΤ και το ευρωπαϊκό παρασκήνιο

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank, υπάρχουν περιθώρια αναβάθμισης
Τράπεζες

Euroxx: Συντηρητικό το επιχειρηματικό σχέδιο της Alpha Bank

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Euroxx και στην πολιτική διανομών της Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Hedge funds: Το χρηματιστηριακό sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε περικοπές προσωπικού
World

Το sell-off εξανεμίζει κέρδη και οδηγεί σε απολύσεις σε hedge funds

Ρεκόρ άνω της δεκαετίας σε hedge funds που προχώρησαν σε ρευστοποίηση θέσεων και απολύσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παγκόσμιο sell-off στις αγορές: Φόβοι ότι το «μπλε τσουνάμι» των Δημοκρατικών θα φρενάρει την έκρηξη της ΑΙ
Markets

Παγκόσμιο sell-off στις αγορές - Χάθηκαν 3 τρισ. στις ΗΠΑ

Γκρεμίζονται οι τεχνολογικοί κολοσσοί - Ισχυρές απώλειες σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊβάν

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημοπρασία: Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»
Tέχνη και Ζωή

Στο «σφυρί» αντικείμενα του «Μπάτμαν» και του «Ιντιάνα Τζόουνς»

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Δεκεμβρίου

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια – Στο επίκεντρο οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στο Ιράν
Commodities

Πετρέλαιο: Φλερτάρει με τα 100 δολάρια στη σκιά του πολέμου

Το πετρέλαιο αναμένεται να παρουσιάσει απότομη εβδομαδιαία πτώση, αλλά οι ανησυχίες για την προσφορά στη Μέση Ανατολή παρέχουν κατώτατο στήριγμα.

David Jones: Σε καθεστώς διαχείρισης ο ιστορικός όμιλος πολυκαταστημάτων της Αυστραλίας
World

Αυστραλία: Υπεραιωνόβια επιχείρηση πολυκαταστημάτων υπό διαχείριση

Η 86 ετών αλυσίδα, με 38 καταστήματα σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία και 6.000 εργαζομένους, δεν συμφώνησε με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για την αναδιάρθρωσή της, εν μέσω πιέσεων στην αγορά λιανικής

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚΕΦΙΜ: Θετικό υπό προϋποθέσεις το αποτύπωμα των data centers στην Ελλάδα
Τεχνολογία

ΚΕΦΙΜ: Θετικό το αποτύπωμα των data centers στην Ελλάδα

Οι απαντήσεις των οικονομολόγων στο Ελληνικό Πάνελ Οικονομολόγων του ΚΕΦΙΜ για τα data centers

Τραμπ: Η πτώση στο χρηματιστήριο οφείλεται στο αποτέλεσμα των εκλογών
World

Τραμπ: Η πτώση στο χρηματιστήριο οφείλεται στο αποτέλεσμα των εκλογών

Παρά την αρνητική εικόνα στις αγορές, ο Τραμπ επιχείρησε να εμφανιστεί καθησυχαστικός

Harley-Davidson: Οι Αμερικανοί περιορίζουν τις αγορές σκαφών και τροχόσπιτων, αλλά συνεχίζουν να αγοράζουν μοτοσικλέτες
World

Harley-Davidson: Πρώτη σημαντική ανάκαμψη των πωλήσεών εδώ και χρόνια

Η Harley-Davidson καταγράφει την πρώτη ουσιαστική ανάκαμψη των πωλήσεών της εδώ και χρόνια, χάρη σε νέα μοντέλα, πιο προστιές επιλογές και χρηματοδότηση με επιτόκια που φτάνουν το 1,99%.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όταν οι ισχυρές προσωπικότητες μιλούν και προωθούν τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό
Experts

Μαθαίνοντας την οικονομία

Η γνώση για το χρήμα δεν πρέπει να  είναι προνόμιο των πλουσίων

Νικόλαος Φίλιππας
Όταν η ακρίβεια γράφει εκλογική ιστορία
Experts

Ακρίβεια και εκλογές

Η ακρίβεια λειτουργεί ως καταλύτης εξελίξεων που μπορούν να ανατρέψουν ακόμη και ό,τι θεωρείται εκλογικά δεδομένο

Γεώργιος Μπάλτας
Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο
Τουρισμός

Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun

Λάμπρος Καραγεώργος
Τουρισμός: Με ρεκόρ κλείνει το 2026, αλλά χτυπά το πρώτο καμπανάκι για τον χειμώνα
Τουρισμός

Τουρισμός: Με ρεκόρ κλείνει το 2026, αλλά χτυπά το πρώτο καμπανάκι

Οι δύο διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινείται ο ελληνικός τουρισμός - Η πίεση που ασκούν ενεργειακή κρίση και πληθωρισμός

Λάμπρος Καραγεώργος
Κρυπτονομίσματα: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι – Τι αλλάζει για τους επενδυτές
Crypto

Crypto: Φόρος 10% στα κέρδη και νέοι έλεγχοι - Οι αλλαγές για επενδυτές

Το πλαίσιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, η απαλλαγή των 500 ευρώ και το παράθυρο για παλαιότερα εισοδήματα

Αθανασία Ακρίβου
Alpha Bank: Πού κυνηγά νέους πελάτες και σε ποιους τομείς διεύρυνση υφιστάμενων σχέσεων
Τράπεζες

Alpha Bank: Η νέα συνταγή ανάπτυξης έως το 2030

Το βασικό στίγμα του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank που παρουσίασε ο CEO Βασίλη Ψάλτη, στο πλαίσιο της Investor Day

Αγης Μάρκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies