Διονύσης Κουμουδός: Πράσινο φως για πεντάστερο στην Κεφαλονιά – Οι επενδύσεις σε Αθήνα και Μήλο

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Το πράσινο φως για την κατασκευή νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος πέντε αστέρων, δυναμικότητας 170 κλινών, στην Κεφαλονιά έλαβε η Ionian Sun, συμφερόντων του ομογενούς επιχειρηματία Διονύση (Ντένις) Κουμουδού, ο οποίος αναπτύσσει παράλληλα τουριστική δραστηριότητα στην Αθήνα, ενώ έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την πολύκροτη επένδυση στο Σαρακήνικο της Μήλου. Η επένδυση στην Κεφαλονιά, ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, προωθείται στην περιοχή των Λουρδάτων, με τη νέα περιβαλλοντική έγκριση να αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίησή της.

Ειδικότερα, με απόφαση της 5ης Νοεμβρίου 2026, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την ανέγερση και λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας στη θέση «Γεωργούτσια ή Μπουρεϊκά», του Δήμου Αργοστολίου. Η απόφαση αφορά την εταιρεία «Ανώνυμη Ξενοδοχειακή και Τουριστική Εταιρεία Ionian Sun».

Το νέο συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε έκταση 15.117,46 τετραγωνικών μέτρων, σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τη θάλασσα. Προβλέπεται η κατασκευή 16 αυτοτελών κτιρίων, συνολικής επιφάνειας 3.008,59 τ.μ., με διώροφες και ισόγειες εγκαταστάσεις, υπόσκαφα τμήματα, σουίτες, κολυμβητικές δεξαμενές και πέργκολες.

Στις κοινόχρηστες υποδομές περιλαμβάνονται χώροι υποδοχής και εστίασης, συνεδριακό κέντρο 250 τ.μ. και εγκαταστάσεις spa και ευεξίας 220 τ.μ., ενώ προβλέπονται και δωμάτια για άτομα με αναπηρία.

Η περιβαλλοντική έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων και την κατανάλωση νερού. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων, με μέγιστη ημερήσια παροχή 130 κυβικών μέτρων κατά την περίοδο αιχμής, καθώς και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων μέσω υπεδάφιου συστήματος.

Η Ionian Sun και οι επενδύσεις του Κουμουδού

Η Ionian Sun αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό όχημα της οικογένειας Κουμουδού για τις συγκεκριμένες ξενοδοχειακές επενδύσεις. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Διονύσιος Κουμουδός, ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν η Σούζαν-Έλεν Κουμουδού, ως αντιπρόεδρος, και ο Χριστόφορος Κουμουδός.

Η οικογένεια επέστρεψε στην Ελλάδα από τη Νότια Αφρική το 1994 και έχει αναπτύξει δραστηριότητα στον τουριστικό κλάδο, με παρουσία στην Κεφαλονιά και την Αθήνα, όπου συνδέεται με τα ξενοδοχεία F Zeen Kefalonia και F Zeen Athens.

Στην Κεφαλονιά, πέρα από το νέο πεντάστερο συγκρότημα, ο επενδυτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει και την αξιοποίηση γειτονικής έκτασης για τη δημιουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών δυναμικότητας 40 κλινών.

Παράλληλα, η Ionian Sun προωθεί νέα ξενοδοχειακή επένδυση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στην οδό Περικλέους 46. Το σχέδιο αφορά την αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου, κατασκευασμένου πριν από το 1955, με εργασίες εκσυγχρονισμού, στατικής ενίσχυσης, αλλαγής χρήσης και προσθήκης καθ’ ύψος, ώστε το μεγαλύτερο μέρος του ακινήτου να μετατραπεί σε ξενοδοχείο.

Η πολύκροτη επένδυση στο Σαρακήνικο της Μήλου

Διαφορετική ήταν η εξέλιξη της επένδυσης του Διονύση Κουμουδού στο Σαρακήνικο της Μήλου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

Το σχέδιο, που προωθήθηκε μέσω της Unique Developments ΑΤΕΕ, αφορούσε την ανάπτυξη πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος με διώροφα κτίρια, υπόγειες εγκαταστάσεις και πισίνες, σε περιοχή ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Παρότι είχαν αρχικά εκδοθεί οικοδομική άδεια και έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, οι σχετικές διοικητικές πράξεις ανακλήθηκαν τον Αύγουστο του 2025, έπειτα από ελέγχους νομιμότητας.

Οι έλεγχοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ανέδειξαν σοβαρά ζητήματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την οικοδομησιμότητα του ακινήτου και τις απαιτούμενες διοικητικές εγκρίσεις.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάστηκαν ήταν η χωροθέτηση της επένδυσης σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής, η απουσία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η πρόσβαση στο ακίνητο μέσω αγροτικής οδού, για την οποία δεν προέκυπτε ότι είχε εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση.

Στη συνέχεια, το ΥΠΕΝ ζήτησε από την εταιρεία την αποκατάσταση της περιοχής στην πρότερη κατάστασή της, με απομάκρυνση οικοδομικών υλικών, επιχωμάτωση του χώρου θεμελίωσης και αποκατάσταση του φυσικού αναγλύφου.

Η υπόθεση του Σαρακήνικου ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τουριστικές επενδύσεις σε περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, αλλά και τη σημασία της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών αδειοδότησης.