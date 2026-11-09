Νορβηγία: Αναστέλλει τις ηλεκτροδοτήσεις σε νέα κέντρα δεδομένων

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Σε αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων για ηλεκτρικές συνδέσεις για κέντρα δεδομένων προχωρά η Νορβηγία, ενώ η χώρα εξετάζει πώς θα διαχειριστεί τον φόρτο στο ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας.

Τα κέντρα δεδομένων παρέχουν λίγες μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και ότι το 90% των κέντρων δεδομένων ανήκει σε ξένες εταιρείες

Τα μέτρα που θεσπίστηκαν περιλαμβάνουν προσωρινή αναστολή των νέων αιτήσεων για συνδέσεις, όπως ανέφερε σε δήλωσή της τη Δευτέρα ο διαχειριστής του δικτύου Statnett AS. Η αναστολή αναμένεται να αρθεί το αργότερο την 1η Αυγούστου 2027.

Η κατασκευή κέντρων δεδομένων έχει επιταχυνθεί παγκοσμίως, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας δαπανούν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές για τη λειτουργία και την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο ρυθμός αυτής της επέκτασης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες, από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη ζήτηση γης, ηλεκτρικής ενέργειας και την αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποια κέντρα δεδομένων θέλει η Νορβηγία

«Θέλουμε κέντρα δεδομένων στη Νορβηγία, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε κάθε είδους κέντρα δεδομένων», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο υπουργός Ψηφιοποίησης, Torgeir Micaelsen. «Πρέπει, επομένως, να ελέγξουμε την ανάπτυξη και να διασφαλίσουμε ότι η Νορβηγία θα αποκτήσει τα κέντρα δεδομένων που πραγματικά χρειαζόμαστε — αυτά που προσφέρουν το μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος».

Σύμφωνα με τη Statnett, κέντρα δεδομένων συνολικής ισχύος 800 Μεγαβάτ (MW) είναι επί του παρόντος συνδεδεμένα στο δίκτυο, ενώ έχουν δεσμευτεί 4.200 MW και άλλα 9.100 MW βρίσκονται στην ουρά αναμονής για χωρητικότητα. Υπάρχουν επίσης αιτήματα για σύνδεση επιπλέον 18.000 MW. Αυτό συγκρίνεται με τη μέγιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη Νορβηγία, η οποία ανέρχεται σε λίγο πάνω από 25.000 MW.

Το Νορβηγικό Συμβούλιο Τεχνολογίας παρουσίασε πρόσφατα μια έκθεση στην οποία αναφέρεται ότι τα κέντρα δεδομένων παρέχουν λίγες μόνιμες θέσεις εργασίας μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και ότι το 90% των κέντρων δεδομένων ανήκει σε ξένες εταιρείες.