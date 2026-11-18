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Το μήνυμα της JP Morgan ήταν αρκετό για να δώσει στους πωλητές το πάνω χέρι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στη χθεσινή συνεδρίαση, με τις τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων.

Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση, της υποβάθμισης της σύστασης για τις μετοχές του MSCI Greece, δηλαδή περισσότερο των τραπεζών, σε Neutral από Overweight.

Αυτό όμως που σχολίασαν πηγές της στήλης, ήταν ότι η υποβάθμιση ήρθε σε μια συγκυρία κατά την οποία αρκετά χαρτοφυλάκια αναζητούσαν αφορμή για κατοχύρωση κερδών, μετά την άνοδο που έχει προηγηθεί.

Μόλις τον τελευταίο μήνα, δηλαδή από τα μέσα Οκτωβρίου, τα κέρδη του κλαδικού ξεπερνούν το 8%.

Το παράδοξο πάντως είναι το βασικό επιχείρημα των αναλυτών της JP Morgan για την υποβάθμιση, καθώς αν και οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με P/E 9,4 φορές, σχεδόν όσο και οι ευρωπαϊκές, στις 9,5 φορές, ενώ η μερισματική τους απόδοση διαμορφώνεται στο 5,34%, έναντι 5,47% αντίστοιχα, αναμένουν αύξηση κερδών κατά 17% για τις ελληνικές τράπεζες το 2027, έναντι 14% στην Ευρώπη.

Η επιστροφή…

Στην τελική ευθεία μπαίνει η επιστροφή της ΜΕΤΚΑ στο χρηματιστηριακό ταμπλό, με τη δημόσια προσφορά να αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, να ξεκινήσει σήμερα, 18 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθεί στις 20 του μήνα.

Η διάθεση μετοχών που αντιστοιχούν στο 25%-30% του κεφαλαίου της έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων επενδυτών, ωστόσο το ενδιαφέρον βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια.

Από τα περίπου 250 εκατ. ευρώ που σχεδιάζεται να αντληθούν μέσω της έκδοσης νέων μετοχών, η ΜΕΤΚΑ έχει ήδη προσδιορισμένες επενδυτικές δεσμεύσεις περίπου 88 εκατ. ευρώ σε έργα ΣΔΙΤ και στον ΒΟΑΚ.

Το υπόλοιπο θα της προσφέρει τη δυνατότητα να διεκδικήσει νέες παραχωρήσεις και έργα υποδομών, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τον ισολογισμό της.

Μετά την εισαγωγή

Η ΜΕΤΚΑ θα αξιοποιήσει τη χρηματιστηριακή της παρουσία για να ενισχύσει τη θέση της στις υποδομές.

Πέρα από την κατασκευαστική δραστηριότητα, όπου στοχεύει σε ετήσια ανανέωση ανεκτέλεστου άνω του 1 δισ. ευρώ, η εταιρεία θέλει να αυξήσει την έκθεσή της σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, που μπορούν να εξασφαλίζουν μακροχρόνιες ταμειακές ροές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η χρηματοδότηση τέτοιων έργων προβλέπεται να καλύπτεται κατά 20%-25% από ίδια κεφάλαια και κατά 75%-80% από δανεισμό.

Επίσης, ο στόχος της είναι για διανομή περίπου 35% των καθαρών κερδών.

Το κεφάλαιο που έχει κρατήσει η Eurobank

Η αγορά βοά για την ενδεχόμενη εξαγορά της First Investment Bank από τη Eurobank.

Σας έχει προϊδεάσει μέρες τώρα η στήλη, ενώ και η διοίκηση είχε φροντίσει εδώ και καιρό να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκέντρωσης στη βουλγαρική αγορά.

Εκείνο, όμως, που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ανάλυση της Jefferies, που αναδεικνύει ότι η Eurobank φαίνεται να έχει ήδη προβλέψει και το κεφαλαιακό περιθώριο για μια τέτοια κίνηση.

Από το τέλος του 2025 είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να διατηρεί περίπου 100 μονάδες βάσης επιπλέον κεφαλαίων πάνω από τον εσωτερικό στόχο CET1 του 13%, ακριβώς για πιθανές εξαγορές.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Jefferies, μετά και τη συναλλαγή της Eurolife, το διαθέσιμο κεφαλαιακό απόθεμα εκτιμάται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Εάν η FIB αποκτηθεί σε τίμημα κοντά στη λογιστική της αξία, η επίπτωση στον CET1 υπολογίζεται σε 130 μονάδες βάσης, οδηγώντας τον δείκτη κοντά στο 13%.

Με άλλα λόγια, η συναλλαγή θα μπορούσε να απορροφήσει σχεδόν ολόκληρο το κεφαλαιακό περιθώριο που η Eurobank είχε διατηρήσει για εξαγορές.

Η Βουλγαρία αλλάζει τις ισορροπίες

Υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Με την απόκτηση της FIB, η Eurobank θα περνούσε από την τέταρτη στην πρώτη θέση της βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς, με μερίδιο περίπου 20% στο ενεργητικό.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των κερδών της. Η συμμετοχή της Βουλγαρίας θα αυξανόταν από 15% σε περίπου 20%, ενώ η Ελλάδα θα περιοριζόταν κοντά στο 50%, με τη συνολική συνεισφορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να πλησιάζει εκείνη της ελληνικής αγοράς.

Πρόκειται ουσιαστικά για επιτάχυνση της μετάβασης της Eurobank σε περιφερειακό τραπεζικό όμιλο, σε μια αγορά όπου η πιστωτική επέκταση στα νοικοκυριά έτρεχε με 22% τον Σεπτέμβριο, έναντι μόλις 3% στην ΕΕ.

Ανεβάζει τον πήχη η Santander

Με αυξημένες προσδοκίες περιμένει η αγορά τα αποτελέσματα εννεαμήνου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που ανακοινώνονται σήμερα μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση 22% στα προσαρμοσμένα EBITDA, στα 564 εκατ. ευρώ, και άνοδο 40% στα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, στα 149 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι παραχωρήσεις, που αναμένεται να εμφανίσουν EBITDA 134 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 33%, με τη συμβολή της Εγνατίας Οδού και της ισχυρότερης εποχικά κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Santander, η οποία ανέβασε την τιμή-στόχο στα 64 ευρώ από 62 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση Outperform και βλέποντας περιθώριο ανόδου άνω του 50%.

Η τράπεζα αναθεώρησε μάλιστα κατά 22% υψηλότερα την πρόβλεψή της για τα καθαρά κέρδη του 2026, στα 190 εκατ. ευρώ, τοποθετώντας την περίπου 20% πάνω από τη μέση εκτίμηση της αγοράς.

Τι βλέπει η αγορά πίσω από τα 14 ευρώ της ΕΥΔΑΠ

Σε επίπεδα που είχε να δει από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 βρέθηκε χτες η ΕΥΔΑΠ, με τη μετοχή να κάνει πράξεις πάνω από τα 14 ευρώ, αλλά να κλείνει τέσσερα λεπτά του ευρώ χαμηλότερα.

Πάνω από 77% τα κέρδη της από την αρχή της χρονιά, χωρίς ιδιαίτερο… θόρυβο.

Αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η εταιρεία βρίσκεται μπροστά σε μια δυνητικά σημαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων της, με την απορρόφηση συνολικά 43 τοπικών παρόχων ύδρευσης.

Ουσιαστικά η πελατειακή βάση της ΕΥΔΑΠ θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 20%, με ορίζοντα πλήρους λειτουργικής ενσωμάτωσης την 1η Ιανουαρίου 2028.

Επίσης, θυμίζω, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 εφαρμόζεται το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, με τη μέθοδο της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (RAB) και εγκεκριμένη επιτρεπόμενη απόδοση 6,24%.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά αποκτά ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για να αξιολογήσει τις μελλοντικές αποδόσεις των ρυθμιζόμενων περιουσιακών στοιχείων της.

Στη Θεσσαλονίκη η Euronext

Στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει αυτές τις ημέρες η Euronext Athens και στρέφεται στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, διοργανώνοντας αύριο, 19 Νοεμβρίου, ειδική ενημερωτική εκδήλωση, με στόχο να παρουσιάσει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από την ένταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στον ευρωπαϊκό όμιλο.

Και η επιλογή της Θεσσαλονίκης έχει τη σημασία της, καθώς επιχειρείται να ανοίξει η συζήτηση για την κεφαλαιαγορά και πέρα από το παραδοσιακό επίκεντρο της Αθήνας.

Στο τραπέζι θα βρεθούν η πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, οι προοπτικές που συνδέονται με τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων και, κυρίως, οι δυνατότητες που αποκτούν επιχειρήσεις με αναπτυξιακά σχέδια αλλά χωρίς μέχρι σήμερα παρουσία στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Το πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στα προγράμματα IPOready και ELITE της Euronext, τα οποία θα παρουσιαστούν στις επιχειρήσεις της περιοχής.

Πρόκειται για πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προετοιμασία εταιρειών για την πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο αποτελεί υποχρεωτικά το επόμενο βήμα.

Το στοίχημα της Premia Properties

Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή στο επενδυτικό μοντέλο της Premia Properties προκύπτει από τη συνέντευξη του οικονομικού διευθυντή και επικεφαλής επενδύσεων, Νίκου Μπαζιώτη, στην Edison.

Η εταιρεία, που έχει αυξήσει το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο από περίπου 100 εκατ. ευρώ το 2020 σε 770 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2026, ετοιμάζεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση της εξαγοράς των Akti Hotels.

Θυμίζω ότι μέχρι σήμερα η Premia στηριζόταν σε μακροχρόνιες μισθώσεις με συνδεδεμένα με τον πληθωρισμό ενοίκια, εξασφαλίζοντας σχετικά προβλέψιμα έσοδα.

Με τα Akti Hotels περνά για πρώτη φορά σε μοντέλο σύμβασης διαχείρισης, αποκτώντας μεγαλύτερη έκθεση στη λειτουργική απόδοση των μονάδων.

Έτσι, το 2027 αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία αυτής της στρατηγικής, καθώς οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται φέτος θα αρχίσουν να αποτυπώνονται πληρέστερα στην κερδοφορία.

Η διοίκηση διατηρεί για το 2026 τον στόχο εσόδων 40-43 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένων EBITDA 29-30 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, επιδιώκει να διευρύνει τη μετοχική της βάση, με το free float να έχει ήδη αυξηθεί από 17% σε 22% μετά την αύξηση κεφαλαίου του 2025.