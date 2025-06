Ανθρωποειδή ρομπότ: Διχάζει η συζήτηση σχετικά με την ασφάλεια, τη μορφή και τη λειτουργία τους

Με τα χέρια και τα πόδια του σε σχήμα σφιγκτήρα που λυγίζουν προς τα πίσω, ένα από τα νεότερα ανθρωποειδή ρομπότ προσπάθησε να μετακινήσει ένα κουτί από ένα ράφι σούπερ μάρκετ σε ένα καλάθι αγορών μπροστά στους συμμετέχοντες σε ένα τεχνολογικό συνέδριο στη Σίλικον Βάλεϊ.

«Το έχασα 🙁», είπε η μηχανή, που κατασκευάστηκε από την Agility Robotics, απευθυνόμενη στους θεατές μέσω μιας εφαρμογής, πριν πετύχει με τη δεύτερη φορά.

Η επίδειξη ανέδειξε την ατελή αλλά ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση της ανθρωποειδούς ρομποτικής, όπως τονίζει σε άρθρο του οι Financial Times.

Μια σειρά από εταιρείες, όπως οι Agility, Boston Dynamics, Figure και η Tesla του Ίλον Μασκ, αναπτύσσουν ρομπότ με δύο πόδια για να αναπτυχθούν σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon και οι αυτοκινητοβιομηχανίες BMW και Mercedes-Benz τα δοκιμάζουν ήδη σε εργοστάσια και αποθήκες.

Η Melonee Wise, επικεφαλής προϊόντων της Agility, λέει ότι τα ρομπότ της εταιρείας μπορούν να χρησιμεύσουν ως σύνδεσμος μεταξύ «νησίδων αυτοματισμού» που αποτελούνται από πιο συμβατική ρομποτική. «Τα ανθρωποειδή συνδέουν όλες αυτές τις πολύ δομημένες… διαδικασίες που δεν έχουν επί του παρόντος καλές συνδέσεις», λέει.

Οι αναλυτές της Bank of America προβλέπουν ότι 1 εκατομμύριο ανθρωποειδή ρομπότ θα είναι σε λειτουργία έως το 2030, από το σχεδόν μηδέν που βρισκόμαστε σήμερα. Η προβλεπόμενη άνθηση προσφέρει στους κατασκευαστές και τους παρόχους logistics την ευκαιρία να αυτοματοποιήσουν διαδικασίες που προηγουμένως ήταν απρόσιτες, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Ωστόσο, αυτές οι ανθρωπόμορφες μηχανές προκαλούν έντονες συζητήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τη μορφή και τη λειτουργία τους.

«Θα προσθέσουμε όραμα για να δώσουμε στα ρομπότ δυνατότητες σχεδιασμού, την ικανότητα κατανόησης ομιλίας και θα προσθέσουμε κινητικότητα», λέει ο Sami Atiya, επικεφαλής ρομποτικής στην εταιρεία ABB. «Το ερώτημα είναι, στο τέλος, ποιο σχήμα θα προκύψει. Είναι ανθρωποειδές; Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι διαφορετικό».

Η ABB αναπτύσσει ρομποτική εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχοντας αναπτύξει μηχανικούς βραχίονες που έχουν εκτελέσει μια σειρά από κατασκευαστικές εργασίες, από συγκόλληση έως συναρμολόγηση.

Ο ελβετικός βιομηχανικός όμιλος στοιχηματίζει ότι οι πελάτες αναζητούν μια λιγότερο οικεία μορφή όταν πρόκειται να αναπτύξουν πιο προηγμένη ρομποτική: «Δεν έχω συναντήσει ακόμη πελάτη που να θέλει ένα ρομπότ με πόδια», λέει ο Atiya. Τα ρομπότ Yumi με δύο χέρια της ABB αναπτύσσονται προσαρτημένα σε μια μονάδα κίνησης σε τροχούς, με κάμερες που βοηθούν το σύστημα να πλοηγείται.

Ο Ken Goldberg, καθηγητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ, λέει ότι τα ανθρωποειδή θα εξακολουθούν να καλύπτουν μια θέση, ειδικά όταν θα μπορούσαν να είναι πιο ευέλικτα στην ανάπτυξή τους. «Όταν χρειάζεται να περπατάτε μπρος-πίσω και να μεταφέρετε πράγματα σε έναν χώρο εργασίας που προηγουμένως καταλάμβαναν άνθρωποι, τότε τα ανθρωποειδή και τα πόδια τους είναι χρήσιμα», είπε.

ABB Robotics and BurgerBots opened new “fast-casual” locations in Los Gatos, where robots assemble made-to-order $18 burgers in 27 seconds The robots in use here are ABB’s IRB 360 FlexPicker and YuMi botpic.twitter.com/umsNoP1jR2 — Brett Adcock (@adcock_brett) May 4, 2025

YuMi Solves Rubik’s Cube Faster Than HUMANS! 🤯https://t.co/CbDXtuWXhw: find work FOR robots today!💼 Meet YuMi, the collaborative robot with superhuman puzzle-solving abilities!

With 14 axes of freedom across its dual arms, this ABB masterpiece doesn’t just work alongside… pic.twitter.com/gxW1NNfF00 — Job to Robot ( JTR , JobToRob, Jobs to Robots ) (@JobToRob) April 3, 2025

Ανησυχίες για τις θέσεις εργασίας

Ο κίνδυνος της αντικατάστασης εργαζομένων από ρομπότ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πολιτικών υπευθύνων και των συνδικαλιστών, με ανησυχίες για την επικείμενη απειλή που θέτουν η ρομποτική και ο αυτοματισμός σε σχέση με το εργατικό δυναμικό.

Οι κατασκευαστές ανθρωποειδών ρομπότ είναι σαφείς ότι η ελκυστικότητά τους έγκειται στο ότι θα βοηθήσουν στην αντικατάσταση των ανθρώπων με μηχανές που μπορούν να εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες ασταμάτητα με λίγα διαλείμματα.

1/ 🚨🤖 This Amazon warehouse coworker is 5’9″ and robotic. Meet Digit, the humanoid robot built by Agility Robotics to help move stuff, haul totes, and roam shelves like a warehouse NPC.pic.twitter.com/oQzcuRAIJc — Fahim in Tech (@fahimintech) May 8, 2025

Η εταιρεία συμβούλων McKinsey εκτιμά ότι μεταξύ 400 εκατομμυρίων και 800 εκατομμυρίων ατόμων θα μπορούσαν να εκτοπιστούν παγκοσμίως από τον αυτοματισμό και να χρειαστεί να βρουν νέες θέσεις εργασίας έως το 2030. Μερικοί από αυτούς τους ρόλους θα χαθούν από τα ανθρωποειδή ρομπότ. Περίπου το ένα τέταρτο αυτών των ανθρώπων θα χρειαστεί εκπαίδευση για να αλλάξει επάγγελμα.

Παράγοντες όπως η γήρανση του πληθυσμού και η απροθυμία των εργαζομένων να καλύψουν ορισμένους ρόλους σημαίνουν ότι αυτά τα ρομπότ θα μπορούσαν να αποδειχθούν σανίδα σωτηρίας για τις εταιρείες.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, υπήρχαν σχεδόν μισό εκατομμύριο κενές θέσεις στις ΗΠΑ για ρόλους στον κατασκευαστικό τομέα στις αρχές του τρέχοντος έτους.

«Οι άνθρωποι είναι σε έλλειψη αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Goldberg του Berkeley.

Μείωση κόστους

Εν τω μεταξύ, το κόστος των ανθρωποειδών ρομπότ μειώνεται. Η Agility προσφέρει πλέον ένα μοντέλο «ρομπότ ως υπηρεσία», με το υλικό και τη συντήρηση να πληρώνονται μέσω συνδρομής, μειώνοντας την ανάγκη για σημαντικές αρχικές κεφαλαιακές επενδύσεις.

Agility Robotics just signed a multi-year deal with GXO Logistics to introduce humanoid robots to warehouses. This marks the first Robots-as-a-Service (RaaS) agreement and a ‘formal commercial deployment’ of the humanoids. Are subscription-based robots the future? pic.twitter.com/ABcVQsj5FJ — Madhav Shroff (@Maddy_Shroff) July 6, 2024

Ένα εναπομείναν εμπόδιο στην ανάπτυξη είναι η ασφάλεια. Τα περισσότερα ρομπότ που προορίζονται για χρήση σε βιομηχανίες και αποθήκες έχουν αποκλειστεί λόγω κινδύνων από την “συνύπαρξη” με τους εργαζόμενους. Ωστόσο, η πρόοδος στη μηχανική μάθηση σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον παραδείγματα ρομπότ που αναπτύσσονται χωρίς ορισμένους από αυτούς τους περιορισμούς.

Η μονάδα κίνησης Proteus της Amazon – ένα όχημα που μεταφέρει αγαθά σε αποθήκες – έχει εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και αναπτύσσει υπολογιστική όραση για να πλοηγείται ελεύθερα στους χώρους μαζί με τους εργαζόμενους.

Ο Wise λέει ότι η Agility αναπτύσσει επίσης μηχανές που δεν θα χρειάζεται να είναι αποκλεισμένες από τους εργαζόμενους: «Σχεδιάζουμε να έχουμε ένα ρομπότ που δεν χρειάζεται να εργάζεται μέσα σε κλουβί».