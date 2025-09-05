Χατζηδάκης: Επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Περιφέρειας

Σύσκεψη K. Χατζηδάκη με τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Economy 05.09.2025, 09:42
Χατζηδάκης: Επιτάχυνση των αναπτυξιακών ρυθμών της Περιφέρειας
Newsroom

«Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη είναι περιοχές μεγάλης προτεραιότητας για την κυβέρνηση» τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε πως «βούλησή μας είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να επιταχυνθούν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της Περιφέρειας προς όφελος όλων ανεξαιρέτως των πολιτών».

Μιλώντας σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στην Κομοτηνή, υπό την προεδρία του, με τον Περιφερειάρχη και Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, είπε ότι «θα προχωρήσουμε στον περιφερειακό σχεδιασμό. Σύντομα θα ολοκληρωθούν και τα αναπτυξιακά σχέδια της Ροδόπης και της Δράμας, μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Θα παραμείνουμε σε επαφή, διότι η μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη εθνική και θα την κερδίσουμε μαζί!».

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Χατζηδάκης για στέγαση δημόσιων λειτουργών

Αφού τοποθετήθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε τα εξής:

– Για το ζήτημα της στέγασης των δημόσιων λειτουργών, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «Δημιουργήθηκε πρόσφατα Διυπουργική Επιτροπή για το στεγαστικό, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα. Ήδη υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν χώροι που ανήκουν στις Ένοπλες Δυνάμεις τόσο για τη στέγαση των στελεχών τους όσο και για τη στέγαση άλλων δημόσιων λειτουργών. Ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η δική σας».

– Για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την ίδρυση νέων τμημάτων, ο κ. Χατζηδάκης αναγνώρισε ότι το Πανεπιστήμιο δείχνει σημάδια σοβαρότητας και εξωστρέφειας. Και συμπλήρωσε: «Το ΔΠΘ θα κριθεί από την ποιότητα των σπουδών του, όχι από το πόσα νέα τμήματα ιδρύονται – ήδη δημιουργήθηκε άλλωστε νέο τμήμα στην Ορεστιάδα. Οφείλουμε όλοι μας, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, καθηγητές να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, να είμαστε κοντά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως ουσιαστικός πόλος τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης».

– Για τη διαχείριση των υδάτων, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, αφού πρώτα διερωτήθηκε κατά πόσο το μοντέλο του κατακερματισμού που υπάρχει σήμερα είναι βιώσιμο, επισήμανε: «Πρέπει να σκεφτούμε λύσεις που θα μας επιτρέψουν με οικονομίες κλίμακος, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Στο τέλος της ημέρας, αν οξυνθεί το ζήτημα της λειψυδρίας, υπόλογοι δεν θα είμαστε μόνο εμείς, αλλά και εσείς».

– Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους των Δήμων, ο κ. Χατζηδάκης δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις προτάσεις των Δημάρχων για τις ενεργειακές κοινότητες: «Αν είστε οι ίδιοι παραγωγοί ενέργειας, είτε μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων είτε μέσω άλλων προγραμμάτων που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, θα αντιμετωπίσετε το θέμα σε μόνιμη βάση».

– Για το πρόγραμμα 55-67 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης υπογράμμισε: «Το πρόγραμμα αυτό βγήκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν σκοπό. Ο σκοπός δεν ήταν η μονιμοποίηση στους δήμους ή στον ΕΦΚΑ των ωφελούμενων του προγράμματος που είναι πράγματι εξαιρετικοί. Ο σκοπός ήταν να τους δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούν, προκειμένου όταν τελειώσει η περίοδος, να μπορέσουν να ασχοληθούν κι άλλοι εξίσου άξιοι».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης αναφέρθηκε ακόμα σε μια σειρά από πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, σε όλες ανεξαιρέτως τις Περιφερειακές Ενότητες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, οι οποίες ωθούν την τοπική ανάπτυξη και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Πιερρακάκης για Υπερταμείο: Καταλύτης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Economy

Πιερρακάκης για Υπερταμείο: Καταλύτης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
Στεγαστική κρίση: «Άσφαιρα» μέτρα που έρχονται καθυστερημένα
Ακίνητα

Με... «άσφαιρα» στη στεγαστική κρίση – Το μεγάλο αγκάθι
Τάκης Θεοδωρικάκος: «Στρατηγική η συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI»
Economy

Θεοδωρικάκος: Στρατηγική συνεργασία με τον τεχνολογικό κολοσσό OpenAI
Πιερρακάκης: Μέτρα για το δημογραφικό υπόσχεται η κυβέρνηση
Economy

Μέτρα για το δημογραφικό υπόσχεται η κυβέρνηση - Τι είπε ο Πιερρακάκης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από Economy
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Μπάρμπαρα Μοργκάντε: Έτοιμοι για βιομεθάνιο, ετοιμαζόμαστε για υδρογόνο
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Μοργκάντε: Έτοιμοι για το βιομεθάνιο, ετοιμαζόμαστε για το υδρογόνο

Η Μπάρμπαρα Μοργκάντε είπε ότι το δίκτυο της Enaon είναι έτοιμο για την υποδοχή και διάθεση βιομεθανίου, ενώ προγραμματίζεται και η έγχυση υδρογόνου

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM – Αποστολάκης: Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο
OT FORUM

89η ΔΕΘ - ΟΤ FORUM - Αποστολάκης: Προφάσεις τα της Κύπρου για την καθυστέρηση στο καλώδιο

Για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, την αμυντική βιομηχανία αλλά και το πολιτικό σκηνικό μίλησε ο Ευάγγελος Αποστολάκης

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Καραγκούνης: Είμαστε σε διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
89η ΔΕΘ

OT FORUM - Καραγκούνης: Είμαστε σε διαβούλευση για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Τι είπε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης στο ΟΤ FORUM για το 13ωρο που φέρνει το κυβερνητικό νομοσχέδιο - Έρχεται νέο σχ/ν για τα εργατικά ατυχήματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Στρατηγός: Το έργο θα αλλάξει την εικόνα του τουρισμού στη χώρα μας
OT FORUM

OT FORUM - Στρατηγός: Το Hard Rock Hotel θα είναι μοναδικό στην Ευρώπη

Για το μεγάλο έργο του Hard Rock Athens IRC μίλησε στο ΟΤ FORUM, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, ο Executive Director Γεώργιος Στρατηγός

Latest News
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

89η ΔΕΘ – OT Forum – Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία
89η ΔΕΘ

OT Forum - Θεοδωρικάκος: Σε 50 μέρες οι 12 παρεμβάσεις για τη Βιομηχανία

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο