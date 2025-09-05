89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Ηχηρό παρών δίνει στην 89η ΔΕΘ ο ΟΤ – Και φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος μέσα από το ειδικά εξοπλισμένο στούντιο της Alter Ego Media μεταδίδει τις εξελίξεις, παρεμβαίνει, αποκαλύπτει, εμβαθύνει

89η ΔΕΘ 05.09.2025, 09:00
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου
Newsroom

Τον παλμό της 89ης ΔΕΘ μεταφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνοντας και στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το ηχηρό παρών.

Η αυλαία της ιστορικής 89ης ΔΕΘ – με την οποία ο θεσμός της Διεθνούς Έκθεσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής – ανοίγει.

Το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του ΟΤ με αμεσότητα και εγκυρότητα από σήμερα Παρασκευή 5 και μέχρι το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου καλύπτει καθημερινά όλες τις εξελίξεις και τα γεγονότα σε συνεχή ζωντανή μετάδοση μέσω live streaming από τις ιστοσελίδες του ομίλου της Alter Ego Media ot.gr, in.gr, tovima.gr και tanea.gr αλλά και από την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play.

Η εθνική οικονομία βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή με τις διεθνείς γεωπολιτικές προκλήσεις, τους δασμούς αλλά και την πολιτική επικαιρότητα να φέρνουν νέες δοκιμασίες στους πολίτες και την οικονομία. Ψηλά στην ατζέντα της 89ης ΔΕΘ βρίσκονται οι επιπτώσεις από τους δασμούς στην ελληνική οικονομία, η απουσία σύγχρονου και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου, οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα, οι φορολογικές αλλαγές, η ακρίβεια, οι εργασιακές σχέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η κλιματική κρίση.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος δίνει και φέτος το ηχηρό παρών, από το χώρο της ΔΕΘ στο ειδικά εξοπλισμένο στούντιο του ΟΤ για 9 ημέρες.

Φιλοξενεί πολιτικούς αρχηγούς και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου καθώς και πολλούς άλλους.

Στο στούντιο του ΟΤ θα βρίσκονται επίσης ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου Mathew Lodge και η πρέσβης της Γαλλίας Laurence Auer.

Κορυφαίοι CEO και στελέχη επιχειρήσεων είναι προσκεκλημένοι στον ΟΤ και ανοίγουν τα χαρτιά τους για την επιχειρηματικότητα και τις επόμενες κινήσεις τους. Ανάμεσα τους, ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου, ο Πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Γιώργος Μαργώνης, ο Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ Μάνος Μανουσάκης, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ, ο αναπληρωτής CEO Εμπορικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Γιώργος Καρακούσης, ο Vice Chairman και CEO της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή, ο Πρόεδρος της Ελληνικός Χρυσός Χρήστος Μπαλάσκας, ο CEO του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο Country Manager Greece, Vice President Hard Rock International Μιχάλης Καρλούτσος, η CEO της Enaon Barbara Morgante, η Αντιπρόεδρος και CEO της Daikin Hellas Χριστίνα Αντωνίου, ο Managing Director της Volton & Orizon Διονύσης Τσίτος, ο CEO Joltie, Eunice Group Γιώργος Πεχλιβάνογλου, ο CEO των ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς, ο Executive Director Hard Rock Athens IRC SA Γεώργιος Στρατηγός, ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο γενικός διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Περιουσίας Credia Βank Στυλιανός Ηλιάδης και άλλοι.

Εκπρόσωποι των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων και της αυτοδιοίκησης μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης φιλοξενούνται στο στούντιο του ΟΤ.

Με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις από το στούντιο του ΟΤ ο διευθυντής σύνταξης Χρήστος Κολώνας, οι δημοσιογράφοι Ελένη Στεργίου, Αλεξάνδρα Φωτάκη, η Αθανασία Ακρίβου και ο Γιάννης Μπασκάκης μεταφέρουν τον «παλμό» των γεγονότων στα 100α γενέθλια της ΔΕΘ.

Executive producer είναι ο Ανδρέας Παναγόπουλος.

Την τηλεοπτική μετάδοση μέσω διαδικτύου επιμελούνται οι Σταύρος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλέξανδρος Γαστεράτος, Μάριος Φώτος, Νεοκλής Τσιλιμπάρης και Νεόφυτος Αδοσίδης.

Ο ΟΤ υπό τον συντονισμό του γενικού διευθυντή ψηφιακών μέσων της Alter Ego Media και της One Digital Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των γεγονότων της 89ης ΔΕΘ.

Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος ενημερώνει, αποκαλύπτει, παρεμβαίνει και αναλύει τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα προδιαγράφοντας τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.

Η ετήσια παρουσία του ΟΤ στη ΔΕΘ αποτελεί θεσμό. Με πλούσια ατζέντα θεμάτων, σημαντικούς προσκεκλημένους και ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας μετάδοση από τις ιστοσελίδες της Alter Ego Media σας προτρέπει να μείνετε συντονισμένοι.

Και φέτος η «καρδιά» της ΔΕΘ χτυπάει στον ΟΤ!

