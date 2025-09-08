Διεθνή brands εστίασης: «Ψηφίζουν» Ελλάδα και αυξάνουν τους «ακολούθους» τους

To κουδούνι της Taco Bell ήχησε για πρώτη φορά στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας κάτι περισσότερο από ένα ακόμη εστιατόριο fast food.

Η άφιξη της αμερικανικής αλυσίδας στο Χαλάνδρι και η επέκταση κι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στη χώρα μάς υπενθυμίζει ότι τα διεθνή brands βλέπουν στην Ελλάδα ένα γόνιμο έδαφος ανάπτυξης.

Τα διεθνή brands εστίασης επιλέγουν Ελλάδα

Η ελληνική αγορά fast casual και street food έχει μπει σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης.

Διεθνείς αλυσίδες που μετρούν δεκαετίες παρουσίας στον παγκόσμιο χάρτη γαστρονομίας επενδύουν εκ νέου στην Ελλάδα, βλέποντας το νεανικό κοινό να αναζητά αυθεντικές εμπειρίες και πολυπολιτισμικές γεύσεις.

Με οδηγό τα social media και ιδιαίτερα το TikTok, οι νέοι καταναλωτές αναδεικνύονται σε βασικούς opinion leaders για την πορεία των ξένων αλυσίδων στη χώρα μας.

Είναι ανοιχτοί σε νέες γαστρονομικές προτάσεις αλλά ζητούν εμπειρίες, αυθεντικές γεύσεις και …πολυεθνικό χαρακτήρα στο φαγητό τους.

Taco Bell – Στα εγκαίνια η Γενιά Ζ έδωσε δυναμικό παρόν

Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Taco Bell στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα με τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Χαλάνδρι. Το brand που έχει συνδέσει το όνομά του με τα tacos, τις quesadillas και τa burritos επενδύει στρατηγικά στη Γενιά Ζ, δηλαδή στους νέους που αγαπούν τις εναλλακτικές γεύσεις και είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην ethnic κουζίνα.

Η Food Plus, η εταιρεία που εκπροσωπεί το brand στην Ελλάδα, επένδυσε σχεδόν 800 χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος. Ο σχεδιασμός δεν σταματά εκεί: ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο νέα σημεία, στο The Mall Athens και στην Πανόρμου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Taco Bell αποτελεί μέρος της Yum! Brands, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εστίασης παγκοσμίως, στον οποίο ανήκουν επίσης τα KFC και τα Pizza Hut.

Η στρατηγική της Yum! για την Ευρώπη είναι να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με έντονο νεανικό προφίλ, και η Ελλάδα θεωρείται ιδανικό «εργαστήριο» για την ανάπτυξη της μεξικανικής κουζίνας σε fast casual μορφή. Η διεθνής εμπειρία και το ισχυρό brand name δίνουν στην Food Plus ένα σπουδαίο πλεονέκτημα στην τοπική αγορά.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Food Plus, κ. Μάκη Οβαδία, η στρατηγική της εταιρείας είναι να καθιερώσει το brand στην Ελλάδα ακολουθώντας το διεθνές momentum που γνωρίζει η ethnic κουζίνα.

Η επιλογή του Χαλανδρίου δεν έγινε τυχαία. Η περιοχή είναι hot spot για τη Gen Z που συχνάζει στα εστιατόρια και τα μπαράκια του κέντρου.

«Πρόκειται για μια γενιά που είναι ανοιχτή σε νέες γεύσεις», προσθέτει ο κ. Οβαδίας.

Και η ουρά που σχηματίστηκε από τους νέους στα εγκαίνια το αποδεικνύει.

Domino’s – Διαχρονικός παίκτης

Η Domino’s αποτελεί ίσως το πιο σταθερό brand στον τομέα της πίτσας στη χώρα μας. Η παρουσία της ξεκίνησε το 1996, χρονιά που λειτούργησε και η πρώτη της ιστοσελίδα, δείχνοντας από νωρίς τον προσανατολισμό της στην τεχνολογία και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Σήμερα η εταιρεία διατηρεί 48 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζοντας ιδιόκτητα σημεία και franchise.

Η μητρική Daufood Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος master franchisee της Domino’s στον κόσμο, καθώς διαχειρίζεται το brand σε 14 χώρες, από την Πορτογαλία μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία.

Το 2023, η Domino’s στην Ελλάδα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το 2022, ενώ η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του brand και τη σταθερή προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Η Domino’s έχει καταφέρει να διατηρήσει την ταυτότητά της σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό, εστιάζοντας στην online παραγγελία, τη γρήγορη παράδοση και την value-for-money προσέγγιση.

Pizza Hut – Η μεγάλη επιστροφή

Η Pizza Hut εισήλθε για δεύτερη φορά στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2025.

Η οικονομική κρίση έδωσε τέλος στην περίοδο ακμής του brand, κατά την οποία η εταιρεία είχε φθάσει να λειτουργεί περισσότερα από 45 καταστήματα.

Το 2020, εν μέσω πανδημίας, η μητρική εταιρεία αποχώρησε, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

Στις αρχές του έτους το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στο Παγκράτι από τον κυπριακό όμιλο PHC Franchised Restaurants Public Ltd.

Το σημείο στη Λεωφόρο Υμηττού λειτουργεί αρχικά ως take-away και σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική του brand στη χώρα.

Η PHC, συμφερόντων Λύσανδρου Ιωάννου, διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 120 εστιατόρια σε Ελλάδα και Κύπρο και διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών στον χώρο.

Η συνεργασία με την αμερικανική Yum! Brands προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη σε βάθος διετίας, με στόχο την κάλυψη τόσο της πρωτεύουσας όσο και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων.

Η επιστροφή της Pizza Hut δείχνει ότι η ελληνική αγορά πίτσας παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, με έντονο ανταγωνισμό αλλά και υψηλή ζήτηση.

Για πολλούς καταναλωτές, η αλυσίδα παραμένει συνώνυμη με την αμερικανικού τύπου πίτσα και αποτελεί brand με συναισθηματικό φορτίο.

KFC – Σταθερή ανάπτυξη και νέες εμπειρίες

Από το 2020, τα KFC έχουν επιστρέψει δυναμικά στην ελληνική αγορά υπό τη διαχείριση της Food Plus.

Σήμερα η αλυσίδα διαθέτει 21 εστιατόρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, απασχολώντας περισσότερους από 650 εργαζόμενους. Η στρατηγική ανάπτυξης στηρίζεται στην παρουσία σε εμπορικά κέντρα και ψυχαγωγικούς προορισμούς, εκεί όπου κινείται το νεανικό κοινό.

Η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις την τριετία 2021–2023, ενώ μόνο το 2024 προστέθηκαν τέσσερα καινούρια σημεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο drive-through KFC στο Γέρακα, που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο, φέρνοντας στην ελληνική αγορά ένα μοντέλο εξυπηρέτησης με έμπνευση από τις ΗΠΑ.

Η Food Plus βλέπει τα KFC ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, μαζί με τη νέα επένδυση στην Taco Bell.

Ο συνδυασμός κλασικού comfort food και πιο εναλλακτικών προτάσεων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να απευθύνεται σε πολλαπλά κοινά. Η θετική ανταπόκριση των καταναλωτών και οι συνεχείς επενδύσεις δείχνουν ότι η αλυσίδα έχει βρει σταθερό έδαφος για να συνεχίσει να μεγαλώνει στην Ελλάδα.

TGI Friday’s – Premium casual dining με ελληνικό αποτύπωμα

Η TGI Friday’s δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1997, φέρνοντας πρώτη στην αγορά το μοντέλο του casual dining με αμερικανικό χαρακτήρα. Σήμερα το brand λειτουργεί με franchise από την Pax Hospitality και βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της πορείας του στη χώρα.

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα εταιρικά καταστήματα της TGI Friday’s στις ΗΠΑ το 2024, το ελληνικό franchise παραμένει απολύτως αυτόνομο και οικονομικά υγιές.

Η αλυσίδα έχει παρουσία σε εμβληματικές τοποθεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδιάζει νέα επέκταση στο Ελληνικό, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη Lamda Development. Παράλληλα προγραμματίζεται η ανακαίνιση υφιστάμενων σημείων ώστε να αναβαθμιστεί η εμπειρία των πελατών.

Η πρόκληση για το brand είναι η εξεύρεση μεγάλων χώρων (άνω των 300 τ.μ.) σε κεντρικές περιοχές, ωστόσο η στρατηγική εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πιθανώς Κρήτη.