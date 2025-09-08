Διεθνή brands εστίασης: «Ψηφίζουν» Ελλάδα και αυξάνουν τους «ακολούθους» τους

Από το πρώτο Taco Bell στο Χαλάνδρι μέχρι την επιστροφή της Pizza Hut και την ανάπτυξη των KFC, τα διεθνή brands εστίασης επενδύουν ξανά στην ελληνική αγορά

Business 08.09.2025, 07:00
Διεθνή brands εστίασης: «Ψηφίζουν» Ελλάδα και αυξάνουν τους «ακολούθους» τους
Νατάσα Σινιώρη

To κουδούνι της Taco Bell ήχησε για πρώτη φορά στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, σηματοδοτώντας κάτι περισσότερο από ένα ακόμη εστιατόριο fast food.

Η άφιξη της αμερικανικής αλυσίδας στο Χαλάνδρι και η επέκταση κι άλλων ομοειδών επιχειρήσεων στη χώρα μάς υπενθυμίζει ότι τα διεθνή brands βλέπουν στην Ελλάδα ένα γόνιμο έδαφος ανάπτυξης.

Τα διεθνή brands εστίασης επιλέγουν Ελλάδα

Η ελληνική αγορά fast casual και street food έχει μπει σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης.

Διεθνείς αλυσίδες που μετρούν δεκαετίες παρουσίας στον παγκόσμιο χάρτη γαστρονομίας επενδύουν εκ νέου στην Ελλάδα, βλέποντας το νεανικό κοινό να αναζητά αυθεντικές εμπειρίες και πολυπολιτισμικές γεύσεις.

Με οδηγό τα social media και ιδιαίτερα το TikTok, οι νέοι καταναλωτές αναδεικνύονται σε βασικούς opinion leaders για την πορεία των ξένων αλυσίδων στη χώρα μας.

Είναι ανοιχτοί σε νέες γαστρονομικές προτάσεις αλλά ζητούν εμπειρίες, αυθεντικές γεύσεις και …πολυεθνικό χαρακτήρα στο φαγητό τους.

Taco Bell – Στα εγκαίνια η Γενιά Ζ έδωσε δυναμικό παρόν

Η πολυαναμενόμενη είσοδος της Taco Bell στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα με τα εγκαίνια του πρώτου εστιατορίου στο Χαλάνδρι. Το brand που έχει συνδέσει το όνομά του με τα tacos, τις quesadillas και τa burritos επενδύει στρατηγικά στη Γενιά Ζ, δηλαδή στους νέους που αγαπούν τις εναλλακτικές γεύσεις και είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στην ethnic κουζίνα.

Η Food Plus, η εταιρεία που εκπροσωπεί το brand στην Ελλάδα, επένδυσε σχεδόν 800 χιλιάδες ευρώ για τη δημιουργία του πρώτου καταστήματος. Ο σχεδιασμός δεν σταματά εκεί: ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο νέα σημεία, στο The Mall Athens και στην Πανόρμου, τα οποία αναμένεται να λειτουργήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Η Taco Bell αποτελεί μέρος της Yum! Brands, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους εστίασης παγκοσμίως, στον οποίο ανήκουν επίσης τα KFC και τα Pizza Hut.

Η στρατηγική της Yum! για την Ευρώπη είναι να ενισχύσει την παρουσία της σε αγορές με έντονο νεανικό προφίλ, και η Ελλάδα θεωρείται ιδανικό «εργαστήριο» για την ανάπτυξη της μεξικανικής κουζίνας σε fast casual μορφή. Η διεθνής εμπειρία και το ισχυρό brand name δίνουν στην Food Plus ένα σπουδαίο πλεονέκτημα στην τοπική αγορά.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Food Plus, κ. Μάκη Οβαδία, η στρατηγική της εταιρείας είναι να καθιερώσει το brand στην Ελλάδα ακολουθώντας το διεθνές momentum που γνωρίζει η ethnic κουζίνα.

Η επιλογή του Χαλανδρίου δεν έγινε τυχαία. Η περιοχή είναι hot spot για τη Gen Z που συχνάζει στα εστιατόρια και τα μπαράκια του κέντρου.

«Πρόκειται για μια γενιά που είναι ανοιχτή σε νέες γεύσεις», προσθέτει ο κ. Οβαδίας.

Και η ουρά που σχηματίστηκε από τους νέους στα εγκαίνια το αποδεικνύει.

Domino’s – Διαχρονικός παίκτης

Η Domino’s αποτελεί ίσως το πιο σταθερό brand στον τομέα της πίτσας στη χώρα μας. Η παρουσία της ξεκίνησε το 1996, χρονιά που λειτούργησε και η πρώτη της ιστοσελίδα, δείχνοντας από νωρίς τον προσανατολισμό της στην τεχνολογία και την ταχύτητα εξυπηρέτησης.

Σήμερα η εταιρεία διατηρεί 48 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, συνδυάζοντας ιδιόκτητα σημεία και franchise.

Η μητρική Daufood Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι ο μεγαλύτερος master franchisee της Domino’s στον κόσμο, καθώς διαχειρίζεται το brand σε 14 χώρες, από την Πορτογαλία μέχρι τη Βόρεια Μακεδονία.

Το 2023, η Domino’s στην Ελλάδα κατέγραψε πωλήσεις ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 17% σε σχέση με το 2022, ενώ η κερδοφορία σχεδόν διπλασιάστηκε.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του brand και τη σταθερή προτίμηση του ελληνικού κοινού.

Η Domino’s έχει καταφέρει να διατηρήσει την ταυτότητά της σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό, εστιάζοντας στην online παραγγελία, τη γρήγορη παράδοση και την value-for-money προσέγγιση.

Pizza Hut – Η μεγάλη επιστροφή

Η Pizza Hut εισήλθε για δεύτερη φορά στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2025.

Η οικονομική κρίση έδωσε τέλος στην περίοδο ακμής του brand, κατά την οποία η εταιρεία είχε φθάσει να λειτουργεί περισσότερα από 45 καταστήματα.

Το 2020, εν μέσω πανδημίας, η μητρική εταιρεία αποχώρησε, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στην αγορά.

Στις αρχές του έτους το πρώτο κατάστημα να ανοίγει στο Παγκράτι από τον κυπριακό όμιλο PHC Franchised Restaurants Public Ltd.

Το σημείο στη Λεωφόρο Υμηττού λειτουργεί αρχικά ως take-away και σηματοδοτεί τη νέα στρατηγική του brand στη χώρα.

Η PHC, συμφερόντων Λύσανδρου Ιωάννου, διαχειρίζεται ήδη περισσότερα από 120 εστιατόρια σε Ελλάδα και Κύπρο και διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών στον χώρο.

Η συνεργασία με την αμερικανική Yum! Brands προβλέπει περαιτέρω ανάπτυξη σε βάθος διετίας, με στόχο την κάλυψη τόσο της πρωτεύουσας όσο και άλλων μεγάλων αστικών κέντρων.

Η επιστροφή της Pizza Hut δείχνει ότι η ελληνική αγορά πίτσας παραμένει ιδιαίτερα ελκυστική, με έντονο ανταγωνισμό αλλά και υψηλή ζήτηση.

Για πολλούς καταναλωτές, η αλυσίδα παραμένει συνώνυμη με την αμερικανικού τύπου πίτσα και αποτελεί brand με συναισθηματικό φορτίο.

KFC – Σταθερή ανάπτυξη και νέες εμπειρίες

Από το 2020, τα KFC έχουν επιστρέψει δυναμικά στην ελληνική αγορά υπό τη διαχείριση της Food Plus.

Σήμερα η αλυσίδα διαθέτει 21 εστιατόρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, απασχολώντας περισσότερους από 650 εργαζόμενους. Η στρατηγική ανάπτυξης στηρίζεται στην παρουσία σε εμπορικά κέντρα και ψυχαγωγικούς προορισμούς, εκεί όπου κινείται το νεανικό κοινό.

Η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ σε νέα καταστήματα και ανακαινίσεις την τριετία 2021–2023, ενώ μόνο το 2024 προστέθηκαν τέσσερα καινούρια σημεία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το πρώτο drive-through KFC στο Γέρακα, που εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο, φέρνοντας στην ελληνική αγορά ένα μοντέλο εξυπηρέτησης με έμπνευση από τις ΗΠΑ.

Η Food Plus βλέπει τα KFC ως έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, μαζί με τη νέα επένδυση στην Taco Bell.

Ο συνδυασμός κλασικού comfort food και πιο εναλλακτικών προτάσεων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να απευθύνεται σε πολλαπλά κοινά. Η θετική ανταπόκριση των καταναλωτών και οι συνεχείς επενδύσεις δείχνουν ότι η αλυσίδα έχει βρει σταθερό έδαφος για να συνεχίσει να μεγαλώνει στην Ελλάδα.

TGI Friday’s – Premium casual dining με ελληνικό αποτύπωμα

Η TGI Friday’s δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1997, φέρνοντας πρώτη στην αγορά το μοντέλο του casual dining με αμερικανικό χαρακτήρα. Σήμερα το brand λειτουργεί με franchise από την Pax Hospitality και βρίσκεται σε μία από τις καλύτερες φάσεις της πορείας του στη χώρα.

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα εταιρικά καταστήματα της TGI Friday’s στις ΗΠΑ το 2024, το ελληνικό franchise παραμένει απολύτως αυτόνομο και οικονομικά υγιές.

Η αλυσίδα έχει παρουσία σε εμβληματικές τοποθεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδιάζει νέα επέκταση στο Ελληνικό, στο πλαίσιο συνεργασίας με τη Lamda Development. Παράλληλα προγραμματίζεται η ανακαίνιση υφιστάμενων σημείων ώστε να αναβαθμιστεί η εμπειρία των πελατών.

Η πρόκληση για το brand είναι η εξεύρεση μεγάλων χώρων (άνω των 300 τ.μ.) σε κεντρικές περιοχές, ωστόσο η στρατηγική εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πιθανώς Κρήτη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024
Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις
Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg
Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Business

Στις αγορές σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Επιστροφή ενοικίου: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι – Τα ψιλά γράμματα της ενίσχυσης 
Ακίνητα

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι από την επιστροφή ενοικίου

Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί εφάπαξ έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025 και φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως

Αθανασία Ακρίβου
Τουρισμός: Νέο ρεκόρ τουριστικών εισπράξεων αλλά οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι
Τουρισμός

Γιατί οι ξενοδόχοι κρατούν μικρό καλάθι παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Κερδισμένοι σούπερ μάρκετ και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης - Στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι οι πληρότητες, όπως και η μέση τιμή δωματίου στα ξενοδοχεία

Λάμπρος Καραγεώργος
Επαγγελματικά ακίνητα: Ξεπερνούν το 1 δισ. οι επενδύσεις σε γραφεία και καταστήματα
Ακίνητα

Ποια ακίνητα συγκέντρωσαν επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Πώς κινούνται τα επαγγελματικά ακίνητα - Τι αποκαλύπτει έρευνα της Cushman & Wakefield Proprius

Ανδρομάχη Παύλου
Pepco: Οι Έλληνες επιμένουν… πολωνικά 
Business

Το άλμα της Pepco και οι Έλληνες που επιμένουν... πολωνικά

Αναπτύσσεται συνεχώς η πολωνική αλυσίδα - Τι δείχνουν τα οικονονικά μεγέθη της Pepco

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Nike: Την Παρασκευή το πολυαναμενόμενο ντεπούτο της NikeSkims
World

Ντεμπούτο για τη συνεργασία της Nike με την Κιμ Καρντάσιαν

Η συνεργασία, με την ονομασία NikeSKIMS, αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής της εταιρείας αθλητικών ειδών για να (ξανα)πιάσει τον παλμό του γυναικείου κοινού

Μελίνα Ζιάγκου
Εταιρικά ομόλογα: Καυτό φθινόπωρο με νέες εκδόσεις – Ποιοι ακολουθούν μετά την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Business

Ποιες εισηγμένες βγαίνουν με ομόλογο στις αγορές 

Έρχεται μπαράζ κεφαλαιακών κινήσεων που μπορεί να φθάσει έως 2 δισ. - Η αλλαγή που έφερε νέο χρήμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακρίβεια: Αντίστροφη μέτρηση για το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων
Economy

Στην τελική ευθεία το πακέτο των 1.000 φθηνών προϊόντων

Κορυφώνονται οι διεργασίες με σούπερ μάρκετ και προμηθευτές - Στη μάχη κατά της ακρίβειας και τα PL

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από Business
ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Τρόφιμα: Ανεβάζουν τζίρους οι εξαγωγές
Τρόφιμα – ποτά

Στις αγορές του κόσμου με «όχημα» τα τρόφιμα

Στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις η διεθνής ζήτηση για ελληνικά τρόφιμα

Μαρία Σιδέρη
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ
Business

Στις αγορές σήμερα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ.

Το εύρος απόδοσης έχει οριστεί στο 3,2% - 3,5%, με παράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι θα κινηθεί πιο κοντά στο κατώτατο εύρος

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Σρίνι Γκοπαλάν: Τα νέα χέρια στο τιμόνι της T-Mobile – Η φιλοσοφία του νέου CEO
World

Ο νέος CEO της T-Mobile και το «πέρασμα» από τον ΟΤΕ

Τι δήλωνε τον Ιούνιο ο Σρίνι Γκοπαλάν για τις διαφορές Ευρώπης-Αμερικής, τον ρόλο της AI αλλά και τι τον ενέπνευσε από τον ΟΤΕ

Γιώργος Πολύζος
Co-retailing: Όταν τα καταστήματα δίνουν χώρο σε … άλλους – και όλοι κερδίζουν
Business

Ποια brands «συγκατοικούν» και κερδίζουν πελάτες

Το co-retailing κερδίζει έδαφος στην Ελλάδα, καθώς μεγάλες αλυσίδες ανοίγουν τον χώρο τους σε άλλα brands, δημιουργώντας απροσδόκητες συνεργασίες και νέες αγοραστικές εμπειρίες

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Θεοδωρικάκος: Κάνουμε ελέγχους σε όλα τα σούπερ μάρκετ – Έρχονται πρόστιμα
Economy

Νέο μήνυμα Θεοδωρικάκου για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα ακρίβειας σχετίζεται με τη στέγη και την ενέργεια»

ΣΥΝ.ΚΑ: Προκλήσεις στην κερδοφορία παρά την ανάπτυξη
Business

ΣΥΝ.ΚΑ: Άνοδος πωλήσεων, πτώση κερδών το 2024

Η ΣΥΝ.ΚΑ έκλεισε το 2024 με αύξηση τζίρου στα 176 εκατ. ευρώ, αλλά με σημαντική μείωση κερδών, καθώς το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι πιέσεις της αγοράς περιόρισαν την κερδοφορία της

Ασιατικά χρηματιστήρια: Διστακτικότητα στις αγορές
Markets

Διστακτικότητα στις αγορές της Ασίας

Αμφίσημα τα μηνύματα από τις ΗΠΑ

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα
Πολιτική

Κικίλιας: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση – «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων
Economy

Πιερρακάκης: Εξτρα ένα δισ. ευρώ στους λογαριασμούς των δημοσίων υπαλλήλων

Ο κ Πιερρακάκης κατέστησε σαφές ότι «η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος»

Χαλκιαδάκης: Ισχυρή ανάπτυξη, μερίσματα 12 εκατ. και νέες θέσεις εργασίας
Business

Χαλκιαδάκης: Στα 240 εκατ. ο κύκλος εργασιών – Σταθερή κερδοφορία και επενδύσεις

Με ισχυρή ανάπτυξη και σταθερή κερδοφορία έκλεισε το 2024 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση του Ιουλίου – Αντλεί άλλα 200 εκατ.
Τράπεζες

Eurobank: Επεκτείνει την ομολογιακή έκδοση - Αντλεί άλλα 200 εκατ.

Οι Νέοι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα αποτελούν μία σειρά έκδοσης με τους Υφιστάμενους Τίτλους, σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης.

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν
Business of Sport

Το αμερικάνικο όνειρο του Σον Χιούνγκ-Μιν

Αλλάζει τα δεδομένα ο Νοτιοκορεάτης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακή Ζυθοποιία :Αύξηση 10% στις πωλήσεις – Η επιστολή της Carlsberg
Business

Αύξηση 10% στις πωλήσεις της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας - Η επιστολή της Carlsberg

Ο συνολικός τζίρος το 2024 ανήλθε στα 199,3 εκατ. έναντι 181,1 εκατ. ευρώ το 2023

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Η ατζέντα και τα «αγκάθια» του ραντεβού κορυφής
Πολιτική

Τι περιμένουμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα διαρκέσει μόλις μισή ώρα και θα γίνει στο «Σπίτι της Τουρκίας»

Παντελιάδης: Τι λέει για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ
Economy

Τι είπε ο Παντελιάδης για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ

Πώς αντιδρούν τα σούπερ μάρκετ στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York
English Edition

France Recognizes State of Palestine, Macron Announces from New York

'The time for peace has come': Emmanuelle Macron said in making the announcement ahead of this week's UN General Assembly

Τζίμι Κίμελ: Επιστρέφει στην μικρή οθόνη
Κόσμος

Επιστρέφει στην μικρή οθόνη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Η Disney ανακοίνωσε ότι η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, που «κόπηκε» στον αέρα επειδή άσκησε κριτική στο MAGA κίνημα για εκμετάλλευση της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ, επιστρέφει στην οθόνη

Φοροδιαφυγή: Τρία νέα εργαλεία στο ψηφιακό «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ
Φορολογία Eιδήσεις

Πώς θα εντοπίζεται η φοροδιαφυγή πριν... εκδηλωθεί - Τα νέα όπλα

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί από την ΑΑΔΕ για να εντοπίζεται η φοροδιαφυγή

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa
Τεχνολογία

TikTok: Ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί με δεδομένα… made in usa

Οι ΗΠΑ και η Κίνα φαίνεται να βρίσκονται σε τροχιά οριστικής συμφωνίας για το μέλλον της εφαρμογής TikTok στις ΗΠΑ, ύστερα από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων και πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Μπάζει νερά
Opinion

Μπάζει νερά

«Σήμα» από τις χειρότερες μακροοικονομικές προβλέψεις

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο