89η ΔΕΘ: Αυξημένη η επισκεψιμότητα από το πρώτο Σαββατοκύριακο

Ως εντυπωσιακή χαρακτήριζεται, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΔΕΘ Helexpo, η προσέλευση των επισκεπτών στην 89η ΔΕΘ από το πρώτο Σαββατοκύριακο. Όπως αναφέρεται σε highlight της 89ης ΔΕΘ το θεματικό αφιέρωμα AutoThessaloniki, «με τα εντυπωσιακά μοντέλα και τις πολλές πρωτιές να τραβούν τα βλέμματα των επισκεπτών».

Η αυτοκίνηση όμως και δη ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχουν για έναν ακόμα λόγο την τιμητική τους στην 89η ΔΕΘ μέσω της εμπειρίας που προσφέρει στο κοινό το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team, το οποίο έφερε στην έκθεση ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn και έχει γίνει ήδη πόλος έλξης για το κοινό της Έκθεσης.

Εκτός από την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το μονοθέσιο, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να συμμετάσχουν και σε πολλές ακόμη διασκεδαστικές δραστηριότητες, όπως να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους σε προσομοιωτές Formula 1, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικονικά τη στολή των πιλότων της McLaren, να δοκιμάσουν το face painting στα χρώματα της «papaya», αλλά και να πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια.

Θεματικό αφιέρωμα Akademia

Μεγάλη όμως είναι η επισκεψιμότητα και στο θεματικό αφιέρωμα Akademia, που φέρνει κοντά την εκπαιδευτική κοινότητα με το κοινό, την καινοτομία με την καθημερινότητα. Στο περίπτερο 17 παρουσιάζονται από τις εξελίξεις στην επιστημονική έρευνα μέχρι τις στρατηγικές για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των πανεπιστημίων και την εύρεση εργασίας.

Εν τω μεταξύ σήμερα το απόγευμα στις 18:30, στο πλαίσιο του επετειακού αφιερώματος για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO, θα προβληθεί στο περίπτερο 16 το ντοκιμαντέρ της Μηχανής του Χρόνου «ΔΕΘ.100 χρόνια από το σημείο μηδέν». Οι επετειακές δράσεις για τον έναν αιώνα του εκθεσιακού φορέα τόσο στο περίπτερο 16 όσο και σε άλλους χώρους της Έκθεσης συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Στις 19:00 η Περιφέρεια Κρήτης περιμένει το κοινό για να του… μαγειρέψει τις τοπικές της συνταγές στο περίπτερο 6 στο πλαίσιο της θεματικής «Γεύσεις από Ελλάδα», ενώ χθες εντυπωσίασε με τις γεύσεις της η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Bowling της Κλιματικής Ουδετερότητας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για τέταρτη χρονιά υλοποιεί ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τους μικρούς, αλλά και τους μεγάλους επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ: το Bowling της Κλιματικής Ουδετερότητας. Στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο του περιπτέρου 10, από τις 16:00 μέχρι τις 22:00, παίκτες και παίκτριες με την μπάλα ανά χείρας προσπαθούν να πετύχουν τις τοποθετημένες κορίνες, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί και έναν στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας.

Επίσης, απόψε στις 19:00 στον υπαίθριο χώρο «Κήποι της ΔΕΘ», στο πλαίσιο του JuniorLand, οι μικροί επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση «Ανακύκλωση θα πει…» με αντικείμενο τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης.

Στη σκηνή των Music Events Live ανεβαίνουν στις 21:30 οι Πυξ Λαξ. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθούν τις συναυλίες δωρεάν, με το εισιτήριο στην 89η ΔΕΘ.

Στο δε Youth Band Battle-Stage Z στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των περιπτέρων 9 & 13 ανεβαίνουν στις 19:00 το συγκρότημα Rock4 και στις 20:00 το συγκρότημα Grain Of Human.

Σήμερα το ωράριο λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ είναι 16:00 με 22:00.