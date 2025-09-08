89η ΔΕΘ: Ο όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας στην έκθεση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανοικτή εκδήλωση του Ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας, με θέμα «Ενέργεια σε Κίνηση: Ασφάλεια και Βιωσιμότητα στο νέο Ενεργειακό Τοπίο», το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτείας, της ενεργειακής αγοράς, της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και τις στρατηγικές προοπτικές για την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ανέδειξε τη ριζική αλλαγή που έχει συντελεστεί στο ενεργειακό μίγμα της χώρας: ενώ το 2006 περισσότερο από το 60% της ηλεκτροπαραγωγής βασιζόταν στον ρυπογόνο λιγνίτη, σήμερα το 55% προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παράλληλα, επισήμανε την αναβάθμιση της Ελλάδας σε εξαγωγέα φυσικού αερίου και σε κομβικό περιφερειακό παίκτη, καθώς και τον μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας σε έναν καθετοποιημένο όμιλο με ισχυρή παρουσία σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα.

Κλείνοντας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τη Διοίκηση και τα στελέχη της ΔΕΠΑ για τη σταθερή συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκου Τσάφου, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΠΑ Εμπορίας, κ. Κωνσταντίνου Ξιφαρά. Ο Υφυπουργός ανέδειξε την ενοποίηση των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και σημείωσε την ανάγκη ενίσχυσης των διασυνδέσεων, των αποθηκευτικών υποδομών και των δικτύων ώστε να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι τιμές. Εξήρε τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, όπου η Ελλάδα λειτουργεί ως σημείο εισόδου LNG για την τροφοδοσία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στάθηκε στον καθοριστικό ρόλο της ΔΕΠΑ στην ενεργοποίησή του. Επισήμανε, τέλος, ότι οι ελληνικές θέσεις έχουν πλέον αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την ΕΕ και τον ACER και μετατρέπονται σε επίσημες πολιτικές, όπως η Task Force για την Ενεργειακή Ένωση.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ξιφαράς παρουσίασε τη στρατηγική πορεία της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία τα τελευταία χρόνια μετασχηματίζεται σε έναν σύγχρονο καθετοποιημένο ενεργειακό όμιλο. Αναφέρθηκε στο χαρτοφυλάκιο των 800 MW Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που αναπτύσσει η εταιρεία, στη συμμετοχή της σε τρεις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο σε Ελλάδα και Αλβανία, καθώς και στη συμβολή της στην ενεργειακή ασφάλεια κατά την περίοδο της κρίσης, όταν στήριξε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Μολδαβία, καλύπτοντας έως και το 25% των αναγκών της. Τόνισε ότι τα δύο μεγάλα στοιχήματα της εποχής είναι η ασφάλεια εφοδιασμού και η εξασφάλιση ανταγωνιστικών τιμών για καταναλωτές και βιομηχανία, στόχοι στους οποίους η ΔΕΠΑ συνεισφέρει με νέες υποδομές αλλά και με την εμπορική της πολιτική.

Οι θεματικές ενότητες

Στην πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Ενεργειακή Ασφάλεια μέσα από την Ανάπτυξη Υποδομών και Ρευστότητας», ο Γεράσιμος Αυλωνίτης, Senior Director Ανάπτυξης Αγοράς & Συστήματος στον ΔΕΣΦΑ, εξήγησε ότι η ασφάλεια εφοδιασμού προϋποθέτει όχι μόνο επάρκεια υποδομών και δυναμικότητας αλλά και ανθεκτικότητα και ευελιξία, ώστε οι ροές να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, όπως έγινε με τις ελληνικές υποδομές που τροφοδότησαν Βουλγαρία και Ουκρανία μετά τη διακοπή του ρωσικού αερίου.

Ο Μανώλης Καλαϊτζάκης, Διευθυντής Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, στάθηκε στον ρόλο των οργανωμένων αγορών που παρέχουν αξιόπιστα σήματα στους επενδυτές, αναφέροντας ως παράδειγμα το Βάθρο Εμπορίας Φυσικού Αερίου (Gas Trading Platform), που λειτουργεί το EnEx και το οποίο διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση, κεντρική διαχείριση ρίσκου και αυξημένη ρευστότητα, σε όλους τους συμμετέχοντες.

Ο Χρήστος Μπασδέκης, Επικεφαλής Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Πελατών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, τόνισε ότι μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την απομόνωση στον ρόλο του περιφερειακού κόμβου. Σε αυτό συνέβαλαν κρίσιμες υποδομές όπως ο IGB και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, όπου η ΔΕΠΑ είχε καθοριστική παρουσία. Παράλληλα, ανέδειξε τη συμβολή της εταιρείας στην τροφοδοσία χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η δεύτερη θεματική ενότητα, με τίτλο «Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Μετασχηματισμός, Νέες Ευκαιρίες και Προκλήσεις», επικεντρώθηκε στον ρόλο των ΑΠΕ, της αποθήκευσης και των νέων εργαλείων για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο Παντελής Μπίσκας, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, σημείωσε ότι η ταχεία ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης είναι αναγκαία για να συνοδεύσει την αύξηση των ΑΠΕ, ενώ οι μονάδες φυσικού αερίου παραμένουν κρίσιμες για την εξισορρόπηση και την ασφάλεια του συστήματος

Ο Κωνσταντίνος Μπασλής, Διευθυντής Διαχείρισης Ενέργειας στον ΗΡΩΝ, υπογράμμισε την ανάγκη θεσμικού πλαισίου και κινήτρων για επενδύσεις σε αποθήκευση, δίνοντας έμφαση στα PPAs και στους έξυπνους μετρητές που θα επιτρέψουν καλύτερη αντιστοίχιση παραγωγής και κατανάλωσης.

Ο Γιάννης Παπαμικρουλέας, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ενεργειακών Συναλλαγών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, παρουσίασε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως τα futures, που προσφέρουν καλύτερη διαχείριση κινδύνου, προστασία των assets μιας εταιρείας και σταθερότερες τιμές σε ένα περιβάλλον υψηλής μεταβλητότητας.

Τέλος, ο Γιώργος Παλαιολόγος, Διευθυντής Πωλήσεων στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, επισήμανε ότι οι καταναλωτές ζητούν ολοκληρωμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και ποιοτική εξυπηρέτηση. Παρουσίασε τη στρατηγική της εταιρείας που στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: συνδυαστικά προϊόντα φυσικού αερίου και ρεύματος με ευέλικτα πακέτα, καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες και ισχυρή εμπειρία πελάτη με 24ωρη εξυπηρέτηση και loyalty schemes.

Η τρίτη θεματική ενότητα, με τίτλο «Εναλλακτικά Καύσιμα και Βιώσιμες Μεταφορές», ανέδειξε τη νέα εποχή που διαμορφώνεται στις μεταφορές μέσα από την εισαγωγή καθαρών καυσίμων και τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών, όπου η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.

Η Δρ. Κυριακή Καρακίτσου, Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Θυγατρικών Εταιρειών της ΔΕΠΑ Εμπορίας, παρουσίασε το πρώτο έργο βιομεθανίου στη χώρα, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Φάρμα Χήτας στη Φιλιππιάδα. Όπως ανέφερε, η μονάδα παράγει βιομεθάνιο υψηλής καθαρότητας, άνω του 97%, έχει υποστεί τις απαιτούμενες δοκιμές τον Μάρτιο και βρίσκεται στη διαδικασία αδειοδότησης για τη λειτουργία της, βάσει του κανονιστικού πλαισίου που εκδόθηκε το καλοκαίρι. Η ετήσια δυναμικότητα εκτιμάται σε 10 GWh, με δυνατότητα διπλασιασμού. Το παραγόμενο καύσιμο θα διατίθεται ως bio-CNG μέσω του δικτύου πρατηρίων FISIKON, ανοίγοντας τον δρόμο για την αξιοποίηση ενός καυσίμου μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος στις μεταφορές. Παράλληλα, εξετάζονται έργα μεγαλύτερης κλίμακας είτε για έγχυση του παραγόμενου βιομεθανίου στο δίκτυο φυσικού αερίου είτε μετατροπή του σε bio-CNG ή bio-LNG.

Τη συνέχεια έδωσε ο Γιώργος Χήτας, Πρόεδρος Δ.Σ. της Φάρμα Χήτας Α.Ε., ο οποίος υπογράμμισε ότι η επιχείρησή του, που δημιούργησε την πρώτη μονάδα βιοαερίου στη χώρα, πρωτοπορεί εκ νέου με την ανάπτυξη της πρώτης μονάδας βιομεθανίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ. Στα μελλοντικά σχέδια της Φάρμα Χήτας είναι να προχωρήσει, πάντα σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, στην αύξηση της παραγωγής βιομεθανίου, καθώς έχει τη δυνατότητα και το δυναμικό γι’ αυτή την ανάπτυξη.

Ο Πέτρος Πάνου, Επικεφαλής Διεύθυνσης CNG & ssLNG της ΔΕΠΑ Εμπορίας, ανέλυσε τη σημασία του αερίου κίνησης ως βασικού μεταβατικού καυσίμου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια ώριμη, οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά φιλική λύση, που μειώνει τις εκπομπές CO₂ έως και 25% και προσφέρει εξοικονόμηση κόστους καυσίμου έως και 65% σε σχέση με τη βενζίνη.

Επισήμανε ότι η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέτει και επεκτείνει το μοναδικό πανελλαδικό δίκτυο πρατηρίων CNG, το FISIKON, το οποίο αριθμεί ήδη 32 σημεία ανεφοδιασμού και διευρύνεται διαρκώς, προσφέροντας στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μια πιο βιώσιμη και οικονομική μορφή ενέργειας.

Στη δική του παρέμβαση, ο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος της PTL ΕΠΕ και Πρόεδρος της ΕΕL, αναφέρθηκε στην εμπειρία της εταιρείας του που, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, προχώρησε στη μετατροπή οχημάτων μεταφοράς σε τεχνολογία διπλού καυσίμου (diesel και CNG). Η επιλογή αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση του κόστους καυσίμου αλλά και των εκπομπών, αποδεικνύοντας ότι το φυσικό αέριο αποτελεί άμεση και ρεαλιστική λύση για τον γηρασμένο στόλο μεταφορών της χώρας.

Τέλος, η Βάνα Πετρουλάκη, Marketing Coordinator της Φάρμας Κουκάκη Α.Ε., μοιράστηκε την εμπειρία της εταιρείας από τη μετατροπή μέρους του στόλου των φορτηγών ψυγείων και των λοιπών οχημάτων της σε αποκλειστική χρήση CNG, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αυτή οδήγησε σε μείωση εκπομπών έως 30% και σε εξοικονόμηση κόστους καυσίμων έως 40%.

Η εκδήλωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη ΔΕΘ 2025 αποτέλεσε ορόσημο για τον δημόσιο διάλογο γύρω από την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή μετάβαση και τις επενδύσεις που καθιστούν την Ελλάδα πρωταγωνιστή στην περιοχή. Οι παρεμβάσεις των Υπουργών, του Διευθύνοντος Συμβούλου, αλλά και των στελεχών της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Φυσικό Αέριο ΕΕΕ, ανέδειξαν την αποφασιστική συμβολή τους στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, καινοτόμου και ανταγωνιστικού ενεργειακού μέλλοντος για τη χώρα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.