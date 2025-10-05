Σαμπάνια: Η ποιότητα των σταφυλιών αναζωογονεί τη ζήτηση

Η φετινή σοδειά σαμπάνιας χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητα σταφυλιών, χάρη στις ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι παραγωγοί αναφέρουν ότι τα σταφύλια είναι υγιή και ώριμα, προσφέροντας υποσχέσεις για μια εξαιρετική σοδειά.

Η συγκομιδή ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το συνηθισμένο, ξεκινώντας στα τέλη Αυγούστου, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ηλιοφάνειας, σύμφωνα με το Wine Intelligence.

Σαμπάνια: Μείωση της παραγωγής για να αντιμετωπιστεί η μειωμένη ζήτηση

Για να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη ζήτηση, οι παραγωγοί αποφάσισαν να μειώσουν τη φετινή συγκομιδή κατά 10%, περιορίζοντας την παραγωγή σε 9.000 κιλά ανά εκτάριο.

Αυτή η απόφαση ακολούθησε μια μείωση 12% την προηγούμενη χρονιά, αντανακλώντας τις προκλήσεις της αγοράς, αναφέρει το Vinetur.

Εξαγωγές: Ελαφρά ανάκαμψη παρά τις διεθνείς προκλήσεις

Παρά τη μείωση της συνολικής παραγωγής, οι εξαγωγές σαμπάνιας παρουσίασαν μια ελαφρά αύξηση κατά 0,2% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, μετά από μια απότομη πτώση άνω του 10% την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται εν μέρει στην αποθήκευση αποθεμάτων από Αμερικανούς εισαγωγείς πριν από την επιβολή δασμών, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με την Le Monde, η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν από 10% σε 15% το 2025, έχει επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές σαμπάνιας.

Για το λόγο αυτό, οι παραγωγοί αναζητούν νέες αγορές για να αντισταθμίσουν τις απώλειες, με εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και περιοχών όπως η Mercosur και η Ινδία να θεωρούνται πιθανές ευκαιρίες.

Προοπτικές: ελπίδες για ανάκαμψη

Η βελτιωμένη ποιότητα σταφυλιών και η μικρή αύξηση των εξαγωγών προσφέρουν ελπίδες για ανάκαμψη της ζήτησης σαμπάνιας.

Οι παραγωγοί ελπίζουν ότι αυτή η ποιότητα δεν θα αναπληρώσει μόνο τις χαμένες πωλήσεις, αλλά θα ξαναφέρει τον ενθουσιασμό των καταναλωτών για το γαλλικό αφρώδες κρασί.

Η προσεκτική στρατηγική στις εξαγωγές, η αναζήτηση νέων αγορών και η αξιοποίηση εμπορικών συμφωνιών υπόσχονται, με περιοχές όπως η Ινδία και η Mercosur, να βάλουν ξανά τη σαμπάνια στο προσκήνιο, προσφέροντας ένα φρέσκο κύμα αισιοδοξίας για τον κλάδο.