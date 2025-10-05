Μητσοτάκης: «Χρυσώνει το χάπι» της ακρίβειας – Ούτε λέξη για το εργασιακό νομοσχέδιο

Σε μια ακόμη προσπάθεια να χρυσώσει το χάπι για τα χιλιάδες νοικοκυριά που όλο και περισσότερο δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα κάτω από το βάρος της αβάσταχτης ακρίβειας επιδόθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου για την εβδομάδα που πέρασε.

Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί την επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα, το οποίο κατατέθηκε κυριολεκτικά… νύχτα.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των άλλων, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στα φορολογικά μέτρα που εγκρίθηκαν από το υπουργικό συμβούλιο, κάνει λόγο για «μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που αφορά πάνω από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες και στηρίζει ιδιαίτερα τους νέους, κάθε οικογένεια και ειδικά τους πολύτεκνους, τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους συνταξιούχους, τους ένστολους, τους αγρότες και τους επαγγελματίες. Μέτρα που σημαίνουν πραγματική ανακούφιση στην καθημερινότητα: ελαφρύνσεις στους φόρους, στήριξη στη στέγη, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε χιλιάδες χωριά, μείωση ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, και για πρώτη φορά μηδενική φορολογία σε νέους έως 25 ετών».

Επαναλαμβάνει ότι «οι παρεμβάσεις αυτές, μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, είναι το μέρισμα από την καλή πορεία της οικονομίας και τη δημιουργία πλεονάσματος που το επιστρέφουμε στην κοινωνία».

Πρόσθεσε, για να κάμψει τις αντιδράσεις, ότι «δεν εξαλείφουν, αλλά δημιουργούν ένα “ανάχωμα” στο κύμα της ακρίβειας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συνεχίζουμε τη μάχη για τον περιορισμό της, είτε με σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά είτε με μέτρα που εντείνουν τον ανταγωνισμό και πιέζουν τις βιομηχανίες τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου να συγκρατήσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα» αναφέροντας ως τέτοιο δείγμα τη «δέσμευση των αλυσίδων σούπερ μάρκετ για μειωμένες τιμές σε 1.000 κωδικούς που ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα και ξεκινά από τις 15 Οκτωβρίου».

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις τιμές της ενέργειας, κάνοντας λόγο για σταθεροποίηση. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, οι τιμές, μετά από μία περίοδο πολύ έντονων διακυμάνσεων, φαίνεται να σταθεροποιούνται για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τον Οκτώβριο τα τιμολόγια ρεύματος θα παραμείνουν αμετάβλητα στα επίπεδα του Σεπτεμβρίου που ήδη είχαν μειωθεί σημαντικά για τους περισσότερους καταναλωτές. Για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιες εξαγγελίες».

Για τις ένοπλες δυνάμεις

Ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη ανάρτησή του αναφέρεται και στις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις Ενοπλες Δυνάμεις, κάνοντας λόγο για «χάρτη μετάβασής του στη νέα εποχή».

Κάνοντας λόγο για «πληθωρισμός» υψηλόβαθμων και για ανεστραμμένη πυραμίδα που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στις επείγουσες και επιτακτικές προκλήσεις που ανακύπτουν στο διεθνές πεδίο, επισημαίνει: Θεσπίζουμε, λοιπόν, νέο βαθμολόγιο και νέο μισθολόγιο που το αποσυνδέουμε από τον βαθμό, νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, αναβαθμίζουμε τις στρατιωτικές σχολές, δίνουμε τη δυνατότητα εθελοντικής στράτευσης γυναικών και καθιστούμε αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολών, απαλλαγών και μεταθέσεων. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι να λαμβάνουν πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

Και καταλήγει: «Η αναδιοργάνωση του στρατεύματος σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού μαζί με το ρωμαλέο εξοπλιστικό πρόγραμμα, τις μισθολογικές αυξήσεις και το μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα στρατιωτικών κατοικιών, αποτελούν την πατριωτική απάντησή μας σε όσους εντός των συνόρων εμφανίζονται ανησυχούντες και σε όσους εκτός συνόρων αμφισβητούν την αποφασιστικότητά μας. Θυμίζω ότι εκτός από την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας Belharra και τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών, είμαστε σε συζητήσεις με την Ιταλία για την απόκτηση ακόμα 2+2 φρεγατών FREMM που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση. Σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα για το πόσο ισχυρή πραγματικά είναι η πατρίδα μας».