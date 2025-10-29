Visa: Ανεβάζει ταχύτητα με 12% άνοδο εσόδων και αισιοδοξία για το 2026

Ο κολοσσός των πληρωμών, η Visa κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 12% στο τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές παγκοσμίως συνέχισαν να ξοδεύουν με σταθερό ρυθμό. Ο όγκος των πληρωμών μέσω του δικτύου της εταιρείας αυξήθηκε κατά 9%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς πληρωμών, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal.

Ο οικονομικός διευθυντής της Visa, Chris Suh, τόνισε σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές ότι η ανάπτυξη ήταν ευρείας βάσης, καλύπτοντας κατηγορίες όπως το λιανικό εμπόριο, οι υπηρεσίες, τα ταξίδια και τα καύσιμα. «Ο καταναλωτής παραμένει ανθεκτικός και αυτό είναι κάτι που είδαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2026», δήλωσε χαρακτηριστικά.

H Visa εντοπίζει σταθερή δαπάνη σε βασικά και μη βασικά αγαθά

Η Visa παρατήρησε αύξηση τόσο στη δαπάνη για αναγκαία προϊόντα όσο και για μη αναγκαία αγαθά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που οδήγησε τον συνολικό όγκο πληρωμών σε άνοδο 9% σε ετήσια βάση. Η πιο έντονη αύξηση καταγράφηκε μεταξύ των καταναλωτών με υψηλότερα εισοδήματα, που συνέχισαν να ξοδεύουν με άνεση παρά την αβεβαιότητα της οικονομίας.

Παράλληλα, διεθνώς, οι ηλεκτρονικές αγορές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% του συνολικού διεθνούς όγκου.

Οι δαπάνες για ταξίδια όχι μόνο ανέκαμψαν, αλλά ξεπέρασαν τα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ ο διασυνοριακός όγκος πληρωμών αυξήθηκε κατά 12%.

Κέρδη και προσδοκίες για το νέο οικονομικό έτος

Για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, η Visa ανακοίνωσε καθαρά κέρδη ύψους 5,09 δισ. δολαρίων ή 2,62 δολάρια ανά μετοχή, ελαφρώς χαμηλότερα από τα 5,32 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ωστόσο, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,98 δολάρια, ξεπερνώντας οριακά τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 10,72 δισ. δολάρια, επίσης πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς που έκαναν λόγο για 10,62 δισ. Η εταιρεία προβλέπει για το πρώτο τρίμηνο του νέου οικονομικού έτους αύξηση εσόδων στο ανώτερο εύρος των διψήφιων ποσοστών, ενώ για το σύνολο του έτους αναμένει ανάπτυξη σε παρόμοια επίπεδα.

Οι εκτιμήσεις της Wall Street

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, η Wall Street προβλέπει αύξηση εσόδων 12% για το πρώτο τρίμηνο και 10,5% για το σύνολο του έτους.

Οι θετικές προβλέψεις ενισχύουν την εικόνα μιας Visa που συνεχίζει να ωφελείται από τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς μετρητά, με τους καταναλωτές να διατηρούν την εμπιστοσύνη και τη διάθεσή τους για κατανάλωση.