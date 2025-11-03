Σιγκαπούρη: Ο αγώνας της F1 ενισχύει τον τουρισμό και σε άλλα μέρη της Ασίας

Από σουίτες ξενοδοχείων αξίας 62.000 δολαρίων μέχρι πακέτα αγώνων με εξαψήφιες τιμές, το Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης σημειώνει μια απροσδόκητη επιτυχία για τις επιχειρήσεις κοντά στην πίστα Marina Bay.

Αλλά τα χρήματα δεν μένουν μόνο στη Σιγκαπούρη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ταξιδιώτες ξοδεύουν επίσης σε όλη την Ασία πριν και μετά τον τριήμερο αγώνα της Formula 1, ο οποίος ξεκινά την Παρασκευή.

Οι κρατήσεις πτήσεων που αναλύθηκαν από την πλατφόρμα μάρκετινγκ Sojern δείχνουν ότι, μεταξύ εκείνων που προσθέτουν ταξίδια, το ένα τέταρτο των Αμερικανών και των Καναδών ταξιδεύουν επίσης στην Ιαπωνία, το 18% των Ευρωπαίων επισκέπτεται επίσης την Ταϊλάνδη και σχεδόν το ένα τρίτο των Αυστραλών επιλέγουν ταξίδια στην Ινδονησία, κυρίως στο Μπαλί.

Άλλοι ταξιδιώτες συνδυάζουν τη φετινή διοργάνωση στη Σιγκαπούρη με παράλληλες εκδρομές στην Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ινδία, τις Μαλδίβες και τα Φίτζι, ανέφερε η Sojern.

Ο Σαμέρ Ελχατζάρ, ανώτερος λέκτορας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, δήλωσε ότι οι ταξιδιωτικοί ιστότοποι σε άλλες χώρες συνδυάζουν ταξίδια στον νυχτερινό αγώνα της Σιγκαπούρης με στάσεις σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς στη Νοτιοανατολική Ασία, πράγμα εκπληκτικό για την οικονομία της περιοχής, όπως είπε.

Το CNBC Travel βρήκε ταξιδιωτικά πακέτα για το Grand Prix της Σιγκαπούρης του 2025 σε συνδυασμό με ταξίδια στο Λανγκάουι και το Βόρνεο στη Μαλαισία, και μια κρουαζιέρα που συνδυάζει τον αγώνα με στάσεις στην Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και το Βιετνάμ.

Pitstop, όχι τέρμα

Τα δεδομένα της Sojern συμφωνούν με δεδομένα της Visa που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο, τα οποία έδειξαν ότι άλλοι αγώνες της Formula 1 στην Ασία-Ειρηνικό δημιούργησαν έσοδα από τον τουρισμό και εκτός των πόλεων υποδοχής.

Περίπου το 25% των ξένων που παρακολούθησαν το Grand Prix της Αυστραλίας του 2025 παρέμειναν στα προάστια της Μελβούρνης μετά τον αγώνα, ενώ το 10% παρέμεινε στην ίδια την πόλη, σύμφωνα με τα δεδομένα της Visa. Ωστόσο, κάποιοι επισκέφθηκαν την οινοπαραγωγική περιοχή Yarra Valley και το 5% ταξίδεψε στο Σίδνεϊ, περίπου 500 μίλια μακριά.

Στο Grand Prix της Ιαπωνίας στη Σουζούκα τον Απρίλιο, οι διεθνείς συμμετέχοντες πήγαν ακόμη πιο μακριά, σύμφωνα με τη Visa. Τα στοιχεία έδειξαν ότι περίπου το 10% πήγε στην Οσάκα, ένα άλλο 5% στο Κιότο. Ωστόσο, ο πιο δημοφιλής προορισμός για επίσκεψη μετά τον αγώνα ήταν η Οκινάουα (20%), σε απόσταση μεγαλύτερη των 700 μιλίων από την πίστα.

Αλλαγή ταχύτητας

Το τριήμερο Grand Prix της Σιγκαπούρης έχει εξελιχθεί σε μια εβδομαδιαία εκδήλωση για πολλούς, προσελκύοντας παγκόσμιους ηγέτες και επαγγελματικούς ταξιδιώτες σε εμπορικά φόρουμ που έχουν προγραμματιστεί γύρω από τον αγώνα, όπως το συνέδριο κρυπτονομισμάτων Token2049 και η Σύνοδος Κορυφής του Ινστιτούτου Milken για την Ασία.

Οι ταξιδιώτες από τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο των αφίξεων πριν από τον φετινό αγώνα στη Σιγκαπούρη και τείνουν να φτάνουν νωρίτερα και να παραμένουν περισσότερο από εκείνους που προέρχονται από την Ασία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Sojern.

Οι Αυστραλοί εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στις κρατήσεις εισερχόμενων πτήσεων. Ωστόσο, οι αφίξεις από τη Νότια Κορέα και την Κίνα αυξήθηκαν φέτος, μπαίνοντας στην πρώτη πεντάδα, ξεπερνώντας το Ηνωμένο Βασίλειο, έδειξε.

Ο αγώνας του 2025 προσελκύει επίσης περισσότερες οικογένειες, αυξημένες κατά 6,6% σε σχέση με πέρυσι, ενώ οι μοναχικοί ταξιδιώτες μειώθηκαν κατά 8%, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση των ταξιδιωτών αναψυχής που παρακολουθούν τον αγώνα.

«Αυτό σημαίνει ότι οι διαμονές θα παραταθούν», δήλωσε ο Ελχατζάρ του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης. «Αυτό είναι εξαιρετικό για την οικονομία της Σιγκαπούρης… [και] την οικονομία της περιοχής».

Μια ξεχωριστή έρευνα από την Hilton που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη διαπίστωσε ότι περίπου το 40% των ταξιδιωτών στην Ασία-Ειρηνικό σχεδιάζουν να κλείσουν ένα διεθνές ταξίδι για να παρακολουθήσουν μια αθλητική ή μουσική εκδήλωση, με επικεφαλής το 59% των ερωτηθέντων στην Κίνα και το 57% στην Ινδία.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 5.000 ερωτηθέντες από την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Σιγκαπούρη, αποκάλυψε επίσης ότι οι ταξιδιώτες ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και πόντους επιβράβευσης σε εμπειρίες σε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως συναντήσεις με οδηγούς και περιηγήσεις στα παρασκήνια.

Η έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της Hilton ξόδεψαν περισσότερους από 9 εκατομμύρια πόντους επιβράβευσης σε έξι πακέτα εμπειριών για το Grand Prix της Σιγκαπούρης φέτος, η οποία ήταν «αύξηση 23% σε σύγκριση με πέρυσι — το υψηλότερο σύνολο μέχρι σήμερα για αυτόν τον αγώνα».