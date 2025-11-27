Σιγκαπούρη: Στην κορυφαία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI)

Η Σιγκαπούρη κατέκτησε την κορυφαία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI) του 2025 για πρώτη φορά, ενισχυμένη από τα ισχυρά εκπαιδευτικά της συστήματα, την ορθή διακυβέρνηση και μια προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση ενός προσαρμοστικού, έτοιμου για καινοτομία εργατικού δυναμικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην 11η έκδοσή του φέτος, ο δείκτης — που δημιουργήθηκε από τη σχολή επιχειρήσεων INSEAD και σε συνεργασία με το think tank Portulans Institute με έδρα την Ουάσινγκτον — μέτρησε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αναπτύσσονται, προσελκύουν και διατηρούν ταλέντα σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, σημειώνει το CNBC.

Η φετινή έκθεση, με θέμα «ανθεκτικότητα στην εποχή των αναταραχών», κατέταξε 135 οικονομίες παγκοσμίως με βάση 77 δείκτες όπως οι ήπιες δεξιότητες και η συγκέντρωση ταλέντων στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε έξι πυλώνες.

Η έκθεση έρχεται σε μια εποχή που «η ταχεία τεχνολογική αλλαγή, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι βαθιές κοινωνικές μεταβάσεις καθιστούν τις αξιόπιστες μετρήσεις ταλέντων πιο σημαντικές από ποτέ», δήλωσε στο CNBC ο Ραφαέλ Εσκαλόνα Ρεϊνόσο, Διευθύνων Σύμβουλος του Portulans Institute.

«Ενώ οι ιστορικοί μπορούν να μας δώσουν περισσότερη προοπτική, σίγουρα νιώθουμε σαν να ζούμε σε μια περίοδο μέγιστης αναστάτωσης και άγχους», δήλωσε στο CNBC η κοσμήτορας έρευνας και καινοτομίας του INSEAD, Lily Fang για να προσθέσει πως «η γεωπολιτική αβεβαιότητα θέτει τεράστιες προκλήσεις για την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου και των αγορών, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει τόσο εκπληκτικές ευκαιρίες για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού — αλλά και ανεξιχνίαστους κινδύνους».

Οι 10 κορυφαίες χώρες στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων του 2025:

Σιγκαπούρη

Ελβετία

Δανία

Φινλανδία

Σουηδία

Ολλανδία

Νορβηγία

Λουξεμβούργο

Ηνωμένες Πολιτείες

Αυστραλία

Η πτώση της Ελβετίας

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελβετία ξεπεράστηκε από τη Σιγκαπούρη και έπεσε από την κορυφαία θέση της για πρώτη φορά στην ιστορία του GTCI. Ωστόσο, η χώρα καταγράφει πολλά αποτελέσματα στην πρώτη πεντάδα σε όλο το πλαίσιο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο στα σχολεία (1η), της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης (2η) και των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (4η).

Οι ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κατάταξη, αντιπροσωπεύοντας επτά από τις δέκα κορυφαίες θέσεις.

Η Ελβετία, η Δανία και η Φινλανδία ακολουθούν κοντά η μία την άλλη στην πρώτη δεκάδα, «υποδηλώνοντας μια κοινή εστίαση στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων μέσω ευνοϊκών συνθηκών και πρόσβασης σε ευκαιρίες», σύμφωνα με την έκθεση. Αυτές οι τρεις χώρες κατατάσσονται σταθερά κοντά στην κορυφή στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων.

Αρκετές σκανδιναβικές χώρες έχουν ανέβει θέσεις στην πρώτη δεκάδα από την τελευταία GTCI το 2023. Η Δανία ανέβηκε μία θέση στην 3η φέτος από την 4η στην έκθεση του 2023, η Φινλανδία ανέβηκε δύο θέσεις από την 6η στην 4η και η Σουηδία ανέβηκε τέσσερις θέσεις από την 9η στην κατάταξη το 2023 στην 4η φέτος.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έπεσαν από την τρίτη θέση το 2023 στην ένατη στην φετινή έκθεση — η πιο αδύναμη επίδοσή τους από το 2013.

Παρόλο που οι ΗΠΑ σημείωσαν ισχυρή βαθμολογία σε τομείς όπως η ενεργοποίηση και η ανάπτυξη ταλέντων, «μικρές μειώσεις στις κατηγορίες του ανοιχτού πνεύματος και της δια βίου μάθησης» ώθησαν τη χώρα στην ένατη θέση το 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Σιγκαπούρη αναλαμβάνει το προβάδισμα

Η άνοδος της Σιγκαπούρης σηματοδοτεί ένα μεγάλο ορόσημο τόσο για τη χώρα όσο και για την ευρύτερη περιοχή στον ανταγωνισμό για ταλέντα, αναφέρει η έκθεση.

Η πόλη-κράτος «κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα σε τέσσερις από τους έξι πυλώνες και έχει σημειώσει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά της να διατηρεί ταλέντα, ανεβαίνοντας επτά θέσεις», σύμφωνα με την έκθεση. Η χώρα ηγείται επίσης παγκοσμίως στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων, κάτι που υποστηρίζεται από το κανονιστικό τοπίο της χώρας και το υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η χώρα κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση παγκοσμίως στην επίσημη εκπαίδευση και τις «Γενικές Προσαρμοστικές Δεξιότητες», που καλύπτουν τις ήπιες δεξιότητες, την ψηφιακό γνώση και την καινοτόμο σκέψη.

Ένας βασικός παράγοντας για την άνοδο της Σιγκαπούρης φέτος είναι η απότομη βελτίωση στην ικανότητά της να διατηρεί ταλέντα, πηδώντας επτά θέσεις από την 38η το 2023 στην 31η φέτος. Η έκθεση επισήμανε βελτιώσεις σε τομείς όπως η πυκνότητα ιατρών, τα προσωπικά δικαιώματα, η προσωπική ασφάλεια και άλλα.

«Οι οικονομίες που καλλιεργούν προσαρμόσιμο, διαλειτουργικό και με τεχνητή νοημοσύνη εργατικό δυναμικό τείνουν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να μετατρέψουν την αναστάτωση σε ευκαιρία και να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα», ανέφερε στο CNBC ο Πολ Έβανς, ομότιμος καθηγητής στο INSEAD και συν-επιμελητής της έκθεσης.