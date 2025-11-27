Σιγκαπούρη: Στην κορυφαία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI)

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελβετία ξεπεράστηκε από τη Σιγκαπούρη και έπεσε από την κορυφαία θέση της για πρώτη φορά στην ιστορία του δείκτη GTCI

World 27.11.2025, 12:12
Σιγκαπούρη: Στην κορυφαία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI)
Newsroom

Η Σιγκαπούρη κατέκτησε την κορυφαία θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων (GTCI) του 2025 για πρώτη φορά, ενισχυμένη από τα ισχυρά εκπαιδευτικά της συστήματα, την ορθή διακυβέρνηση και μια προληπτική προσέγγιση για τη διατήρηση ενός προσαρμοστικού, έτοιμου για καινοτομία εργατικού δυναμικού στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην 11η έκδοσή του φέτος, ο δείκτης — που δημιουργήθηκε από τη σχολή επιχειρήσεων INSEAD και σε συνεργασία με το think tank Portulans Institute με έδρα την Ουάσινγκτον — μέτρησε τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αναπτύσσονται, προσελκύουν και διατηρούν ταλέντα σε όλες τις εισοδηματικές ομάδες, σημειώνει το CNBC.

Η φετινή έκθεση, με θέμα «ανθεκτικότητα στην εποχή των αναταραχών», κατέταξε 135 οικονομίες παγκοσμίως με βάση 77 δείκτες όπως οι ήπιες δεξιότητες και η συγκέντρωση ταλέντων στην Τεχνητή Νοημοσύνη σε έξι πυλώνες.

Η έκθεση έρχεται σε μια εποχή που «η ταχεία τεχνολογική αλλαγή, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι βαθιές κοινωνικές μεταβάσεις καθιστούν τις αξιόπιστες μετρήσεις ταλέντων πιο σημαντικές από ποτέ», δήλωσε στο CNBC ο Ραφαέλ Εσκαλόνα Ρεϊνόσο, Διευθύνων Σύμβουλος του Portulans Institute.

«Ενώ οι ιστορικοί μπορούν να μας δώσουν περισσότερη προοπτική, σίγουρα νιώθουμε σαν να ζούμε σε μια περίοδο μέγιστης αναστάτωσης και άγχους», δήλωσε στο CNBC η κοσμήτορας έρευνας και καινοτομίας του INSEAD, Lily Fang για να προσθέσει πως «η γεωπολιτική αβεβαιότητα θέτει τεράστιες προκλήσεις για την ανθεκτικότητα του παγκόσμιου εμπορίου και των αγορών, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει τόσο εκπληκτικές ευκαιρίες για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού — αλλά και ανεξιχνίαστους κινδύνους».

Οι 10 κορυφαίες χώρες στον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων του 2025:

Σιγκαπούρη

Ελβετία

Δανία

Φινλανδία

Σουηδία

Ολλανδία

Νορβηγία

Λουξεμβούργο

Ηνωμένες Πολιτείες

Αυστραλία

Η πτώση της Ελβετίας

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελβετία ξεπεράστηκε από τη Σιγκαπούρη και έπεσε από την κορυφαία θέση της για πρώτη φορά στην ιστορία του GTCI. Ωστόσο, η χώρα καταγράφει πολλά αποτελέσματα στην πρώτη πεντάδα σε όλο το πλαίσιο της μελέτης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο διαδίκτυο στα σχολεία (1η), της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης (2η) και των δεξιοτήτων τεχνητής νοημοσύνης (4η).

Οι ευρωπαϊκές χώρες υψηλού εισοδήματος συνεχίζουν να κυριαρχούν στην κατάταξη, αντιπροσωπεύοντας επτά από τις δέκα κορυφαίες θέσεις.

Η Ελβετία, η Δανία και η Φινλανδία ακολουθούν κοντά η μία την άλλη στην πρώτη δεκάδα, «υποδηλώνοντας μια κοινή εστίαση στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων μέσω ευνοϊκών συνθηκών και πρόσβασης σε ευκαιρίες», σύμφωνα με την έκθεση. Αυτές οι τρεις χώρες κατατάσσονται σταθερά κοντά στην κορυφή στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων.

Αρκετές σκανδιναβικές χώρες έχουν ανέβει θέσεις στην πρώτη δεκάδα από την τελευταία GTCI το 2023. Η Δανία ανέβηκε μία θέση στην 3η φέτος από την 4η στην έκθεση του 2023, η Φινλανδία ανέβηκε δύο θέσεις από την 6η στην 4η και η Σουηδία ανέβηκε τέσσερις θέσεις από την 9η στην κατάταξη το 2023 στην 4η φέτος.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έπεσαν από την τρίτη θέση το 2023 στην ένατη στην φετινή έκθεση — η πιο αδύναμη επίδοσή τους από το 2013.

Παρόλο που οι ΗΠΑ σημείωσαν ισχυρή βαθμολογία σε τομείς όπως η ενεργοποίηση και η ανάπτυξη ταλέντων, «μικρές μειώσεις στις κατηγορίες του ανοιχτού πνεύματος και της δια βίου μάθησης» ώθησαν τη χώρα στην ένατη θέση το 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Σιγκαπούρη

Η Σιγκαπούρη αναλαμβάνει το προβάδισμα

Η άνοδος της Σιγκαπούρης σηματοδοτεί ένα μεγάλο ορόσημο τόσο για τη χώρα όσο και για την ευρύτερη περιοχή στον ανταγωνισμό για ταλέντα, αναφέρει η έκθεση.

Η πόλη-κράτος «κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα σε τέσσερις από τους έξι πυλώνες και έχει σημειώσει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην ικανότητά της να διατηρεί ταλέντα, ανεβαίνοντας επτά θέσεις», σύμφωνα με την έκθεση. Η χώρα ηγείται επίσης παγκοσμίως στην ενεργοποίηση και διατήρηση ταλέντων, κάτι που υποστηρίζεται από το κανονιστικό τοπίο της χώρας και το υψηλό βιοτικό επίπεδο.

Η χώρα κατέλαβε επίσης την πρώτη θέση παγκοσμίως στην επίσημη εκπαίδευση και τις «Γενικές Προσαρμοστικές Δεξιότητες», που καλύπτουν τις ήπιες δεξιότητες, την ψηφιακό γνώση και την καινοτόμο σκέψη.

Ένας βασικός παράγοντας για την άνοδο της Σιγκαπούρης φέτος είναι η απότομη βελτίωση στην ικανότητά της να διατηρεί ταλέντα, πηδώντας επτά θέσεις από την 38η το 2023 στην 31η φέτος. Η έκθεση επισήμανε βελτιώσεις σε τομείς όπως η πυκνότητα ιατρών, τα προσωπικά δικαιώματα, η προσωπική ασφάλεια και άλλα.

«Οι οικονομίες που καλλιεργούν προσαρμόσιμο, διαλειτουργικό και με τεχνητή νοημοσύνη εργατικό δυναμικό τείνουν να βρίσκονται σε καλύτερη θέση για να μετατρέψουν την αναστάτωση σε ευκαιρία και να διατηρήσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα», ανέφερε στο CNBC ο Πολ Έβανς, ομότιμος καθηγητής στο INSEAD και συν-επιμελητής της έκθεσης.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Ιαπωνία: Εστειλε μήνυμα για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Ουέντα της BoJ
World

Νέο σήμα Ουέντα για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από τη BoJ
Νάγκελ (ΕΚΤ): Τα επιτόκια βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε «καλή κατάσταση»
World

ΕΚΤ: Τι θα πράξει με τα επιτόκια;
ΝΑΤΟ: Εξετάζει αύξηση της επιθετικότητας απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας
World

Πώς το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει τον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας
SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok
Ουράνιο: Ο Νίγηρας θα πουλήσει το κοίτασμα στη διεθνή αγορά
World

Ο Νίγηρας θα πουλήσει ουράνιο στη διεθνή αγορά
Καναδάς: Νέα συμφωνία Καρνεϊ για τον αγωγό της Αλμπέρτα
World

Ο αγωγός που άνοιξε νέο μέτωπο στον Καναδά: Η συμφωνία Καρνεϊ–Αλμπέρτα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επιστροφή ενοικίου: Τι έφερε το αλαλούμ στις πληρωμές – Ο έμμεσος κόφτης
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Αλαλούμ με τις πληρωμές - Οι νέες προθεσμίες

Γιατί οι οικογένειες με παιδιά ελαβαν λιγότερα χρήματα - Προκλητικά χαμηλά τα ενοίκια που δηλώνονται είτε από λάθος είτε σκόπιμα

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ελληνική οικονομία: Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα»
Economy

Ποιοι κίνδυνοι φέρνουν «σύννεφα» στην οικονομία;

Τα «καμπανάκια» του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και οι κρίσιμες προκλήσεις μέχρι το 2029

Γιάννης Αγουρίδης
SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok

Πώς η SharkNinja έγινε η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών που δεν... είναι απαραίτητες σε κανέναν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Zeus: Η στροφή από διαχειριστής σε ιδιοκτήτης ξενοδοχείων σε 10 χρόνια 
Τουρισμός

H στροφή 180 μοιρών της Zeus και το σχέδιο ανάπτυξης 

Τι έγραψε το κοντέρ της Zeus για το 2024 - Η στροφή από διαχειριστής σε ιδιοκτήτης 17 ξενοδοχείων σε 10 χρόνια 

Λάμπρος Καραγεώργος
Μασούτης: Πότε πέφτουν οι τελικές υπογραφές στο deal με τον Κρητικό 
Business

Αντίστροφη μέτρηση για το κλείσιμο του deal Μασούτη - Κρητικού 

Θέμα χρόνου θεωρείται η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας για την εξαγορά του Κρητικού από τον Μασούτη 

Δημήτρης Χαροντάκης
Morgan Stanley: Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 
Xρηματιστήριο Αθηνών

Το «βαρύ πυροβολικό» του ΧΑ κάνει απόβαση στο Λονδίνο 

Ραντεβού με διεθνή funds υψηλού προφίλ έχουν σήμερα 42 ελληνικές εισηγμένες στο πλαίσιο του Greek Investment Conference της Morgan Stanley

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Crypto: Κάτω από 90.000 δολάρια το Bitcoin – Αποσύρουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου οι επενδυτές
Crypto

Sell off στα crypto - Βουτιά για Bitcoin και Etherum

Η νέα πτώση των crypto συνάδει με το ευρύτερο κλίμα αποφυγής κινδύνου στην αρχή του νέου μήνα - Τι σηματοδοτεί για τις αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Γρήγορη μόδα: Στροφή παρά τις αντιδράσεις – Οι Γάλλοι προτιμούν Shein, Temu και AliExpress
World

Στροφή στη γρήγορη μόδα - Οι Γάλλοι προτιμούν Shein, Temu και AliExpress

Από τη γρήγορη μόδα, στην επέλαση των κινεζικών πλατφορμών και των μεταχειρισμένων στη γαλλική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
Ιαπωνία: Εστειλε μήνυμα για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο ο Ουέντα της BoJ
World

Νέο σήμα Ουέντα για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο από τη BoJ

Οι τελευταίες δηλώσεις του επικεφαλής της BoJ εκτόξευσαν τις πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο - Διίστανται κεντρική τράπεζα και κυβέρνηση στην Ιαπωνία

ΝΑΤΟ: Εξετάζει αύξηση της επιθετικότητας απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας
World

Πώς το ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσει τον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας

Ο ανώτατος στρατιωτικός ηγέτης του ΝΑΤΟ λέει ότι θα μπορούσε να πάρει περαιτέρω προφυλάξεις στην αντιμετώπιση της απειλής από τη Μόσχα

SharkNinja: Στο «κόκκινο» ο ανταγωνισμός – Ποια είναι η εταιρεία που αναστάτωσε τις μικροσυσκευές
World

Η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών στο TikTok

Πώς η SharkNinja έγινε η «βασίλισσα» των μικροσυσκευών που δεν... είναι απαραίτητες σε κανέναν

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ουράνιο: Ο Νίγηρας θα πουλήσει το κοίτασμα στη διεθνή αγορά
World

Ο Νίγηρας θα πουλήσει ουράνιο στη διεθνή αγορά

Το καθεστώς του Νίγηρα ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ουράνιο της Somaïr στη διεθνή αγορά

Καναδάς: Νέα συμφωνία Καρνεϊ για τον αγωγό της Αλμπέρτα
World

Ο αγωγός που άνοιξε νέο μέτωπο στον Καναδά: Η συμφωνία Καρνεϊ–Αλμπέρτα

Ο Καναδάς, με μια ιστορική ενεργειακή συμφωνία, υπόσχεται νέα εποχή στην Αλμπέρτα, αλλά ήδη προκαλεί πολιτικές συγκρούσεις και παραιτήσεις

Ιρλανδία: Οι νέες ετικέτες αλκοόλ και η κουλτούρα των παμπ
World

Θα αλλάξει η νεανική κουλτούρα ποτού στην Ιρλανδία με τις νέες ετικέτες αλκοόλ;

Η Ιρλανδία εισάγει ισχυρές ετικέτες υγείας σε μπουκάλια αλκοόλ - Θα πείσουν τους νέους να περιορίσουν το ποτό ή θα περάσουν απαρατήρητες;

Νότια Αφρική: Η στάση του προέδρου απέναντι στο G-20 και οι πιέσεις Τραμπ
World

Η Νότια Αφρική υψώνει ανάστημα: Άρνηση αποκλεισμού από το G-20

Ο Κίριλ Ραμαφόσα ξεκαθαρίζει πως η χώρα του, η Νότια Αφρική, θα συνεχίσει ως πλήρες μέλος του G-20, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Latest News
Νερά Κρήτης: Αυξήθηκε κατά 14,59% ο τζίρος το 2024
Business

Νερά Κρήτης: Άνοδος 14,59% στο τζίρο το 2024

Ανήλθε στα 32,34 εκατ. ευρώ ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 46,38% από 41,13% το 2023

Όμιλος Qualco: Διπλή ένταξη σε Γενικό Δείκτη και Mid Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών
Business

Διπλή ένταξη Qualco σε Γενικό Δείκτη και Mid Cap του ΧΑ

Με βάση την κεφαλαιοποίησή του, ο όμιλος Qualco καταλαμβάνει πλέον την 34η θέση στην αγορά

Ενέργεια: Πράσινο φως από Κομισιόν σε 235 διασυνοριακά έργα – Ποια είναι
Ενέργεια

Πράσινο φως σε 235 διασυνοριακά ενεργειακά έργα από Κομισιόν - Ποια είναι

Είναι ο δεύτερος κατάλογος τέτοιων έργων στην ενέργεια που εγκρίνει η Κομισιόν, από το 2023 που ξεκίνησε η πρωτοβουλία

Πιερρακάκης: Συναντήθηκε με τον Ιρλανδό ομόλογό του Simon Harris
Economy

Συνάντηση με τον Ιρλανδό ομόλογό του Simon Harris είχε ο Πιερρακάκης

Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και στο ψηφιακό ευρώ - Τι είπε ο Ποερρακάκης για το «Μίτος»

Κηφισός: Στο τραπέζι απαγόρευση κυκλοφορίας
Μεταφορές

Στο τραπέζι απαγόρευση κυκλοφορίας στον Κηφισό

Ο Κηφισός και το μέτρο του υπουργείου Μεταφορών για το μποτιλιάρισμα - Τι αποκάλυψε ο Κυρανάκης

Αγρότες: Μήνας πληρωμών ο Δεκέμβριος – Τι είπε ο Χατζηδάκης
AGRO

Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος - Τι θα πάρουν

Οι πληρωμές προς τους αγρότες θα φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ - Το χρονοδιάγραμμα

Αγρότες: Η σημαία του «One Piece» στον κόμβο της Νίκαιας
Κοινωνία

Αγρότες: Η σημαία του «One Piece» στον κόμβο της Νίκαιας

Τι σηματοδοτεί το σύμβολο εξέγερσης και αντίστασης που καταγράφηκε στο μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες στη Λάρισα

Αγρότες: Παραμένουν ανυποχώρητοι στα μπλόκα
AGRO

Παραμένουν ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγρότες

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γεμίσει η χώρα τρακτέρ, δηλώνουν οι αγρότες

Ανθή Γεωργίου
Lamda Developement – Cosmote Telekom: Υπέγραψαν στρατηγική συνεργασία
Business

«Έξυπνη πόλη» το Ελληνικό - Το deal Lamda με Cosmote

Για την παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στο The Ellinikon - Τι συμφώνησαν Lamda Developement και Cosmote Telekom

Sheep Pox Threatens Greece’s Feta Production and Exports
English Edition

Sheep Pox Threatens Greece’s Feta Production and Exports

A fast-spreading outbreak of sheep pox has led to mass culls across Greece, raising fears of future feta shortages and sparking criticism over the government’s handling of the crisis

Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις
Ακίνητα

ΑΑΔΕ για επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενοικιαστές για τα ποσά και τις δηλώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στo top5 των αποδόσεων παγκοσμίως και το Νοέμβριο

Με κέρδη 4,4% το Νοέμβριο, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρέθηκε ψηλά στις επιδόσεις, πίσω μόνο από το ασήμι, τον χρυσό και τον Bovespa της Βραζιλίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Crypto: Κάτω από 90.000 δολάρια το Bitcoin – Αποσύρουν τη διάθεση ανάληψης ρίσκου οι επενδυτές
Crypto

Sell off στα crypto - Βουτιά για Bitcoin και Etherum

Η νέα πτώση των crypto συνάδει με το ευρύτερο κλίμα αποφυγής κινδύνου στην αρχή του νέου μήνα - Τι σηματοδοτεί για τις αγορές

Μελίνα Ζιάγκου
Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί και πώς υπολογίζεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί και πώς υπολογίζεται

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας

Alpha Finance: «Βλέπει» υψηλότερες τιμές- στόχους για τις τράπεζες
Τράπεζες

Alpha Finance για τράπεζες: «Βλέπει» υψηλότερες τιμές - στόχους

Οι νέες τιμές στόχοι αυξάνονται κατά 5–8%, αντικατοπτρίζοντας τις αναβαθμίσεις στις εκτιμήσεις κερδοφορίας.

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα
Economy

Σπριντ για να μην χαθούν πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης

Στη εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega news μίλησε ο διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο οποίος τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ του Ταμείου

Αθανασία Ακρίβου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο