Eλληνικές τράπεζες: Γιατί κυνηγούν με μεγαλύτερη ένταση τις καταθέσεις

Προσηλωμένες στο στόχο τους για συνεχή ενίσχυση της καταθετικής βάσης παραμένουν οι τράπεζες, παρά το γεγονός ότι η επίτευξή του μπορεί να ισοδυναμεί με αύξηση των εξόδων για τόκους.

Σύμφωνα με τραπεζική πηγή, οι διοικήσεις όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, συστημικών και μικρότερων, επιδιώκουν την αύξηση των αποταμιευτικών πόρων που τους εμπιστεύονται οι πελάτες τους, καθώς αποτελούν το καύσιμο που χρηματοδοτεί τις λοιπές εργασίες, από τις οποίες κερδίζουν.

«Η μεγέθυνση του ενεργητικού και του εισοδήματος από όλους τους τομείς, τοκοφόρους και μη, περνά μέσα από την ενίσχυση του παθητικού μας. Είναι το κλειδί για την ανάπτυξη σταυροειδών πωλήσεων», τονίζει το ίδιο στέλεχος.

Όπως εξηγεί, οι καταθέσεις αξιοποιούνται για:

Τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Όσο πιο υψηλή ρευστότητα έχει μία τράπεζα από το καταθετικό κοινό, τόσο μεγαλύτερα είναι τα περιθώρια που για την παροχή δανείων.

Επιπλέον, οι αποταμιεύσεις της πελατείας της είναι κατά κανόνα φθηνότερες σε σχέση με τα κεφάλαια που αντλούνται από τις αγορές.

Στα προϊόντα ανοιχτής ζήτησης οι τράπεζες ουσιαστικά δεν καταβάλλουν τόκους, ενώ στις προθεσμιακές καταθέσεις τα επιτόκια κινούνται έως και 50% χαμηλότερα από τις εκδόσεις ομολόγων.

Με τον τρόπο αυτό το επιτοκιακό περιθώριο αυξάνεται.

Την προώθηση επενδυτικών προϊόντων

Για να διαθέσει μία τράπεζα ένα επενδυτικό προϊόν θα πρέπει να έλθει σε επαφή με τον υποψήφιο επενδυτή.

Όσο λοιπόν περισσότερους καταθέτες προσελκύει, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της στον τομέα του asset management.

«Είναι πολύ πιο εύκολο να πουλήσεις ένα αμοιβαίο κεφάλαιο σε πελάτη που έχει τα χρήματά του σε εσένα, παρά όταν τα τηρεί στον ανταγωνισμό».

Την πώληση ασφαλιστικών προγραμμάτων

Το ίδιο ισχύει και με τα ασφαλιστικά προϊόντα που διαθέτουν οι τράπεζες, είτε πρόκειται για πολύ απλά προγράμματα που προωθούνται κατά βάση μέσω digital banking ή πιο σύνθετα, που προϋποθέτουν μία πιο αναλυτική παρουσίαση στον ενδιαφερόμενο από εξειδικευμένο στέλεχος.

Οι τελευταίες κινήσεις

Η αλήθεια είναι ότι στην εποχή του ακριβού χρήματος (2023 – 2024) τα οργανικά κέρδη των τραπεζών είχαν ενισχυθεί χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, λόγω της αυτόματης προς τα πάνω αναπροσαρμογής των επιτοκίων στην πλειονότητα των δανείων τους.

Πλέον όμως η ανάπτυξη των εργασιών τους σε όλα τα επίπεδα αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση του καθαρού τους αποτελέσματος στα ιστορικά υψηλά της περυσινής χρήσης.

Για το λόγο αυτό, η αύξηση του αριθμού των πελατών με ρευστά διαθέσιμα και η προσέλκυση φρέσκων καταθέσεων, έχει περίοπτη θέση στο στρατηγικό πλάνο των πελατών.

Συγκεκριμένα:

Οι τράπεζες έχουν σταματήσει τη μείωση των επιτοκίων σε λογαριασμούς προθεσμίας το τελευταίο διάστημα, ενώ όπου εφαρμόστηκαν δεν ήταν οριζόντιες, αλλά αφορούσαν συγκεκριμένα ποσά.

Παράλληλα, οι μικρότερες έχουν λανσάρει προνομιακά προϊόντα, τα οποία απευθύνονται σε όσους μεταφέρουν νέα κεφάλαια σε αυτές, ενώ σε αυξήσεις των αποδόσεων προχώρησε πρόσφατα συστημικός όμιλος.

Ορισμένες τράπεζες έχουν λανσάρει προϊόν τακτικής αποταμίευσης που απευθύνονται σε μικρά πορτοφόλια, τα οποία υπόσχονται αποδόσεις έως και το 3%.

Προνομιακά προϊόντα στις καταθέσεις έχουν δημιουργήσει τα πιστωτικά ιδρύματα σε όσους είναι έως 30 ετών.

Επιπλέον προσφέρουν δώρο καλωσορίσματος που μπορεί να φτάνουν έως και τα 40 ευρώ σε όσους κάνουν νέα εγγραφή στα συστήματά τους.

Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες θέλουν να δημιουργήσουν σταθερές σχέσεις από νωρίς με τις νέες γενιές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό προτιμούν αυτήν τη στιγμή τις ξένες neobanks για τη διαχείριση των καθημερινών τους εξόδων.

Μήλον της Έριδος για τις τράπεζες αποτελούν δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι, καθώς μπορούν να επιλέξουν σε ποια θα πιστώνεται κάθε μήνας ο μισθός ή η σύνταξή τους αντίστοιχα.

Μέσω των λογαριασμών μισθοδοσίας / σύνταξης τα πιστωτικά ιδρύματα εξασφαλίζουν μόνιμες εισροές ρευστότητας.

Για αυτό το λόγο οι παροχές προς τους συγκεκριμένους πελάτες είναι καλύτερες και οι υπηρεσίες προσφέρονται με προνομιακότερους όρους.

Ενδεικτική είναι η προσφορά που έχουν ενεργοποιήσει δύο τράπεζες, μέσω της οποίας δίνουν δώρο αξίας 100 ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που θα τις επιλέξουν.