Βιβλίο: Νέο βιβλίο για το τραπεζικό marketing από τον Δημήτρη Παυλάκη

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Δημήτρη Παυλάκη για το τραπεζικό marketing με τίτλο «Τραπεζικός Παντογνώστης». Μέσα από τις σελίδες του οι αναγνώστες μαθαίνουν πως οι τράπεζες μπορούν να δημιουργήσουν αυθεντικές και μετρήσιμες εμπειρίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους, μέσω ενός συνδυασμού τεχνητής νοημοσύνης και ενσυναίσθησης.

Αναλυτικότερα, 100 στοχευμένες ερωτήσεις παρουσιάζουν προηγμένες τεχνικές πωλήσεων με εργαλεία του σύγχρονου τραπεζικού marketing. Το νέο βιβλίο ακολουθεί την ίδια αρχή με το παλιό επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσης, το «Φωτεινός Παντογνώστης».

Αυτό υπήρξε ένα από τα πιο απλά και ευφυή δημιουργήματα της εποχής του: ένα χαρτόνι, δύο ηλεκτρόδια και ένα μικρό λαμπάκι που άναβε όταν η απάντηση ήταν σωστή.

Το QR code είναι ο νέος φορέας της γνώσης και της αλληλεπίδρασης

Σήμερα, το λαμπάκι έχει αντικατασταθεί από τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία. Εν προκειμένω, το QR code είναι ο νέος φορέας της γνώσης και της αλληλεπίδρασης.

Έτσι, κάθε κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει – με ένα απλό σκανάρισμα – μια ψηφιακή πύλη που μετατρέπει τη στατική ανάγνωση του βιβλίου σε δυναμική εμπειρία μάθησης και ανακάλυψης.

Σημειώνεται ότι ο Δημήτρης Παυλάκης υπηρέτησε επί δεκαετίες στον τραπεζικό κλάδο, κατέχοντας επιτελικές θέσεις όπως Διευθυντής Καταναλωτικής Πίστης, Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, Εναλλακτικών Τραπεζικών Δικτύων και Μάρκετινγκ.

Υπήρξε Συνήγορος του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας, ενώ διετέλεσε Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κατά την περίοδο 2012-2016.

Είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και των Πολιτικών Επιστημών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό M.Sc. στην Οικονομική Ανάπτυξη (Τ.Ο.Π.Α.) και το Interalpha Banking του INSEAD.

Σήμερα αρθρογραφεί και διδάσκει ως εισηγητής σε διευθυντικά στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων.