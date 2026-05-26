Spotify: Ο επικεφαλής υπερασπίζεται τη μουσική που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η επέκταση της εταιρείας στη μουσική που δημιουργείται με Τεχνητή Νοημοσύνη υπερασπίστηκε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Spotify, Άλεξ Νόρστρομ, υποστηρίζοντας ότι τα «ελεγχόμενα» προϊόντα αποτελούν καλύτερη εναλλακτική απέναντι στα μη ρυθμιζόμενα «σκουπίδια» AI που ήδη κατακλύζουν το διαδίκτυο.

«Υπάρχουν πολλές αθέμιτες πρακτικές σε αυτόν τον χώρο», δήλωσε ο Νόρστρομ σε συνέντευξή του στους Financial Times, αναφερόμενος στα εργαλεία δημιουργίας μουσικής με Τεχνητή Νοημοσύνη. Όπως είπε, η Spotify θέλει να είναι «η νόμιμη» και «η ελεγχόμενη» επιλογή.

Την Πέμπτη, η εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία με την Universal Music Group, η οποία θα επιτρέπει στους συνδρομητές να δημιουργούν AI διασκευές και remix τραγουδιών από συμμετέχοντες καλλιτέχνες.

Το εργαλείο — το οποίο θα διατίθεται με επιπλέον χρέωση — θα μπορούσε να επιτρέψει «σε ένα τραγούδι να μετατραπεί σε 10.000 τραγούδια» μέσα στην εφαρμογή της Spotify, ανέφερε ο Νόρστρομ στους επενδυτές, στο πλαίσιο σειράς ανακοινώσεων που οδήγησαν τη μετοχή της εταιρείας σε άνοδο 18%. Οι δύο εταιρείες δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη το επιπλέον κόστος της λειτουργίας για τους συνδρομητές του Spotify.

Παρότι η Universal είχε ήδη συνάψει συμφωνίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη με μικρότερες startups, το Spotify είναι η πρώτη μεγάλη πλατφόρμα streaming που λανσάρει εμπορικό μουσικό προϊόν AI με την επίσημη στήριξη δισκογραφικής εταιρείας. Η συμφωνία θεωρείται κομβική στιγμή για τη μουσική βιομηχανία, καθώς η κυρίαρχη υπηρεσία streaming υιοθετεί πλέον ανοιχτά τη μουσική που παράγεται με AI.

Μιλώντας στους FT, ο Νόρστρομ αναγνώρισε ότι αυξάνονται οι αντιδράσεις από καλλιτέχνες και ακροατές απέναντι στην «υπερβολική εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης» στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι οι συμφωνίες αδειοδότησης, τα συστήματα προτάσεων και τα εργαλεία επαλήθευσης καλλιτεχνών του Spotify θα διαφοροποιήσουν τη δική του προσέγγιση.

Όπως είπε, το Spotify και η Universal χρειάστηκαν «πολλές συζητήσεις» μέχρι να καταλήξουν στη συμφωνία. «Έπρεπε να βρούμε τον δρόμο μας», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς τη ως μια «win-win» συμφωνία για το Spotify, τους καλλιτέχνες και τους κατόχους δικαιωμάτων.

Πως το Spotify διαχωρίζει τη θέση του για την ΑΙ

Ο Νόρστρομ πρόσθεσε ότι η Spotify θέλει να αποφύγει εμπειρίες AI που «σε κάνουν να νιώθεις καλά στιγμιαία», αλλά τελικά αφήνουν τον χρήστη με την αίσθηση ότι «σπατάλησε τον χρόνο του».

Η συμφωνία έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο, καθώς οι δημιουργικές βιομηχανίες ανησυχούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να υπονομεύσει την ανθρώπινη δημιουργία. Την περασμένη εβδομάδα, ο παραγωγός Τζακ Αντόνοφ επέκρινε αυτό που χαρακτήρισε ως «νέους τρόπους να προσποιείσαι την τέχνη».

Στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες, με διαμαρτυρίες για νέα data centers και φοιτητές να αποδοκιμάζουν αναφορές στην AI κατά τη διάρκεια πανεπιστημιακών τελετών αποφοίτησης.

Το Spotify εισήγαγε τον περασμένο μήνα ειδικό σήμα επαλήθευσης, με στόχο να διαχωρίζει τους πραγματικούς καλλιτέχνες από το περιεχόμενο που δημιουργείται με AI, «αφού ακούσαμε τη βιομηχανία», όπως είπε ο Νόρστρομ.

«Υπάρχουν πολλά παραπτώματα γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη — απάτες και καταχρήσεις. Με αυτά παλεύουμε εδώ και χρόνια», πρόσθεσε.

Η Universal, η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον κόσμο, έχει ήδη αδειοδοτήσει τη μουσική της σε αρκετές εταιρείες AI τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων στις Udio, Klay Vision και Stability AI.

Παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από startups, ο Νόρστρομ υποστήριξε ότι το μέγεθος του Spotify και οι σχέσεις του με τη μουσική βιομηχανία αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα.

«Σε σύγκριση με μια νεοσύστατη εταιρεία, η επένδυσή μας ανά συνδρομητή θα είναι πρακτικά αμελητέα», είπε. «Η κλίμακα δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα σε αυτή την περίπτωση… και οι ισχυροί γίνονται ισχυρότεροι».