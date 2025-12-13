ΔΑΑ: Case study πράσινης μετάβασης – Καλύπτει το 100% των ενεργειακών αναγκών του

Ένα από τα πιο φιλόδοξα… άλματα προς τη βιωσιμότητα στην ευρωπαϊκή αεροπορική βιομηχανία ολοκλήρωσε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), υλοποιώντας 25 χρόνια νωρίτερα το πρόγραμμα Route 2025. Ο ΔΑΑ μετατρέπεται σε ένα από τα ελάχιστα αεροδρόμια στην Ευρώπη που καταφέρνουν 100% αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας – ένα πραγματικό case study πράσινης μετάβασης για τον κλάδο των αερομεταφορών. Ήταν το 2019, όταν ο διεθνής κλάδος των αεροδρομίων υπέγραψε στη Λάρνακα τη δέσμευση για Net Zero Carbon μέχρι το 2050. Έξι μήνες από την υπογραφή της «δέσμευσης», ο ΔΑΑ αποφάσισε να κάνει το μεγάλο άλμα και να μεταφέρει τον στόχο από το 2050 στο 2025 και το κατάφερε.

«Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία που λάβαμε τότε βαφτίστηκε “Route 2025” για να δείξουμε ότι πρόκειται για έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη με χρονοδιάγραμμα και όχι για μια αόριστη δέσμευση. Στο πλαίσιο αυτό, θέσαμε ως στόχο την αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργεια εντός του βασικού οικοπέδου του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών για την κάλυψη του 100% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια χωρίς τη χρήση εγγυήσεων προέλευσης», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης χθες ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης.

«Η επένδυση γνωρίζαμε ότι θα ήταν ένα θετικό business case. Παρά τις κρίσιμες συνθήκες που αντιμετώπισε ο κλάδος κατά την πανδημία, ως εταιρεία παραμείναμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση του προγράμματος. Αναμένοντας το πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και την αποθήκευση, που δεν υπήρχε, αποφασίσαμε την τμηματική υλοποίηση του προγράμματος σε δύο φάσεις», προσέθεσε.

Το Route 2025 υλοποιήθηκε με συνολική επένδυση που προσεγγίζει τα 70 εκατ. ευρώ, σημαντικό μέρος των οποίων χρηματοδοτήθηκε μέσω ΤΑΝΕΟ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Μονόδρομο» χαρακτήρισε από την πλευρά του την απανθρακοποίηση των μεταφορών ο πρόεδρος του ΔΑΑ, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, με την υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη να τονίζει πως «η Ελλάδα, ως μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον παγκόσμιο τουρισμό, οφείλει να πρωτοπορεί».

«Η πρωτοβουλία “Route 2025” εξασφαλίζει την ενεργειακή αυτονομία του ΔΑΑ και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στις βιώσιμες αερομεταφορές», επεσήμανε από την πλευρά του ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

«Η υιοθέτηση λύσεων όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση του εξοπλισμού επίγειας εξυπηρέτησης, η προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων και η συνεχής παρακολούθηση και μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών, καθιστούν τη χώρα μας πρωταγωνιστή», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Την ανάγκη για επενδύσεις στα βιώσιμα καύσιμα και τον κεντρικό ρόλο των αεροδρομίων στην προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, από την πλευρά του ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας. «Τα αεροδρόμια δεν είναι πια μόνο χώροι επιβίβασης και αποβίβασης. Δεν είναι απλά υποδομές. Είναι κόμβοι ενέργειας, εργαστήρια καινοτομίας, κέντρα ψηφιακού μετασχηματισμού, καταλύτες της κυκλικής οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης», είπε.

Πρόγραμμα σε δυο φάσεις

Η υλοποίηση του προγράμματος χωρίστηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 16 MW, το οποίο ήδη κάλυπτε το 45% της κατανάλωσης του αεροδρομίου και η δεύτερη μία νέα μονάδα 35,5 MW με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, που αυξάνει τη συνολική ισχύ στα 51,5 MW και επιτρέπει την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΔΑΑ.

Από το 2026, ο ΔΑΑ αναμένεται να παράγει 88.000 MWh ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση περίπου 22.000 νοικοκυριών – μια από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής στη διεθνή αεροδρομιακή βιομηχανία.

Αντίο στις έμμεσες εκπομπές

Το 90% του ανθρακικού αποτυπώματος του αεροδρομίου σχετιζόταν μέχρι σήμερα με έμμεσες εκπομπές (Scope 2) από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Με τη μετάβαση στη 100% αυτοπαραγωγή, ο ΔΑΑ μηδενίζει αυτές τις εκπομπές, ενώ παράλληλα συνεχίζει τη μείωση των άμεσων (Scope 1) μέσω στόλου 61 ηλεκτρικών οχημάτων (λεωφορεία, follow-me, βαν) και αντλιών θερμότητας νέας γενιάς για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού.

Η επένδυση αυτή μετατρέπει το ενεργειακό αποτύπωμα του αεροδρομίου σε στρατηγικό πλεονέκτημα για την εικόνα της Ελλάδας ως «πράσινου» προορισμού – αλλά και σε ένα ανθεκτικό business case που απέδειξε την αξία του μέσα στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, γεγονότα που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν το 2019.

Συνεργασίες που έκαναν το έργο εφικτό

Το Route 2025 θα ήταν αδύνατο χωρίς ένα ευρύ πλέγμα συνεργασιών με θεσμικούς και τεχνικούς φορείς: ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΥΠΑ και ΑΠΑ. Η συμβολή τους κρίθηκε κρίσιμη για τις αδειοδοτήσεις και τη διασύνδεση του έργου σε ένα δίκτυο που δοκιμάζεται από τη ραγδαία αύξηση των ΑΠΕ στη χώρα.

«Η επιτυχία του Route 2025 δεν είναι απλώς μια περιβαλλοντική επίδοση. Είναι μια απόφαση στρατηγικού ρίσκου που αποδείχθηκε σωστή — και που θέτει τον ΔΑΑ στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας συζήτησης για το μέλλον των αερομεταφορών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Παράσχης.