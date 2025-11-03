Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Kέρδη 185,8 εκατ. ευρώ στο 9μηνο – Αύξηση 6,7% στην επιβατική κίνηση

Σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ανήλθε η επιβατική κίνηση στο εννεάμηνο του 2025, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 3,5% σε 526,9 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA2,3 διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ.

Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τους στόχους μας.

Οι εξελίξεις στην επιβατική κίνηση

Κατά το εννεάμηνο του 2025, η κίνηση του Αεροδρομίου ανήλθε σε 26,2 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, με τους επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού να αυξάνονται κατά 2,2% και 8,5% αντίστοιχα. Η επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση σε κάθε τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με το

αντίστοιχο του προηγούμενου (%2025/2024: Τ1: +11,4%, Τ2: +5,3%, Τ3: +5,4%).

Στην κορύφωση της θερινής περιόδου, το Αεροδρόμιο της Αθήνας συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή επίδοση με δυναμική ανάπτυξη των αγορών των Η.Π.Α. και της Μέσης Ανατολής, ξεχωρίζοντας ως ένας από τους πλέον συνδεδεμένους κόμβους της Ευρώπης (καταλαμβάνοντας την 8η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).

Οι απευθείας υπερατλαντικές πτήσεις καταγράφουν επίσης θεαματική άνοδο, με την Αθήνα να συνδέεται πλέον με 9 πόλεις των ΗΠΑ και να καταγράφει 103 εβδομαδιαίες συχνότητες – σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με δύο χρόνια πριν.

Οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις της αγοράς υποδεικνύουν ότι η επιβατική ζήτηση για το έτος 2025, λαμβάνοντας υπόψιν τις επιδόσεις τόσο κατά θερινή περίοδο, όσο και στο υπόλοιπο του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία ανάπτυξης σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό. Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι συνακόλουθες μακροοικονομικές προκλήσεις παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της αεροπορικής κίνησης τους επόμενους μήνες.

Το σύνολο των εσόδων

Κατά το εννεάμηνο του 2025, το σύνολο εσόδων και λοιπών εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 3,5%, σε 526,9 εκατ. ευρώ από 509,0 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την πολιτική Αεροπορικών Χρεώσεων του 2025 και την ισχυρή εμπορική επίδοση.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Αεροπορικές Δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 2,5% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους, σε 397,5 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της επιβατικής κίνησης και στην αναπροσαρμογή των Τελών Αεροδρομίου, σύμφωνα με το

ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος Ενίσχυσης Βιώσιμης Ανάπτυξης που τέθηκε σε ισχύ από τον Ιανουάριο 2025.

Τα έσοδα και λοιπά εισοδήματα από Μη Αεροπορικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε 129,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,7% το εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, ακολουθώντας την αύξηση της επιβατικής κίνησης, με τη θετική επίδοση των εμπορικών δραστηριοτήτων να αντισταθμίζει τις πιέσεις στα έσοδα από υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων, λόγω της έναρξης των εργασιών κατασκευής του πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων τον Ιούλιο του 2025.

EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA

Κατά το εννεάμηνο του 2025, τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 346,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,3 εκατ. ευρώ ή 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 1,3% σε

σχέση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Κερδοφορία

Τα Κέρδη προ Φόρων το εννεάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 241,0 εκατ. ευρώ έναντι 252,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2024. Τα Κέρδη Μετά από Φόρους του εννεαμήνου του 2025 ανήλθαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, 9,3 εκατ. ευρώ ή 4,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επίσης εναρμονισμένα με

τους βραχυπρόθεσμους στόχους της Εταιρείας.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Routes World 2025

Το Αεροδρόμιο της Αθήνας αναδείχθηκε “Overall Winner” στα ROUTES WORLD 2025 (Χονγκ Κονγκ, 24–26 Σεπτεμβρίου), την κορυφαία συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών, που συγκεντρώνει περισσότερους από 2.500 επαγγελματίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών και παραδοσιακά αναγνωρίζει την αριστεία των

αεροδρομίων και τις κορυφαίες επιδόσεις στην ανάπτυξη της παγκόσμιας αεροπορικής διασυνδεσιμότητας. Με τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στα αεροδρόμια όλων των κατηγοριών, ενώ αναδείχθηκε επίσης πρώτο μεταξύ των αεροδρομίων με πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες.

Ενισχύοντας σταθερά τη διασυνδεσιμότητα της Αθήνας και της Ελλάδας με τον κόσμο, το Αεροδρόμιο της Αθήνας επιβεβαιώνει με τις φετινές διακρίσεις, για ακόμη μια φορά, την ηγετική θέση του στον παγκόσμιο χάρτη των αερομεταφορών.

Πρόγραμμα Επέκτασης Αεροδρομίου

Οι εργασίες κατασκευής του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης Οχημάτων και του νέου Βορειοδυτικού Χώρου Στάθμευσης Αεροσκαφών ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2025 με τα δύο έργα να προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος. Ο Πολυώροφος Χώρος Στάθμευσης Οχημάτων θα έχει δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων και θα κατασκευαστεί στον υφιστάμενο χώρο στάθμευσης P1. Επιπλέον, ο νέος Χώρος Στάθμευσης Αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου, θα παρέχει 32 απομακρυσμένες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, καθώς και ένα Σταθμό Εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων αναμένεται το Β’ τρίμηνο του 2027.

Η Εταιρεία συνεχίζει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (Main Terminal Building – MTB), η οποία υλοποιείται με την προσέγγιση «Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI)», επιτρέποντας στον ΔΑΑ να διασφαλίσει έγκαιρη ανατροφοδότηση από

εργολάβους για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και εκτέλεση του έργου. Η διαδικασία εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και η επιλογή του προτιμητέου αναδόχου αναμένεται στις αρχές του 2026.

Διαδοχή Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO)

Στις 3 Νοεμβρίου, ο ΔΑΑ ανακοίνωσε ότι μετά από μια εξαιρετική θητεία 19 ετών στο τιμόνι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και 30 χρόνια συνολικά στον ΔΑΑ, ο κ. Γιάννης Παράσχης αποφάσισε να ολοκληρώσει αυτόν τον επαγγελματικό κύκλο στις 31 Ιανουαρίου 2026 σε συνέχεια της λήξης της σύμβασής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του μετόχου πλειοψηφίας AviAlliance και σύστασης των αρμόδιων οργάνων σύμφωνα με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, αποφάσισε ομόφωνα κατά τη συνεδρίασή του στις 31 Οκτωβρίου 2025, να ορίσει τον κ. Γιώργο Καλλιμασιά, Γενικό Διευθυντή Στρατηγικής της Εταιρείας, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) του ΔΑΑ, με ισχύ από την 1 Φεβρουαρίου, 2026. Ο κ. Καλλιμασιάς έχει διατελέσει υπεύθυνος για μεγάλα στρατηγικά έργα, συμπεριλαμβανομένης της 20ετούς παράτασης της περιόδου παραχώρησης της Εταιρείας Αεροδρομίου και της εισαγωγής του ΔΑΑ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.