ΓΕΜΗ: Έως τέλος του μήνα η προθεσμία στις επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες

Έως τις 31 Ιανουαρίου έχουν προθεσμία οι επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ, χωρίς να τους επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του ΕΒΕΑ, μέχρι την ημερομηνία αυτή οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ μπορούν:

α) Να προβούν στην εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4919/2022 ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής και δεν το έχουν πράξει έως σήμερα,

β) να προβούν σε κάθε καταχώριση που εκκρεμεί, η παράλειψη της οποίας επιφέρει την επιβολή προστίμου,

γ) να προβούν στις καταχωρίσεις για την παράλειψη των οποίων έχουν μπει σε αναστολή καταχώρισης,

δ) να αιτηθούν στην αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. τη διόρθωση λαθών που έκαναν με δική τους υπαιτιότητα κατά τη σύσταση της εταιρείας τους μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης ή στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ή κατά την αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή κατά την υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση πράξεων του άρθρου 25 του ν. 4919/2022,

ε) να ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που θα λάβουν είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηνυμάτων είτε από τις αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Όπως αναφέρει από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 οι αρμόδιες Υ.Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλουν τις διοικητικές κυρώσεις της παρούσας στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. που παραβαίνουν του κανόνες της εμπορικής δημοσιότητας.

Η διαδικασία επιβολής προστίμων

Εν τω μεταξύ τα πρόστιμα, που υποχρεούται η υπηρεσία ΓΕ.Μ.Η. να επιβάλει, θα αφορούν παραβάσεις που έγιναν κατά τη σύσταση και τη μετέπειτα λειτουργία των εταιρειών, σύμφωνα με το Ν.4919/2022, και ειδικότερες διατάξεις της νομοθεσίας/ανά εταιρικό τύπο, όπως:

η μη ορθή τήρηση κανόνων κατά την σύσταση εταιρειών μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-Υ.Μ.Σ.)

η παράληψη, η εκπρόθεσμη, η μη σύννομη, η μη ορθή υποβολή αίτησης καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

η μη τήρηση των κανόνων αυτόματης δέσμευσης Επωνυμίας και Διακριτικού τίτλου

η μη αναγραφή στοιχείων στα έγγραφα της εταιρείας

Το ύψος των προστίμων καθορίζεται ανα παράβαση/νομική μορφή/μεγέθους οικονομικής οντότητας και θα κυμαίνεται – για τις εταιρείες που είναι υπόχρεες στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων – από 100 έως 10.000 ευρώ.