Novartis: Αναμένει να εξαλείψει την έκθεση σε δασμούς στις ΗΠΑ έως τα μέσα του 2026

Ο διευθύνων σύμβουλος της ελβετικής φαρμακευτικής γίγαντας Novartis δήλωσε ότι «πιστεύει» πως η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με τις ΗΠΑ για την προστασία της από τους δασμούς.

Μιλώντας στο Νταβός, ο CEO της Novartis, Vas Narasimhan, δήλωσε στο CNBC ότι η επένδυση 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην παραγωγή, που ανακοινώθηκε πέρυσι, αποτελεί προστασία από τους δασμούς.

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων της ΕΕ προς τις ΗΠΑ ανήλθαν σε 84,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του περασμένου έτους.

Ο ίδιος μίλησε μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 10% στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία έως την 1η Φεβρουαρίου, καθώς εντείνει την οικονομική πίεση στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την απόκτηση του αυτόνομου δανάζικου εδάφους της Γροιλανδίας.

Ο φόρος θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, δήλωσε ο Tραμπ.

Ο φαρμακευτικός τομέας της Ευρώπης θα μπορούσε να είναι ένας από τους πιο χτυπημένους από τις τελευταίες προτάσεις Τραμπ, δεδομένου ότι τα φάρμακα και άλλα συναφή προϊόντα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα εξαγωγικά προϊόντα της ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

«Αναμένουμε ότι μέχρι τα μέσα του έτους θα βρισκόμαστε σε θέση να μην επηρεαστούμε από τους δασμούς, καθώς έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε στις ΗΠΑ για τις ΗΠΑ. Διαθέτουμε αποθέματα», δήλωσε ο Narasimhan.

«Έχουμε επίσης μια συμφωνία με την αμερικανική κυβέρνηση που μας εξαιρεί από οποιουσδήποτε δασμούς, αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί, είμαστε επίσης προετοιμασμένοι για το μέλλον και στην αντίθετη κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Narasimhan.

Η μετοχή της Novartis που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την Τετάρτη της περασμένης εβδομάδας, στα 116,06 δολάρια ανά μετοχή. Η μετοχή παρέμεινε σταθερή τη Δευτέρα, την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ανακοίνωση των δασμών.