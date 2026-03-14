Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Τι αναφέρει ανάλυση των FT για την σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον κλάδο του private credit 

World 14.03.2026, 22:00
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αντιπαραβολή επικαλούνται οι Financial Times, συνδέοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του private credit με ότι συνέβη το 2008. Τις συνθήκες δηλαδή που προηγήθηκαν της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι το καλοκαίρι του 2008, λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη κρίση, αλλά υπήρχαν οι ενδείξεις, δύο ανησυχητικές χρηματοοικονομικές εξελίξεις συνέπεσαν. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν σχεδόν στα 150 δολάρια το βαρέλι και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που κατείχαν στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου (subprime) άρχισαν να ανακοινώνουν αυξανόμενες ζημιές.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει κίνδυνος μιας νέας συστημικής κρίσης τύπου 2008

Σήμερα, πολλοί επενδυτές αισθάνονται ένα έντονο déjà vu. Η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου. Αν και οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από το ιστορικό υψηλό του 2008, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ανόδου, δεδομένου του μεγέθους των πιθανών διαταραχών στην αγορά.

Την ίδια στιγμή, αρνητικές εξελίξεις προέρχονται και από τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα, αυτή τη φορά από τα funds private credit. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δείχνει σημάδια υπερθέρμανσης, ενώ μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan έχουν αρχίσει να μειώνουν την έκθεσή τους σε αυτόν. Μάλιστα, ο επικεφαλής της JPMorgan, Τζέιμι Ντάιμον, έχει παρομοιάσει ορισμένα από τα προβληματικά δάνεια του κλάδου με «κατσαρίδες» που κρύβονται στο σύστημα.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι πολλά επενδυτικά κεφάλαια – από εκείνα που διαχειρίζονται κολοσσοί όπως η Morgan Stanley και η BlackRock έως πιο εξειδικευμένοι παίκτες όπως η Blue Owl και η Cliffwater, αναφέρουν αυξανόμενες προσπάθειες επενδυτών να αποσύρουν τα χρήματά τους.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τάση αποδίδεται σε φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπονομεύσει το επιχειρηματικό μοντέλο πολλών εταιρειών λογισμικού που χρηματοδοτούνται μέσω private credit. Παράλληλα, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια «οροφή» εξαγορών ύψους περίπου 40 δισ. δολαρίων το 2028, ενώ πρόσφατες εξελίξεις, όπως η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας δανεισμού MFS, ενισχύουν τις ανησυχίες.

Παρότι τα περισσότερα funds private credit διαθέτουν κανόνες που περιορίζουν τις εξαγορές επενδυτών σε περίπου 5% των περιουσιακών στοιχείων ανά τρίμηνο, επιτρέποντάς τους να «κλείνουν την πόρτα» σε υπερβολικές εκροές, η μαζική προσπάθεια αποχώρησης επενδυτών θυμίζει έντονα το 2008.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημειώνουν οι Financial Times, ο υψηλόβαθμος τραπεζίτης της Goldman Sachs Κουνάλ Σαχ φέρεται να είπε σε πελάτες ότι πολλοί χρηματοδότες «είναι απλώς ευχαριστημένοι που υπάρχει κάτι άλλο να συζητηθεί εκτός από την έκθεση στο λογισμικό και το private credit», αναφερόμενος στον πόλεμο με το Ιράν.

Με πιο ωμό τρόπο, επισημαίνεται ότι η μετατόπιση της δημόσιας συζήτησης προς τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξυπηρετεί όχι μόνο πολιτικά πρόσωπα, όπως τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για τον οποίο η σύγκρουση λειτουργεί ως αντιπερισπασμός από άλλες πολιτικές υποθέσεις, αλλά και ορισμένους χρηματοοικονομικούς κύκλους που προτιμούν να αποφύγουν την προσοχή γύρω από τις ευπάθειες του private credit.

Μέση Ανατολή

Πόσο κοντά είμαστε στη κρίση

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν υπάρχει κίνδυνος μιας νέας συστημικής κρίσης τύπου 2008. Αρκετοί αναλυτές φαίνεται να καθησυχάζουν. Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Ένας λόγος είναι ότι η αγορά private credit, αν και αναπτύσσεται ταχύτατα, εκτιμάται περίπου στα 2 τρισ. δολάρια, γεγονός που την καθιστά σχετικά μικρή σε σχέση με το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το τραπεζικό σύστημα φαίνεται σήμερα καλύτερα προετοιμασμένο για οικονομικούς κραδασμούς, όπως η απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας.

Όπως έχει επισημάνει ο επικεφαλής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Ο δείκτης βασικών κεφαλαίων (Tier 1) ανέρχεται πλέον στο 14,3%, έναντι λιγότερο από 10% το 2011. Παράλληλα, τα αποθέματα υψηλής ποιότητας ρευστών στοιχείων ενεργητικού έχουν αυξηθεί κατά 55%, ενώ η σταθερή χρηματοδότηση των τραπεζών έχει ενισχυθεί κατά περίπου 40%.

Επιπλέον, επειδή τα επενδυτικά funds μπορούν να περιορίζουν τις εκροές μέσω των λεγόμενων «gates» και δεν υποχρεούνται να αναπροσαρμόζουν άμεσα την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων τους, δεν παρατηρούνται μέχρι στιγμής μαζικές καταρρεύσεις. Η κατάσταση μοιάζει περισσότερο με μια αργή διάβρωση παρά με μια ξαφνική κατάρρευση.

Οι κίνδυνοι

Ωστόσο, ακόμη κι αν οι άμεσοι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι, οι μεσοπρόθεσμες απειλές αυξάνονται. Όταν οι επενδυτές αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν μη πραγματοποιημένες ζημιές στο σύστημα, η εμπιστοσύνη μπορεί να διαβρωθεί γρήγορα. Κάτι τέτοιο συνέβη στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 1990, όταν οι τράπεζες έκρυβαν ζημιές και οι επενδυτές δυσκολεύονταν να αποχωρήσουν.

Παρότι ο κλάδος του private credit αναπτύχθηκε εν μέρει επειδή μετά το 2008 οι ρυθμιστικές αρχές επέβαλαν αυστηρότερους κανόνες στις τράπεζες, αφήνοντας σε μεγάλο βαθμό εκτός εποπτείας τον μη τραπεζικό τομέα, οι δύο κόσμοι παραμένουν στενά συνδεδεμένοι.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής της BIS, οι τράπεζες λειτουργούν συχνά ως δανειστές, αντισυμβαλλόμενοι, πάροχοι υπηρεσιών ή ακόμη και ως έσχατο δίχτυ ασφαλείας για μη τραπεζικούς οργανισμούς. Αυτό δημιουργεί ένα «περίπλοκο οικοσύστημα μόχλευσης, μετασχηματισμού ρευστότητας και κινδύνου διάρκειας» που βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό εκτός άμεσου ρυθμιστικού ελέγχου.

Παραμένει ασαφές αν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ηγηθούν μιας διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση μιας διασυνοριακής χρηματοπιστωτικής κρίσης

Ο ρόλος του πετρελαίου

Οι ευπάθειες του κλάδου θα μπορούσαν να ενταθούν ακόμη περισσότερο εάν αυξηθούν τα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί σε περίπτωση που οι τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών αγαθών αυξηθούν λόγω παρατεταμένης διακοπής της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Αν μια τέτοια εξέλιξη προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ομολόγων, τότε αναδύεται και ένας άλλος, λιγότερο συζητημένος κίνδυνος, δηλαδή η έλλειψη διεθνούς συντονισμού.

Ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Ομπάμα, Ρόμπερτ Χόρματς επισημαίνει ότι μετά την κρίση του 2008 οι ηγέτες της G20 συντόνισαν τις πολιτικές τους για να περιορίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στην ασιατική χρηματοπιστωτική κρίση της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, τέτοιου είδους συνεργασία προϋποθέτει εμπιστοσύνη μεταξύ των χωρών, εμπιστοσύνη που, κατά τον ίδιο, έχει υπονομευθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα παραμένει ασαφές αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ηγηθούν μιας διεθνούς προσπάθειας για την αντιμετώπιση μιας διασυνοριακής χρηματοπιστωτικής κρίσης, ιδιαίτερα όταν τα δημοσιονομικά και νομισματικά περιθώρια είναι πλέον περιορισμένα.

Με άλλα λόγια, ο συνδυασμός της σύγκρουσης με το Ιράν και των πιέσεων στο private credit ίσως να μην είναι αρκετός για να προκαλέσει μια νέα παγκόσμια ύφεση, αλλά θα μπορούσε να πυροδοτήσει σοβαρούς χρηματοπιστωτικούς κραδασμούς.

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ
Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Αεροπορικές εταιρείες: Πιέζουν το Κογκρέσο να τερματίσει το μερικό shutdown της κυβέρνησης
World

Αεροπορικοί κολοσσοί σε συναγερμό: «Τερματίστε το shutdown»

Οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν ότι η συνεχιζόμενη χρηματοδοτική κρίση απειλεί να δημιουργήσει χάος στα αεροδρόμια

Όσκαρ: Ποιοι νικητές έγιναν δισεκατομμυριούχοι στο Hollywood
World

Και οσκαρούχοι και δισεκατομμυριούχοι - Τα ρεκόρ 12 celebrities

Αυτοί οι κάτοχοι Όσκαρ έχουν καθαρή περιουσία συγκρίσιμη με εκείνη των ηγετών της τεχνολογίας και της βιομηχανίας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

