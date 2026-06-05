Ιαπωνία: Προτείνει την ανακατασκευή παλαιών πυρηνικών εργοστασίων για την κάλυψη της ζήτησης ενέργειας

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Από δύο έως πέντε παλαιούς πυρηνικούς αντιδραστήρες πρέπει να ανακατασκευάσει η Ιαπωνία έως τη δεκαετία του 2040 και από 11 έως 14 έως τη δεκαετία του 2050 για να εξασφαλίσει σταθερή παροχή ενέργειας, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) σε μια πρόταση πολιτικής την Παρασκευή.

Η πρόταση, η οποία παρουσιάστηκε σε μια συνάντηση για την πυρηνική πολιτική, αντικατοπτρίζει μια στροφή προς μεγαλύτερη εξάρτηση από την ατομική ενέργεια για να βοηθήσει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας και στη μείωση των δαπανηρών εισαγωγών καυσίμων, αναφέρει το Reuters.

Οι 14 νέοι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής θα έχουν χωρητικότητα περίπου 16 γιγαβάτ, ανέφερε το METI.

Η Ιαπωνία έκλεισε τους 54 λειτουργικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες της μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, λόγω φόβου του κοινού για τα πρότυπα ασφαλείας της βιομηχανίας. Από τις 33 μονάδες που παραμένουν λειτουργικές, οι 15 έχουν επανεκκινηθεί.

Η Ιαπωνία θέλει και άλλη πυρηνική ενέργεια

Το Τόκιο αναθεώρησε πέρυσι τη βασική ενεργειακή του πολιτική για να μεγιστοποιήσει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, πολλοί αντιδραστήρες πλησιάζουν ή υπερβαίνουν τα 60 χρόνια λειτουργικής διάρκειας ζωής τους, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για μελλοντική μείωση της πυρηνικής δυναμικότητας, ακόμη και αν συνεχιστούν οι επανεκκινήσεις των αδρανών μονάδων.

Θέτοντας συγκεκριμένους στόχους αντικατάστασης, η κυβέρνηση στοχεύει στη βελτίωση της προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ανέφερε το προσχέδιο.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται επίσης καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί απότομα, λόγω των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το τρέχον ενεργειακό σχέδιο, η Ιαπωνία στοχεύει να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπου 20% έως το οικονομικό έτος 2040. Η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι είναι ένθερμη υποστηρίκτρια της πυρηνικής ενέργειας, επιδιώκοντας να μειώσει τον λογαριασμό για τον εισαγόμενο άνθρακα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τα οποία τροφοδοτούν το 60% έως 70% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ιαπωνίας.

Η εμπιστοσύνη του κοινού στην πυρηνική ενέργεια δεν έχει ακόμη ανακάμψει πλήρως μετά από ανησυχίες για την ασφάλεια και πρόσφατες αντιπαραθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της παραποίησης των εκτιμήσεων σεισμικού κινδύνου από την Chubu Electric Power για τον πυρηνικό σταθμό Hamaoka στο Omaezaki, στην επαρχία Shizuoka.