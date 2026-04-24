ΑΑΕΑ&ΠΚ: Έλεγχοι σε όλη τη χώρα εντόπισαν παραβάσεις σε καύσιμα

Συντονισμένες επιχειρήσεις ελέγχων πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ) τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε Κρήτη, Αιτωλοακαρνανία, Μαγνησία, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των δράσεων για την τήρηση του πλαφόν στα καύσιμα.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν υπερβάσεις του ανώτατου πλαφόν τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο diesel σε τρία πρατήρια στην Αιτωλοακαρνανία, έξι στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μη καταχώριση στοιχείων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων, κατά παράβαση των σχετικών υποχρεώσεων.

Πρόστιμα ύψους 54.000 ευρώ

Για τις παραβάσεις αυτές θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα και στα 9 πρατήρια, συνολικού ύψους 54.000 ευρώ.

«Η Αρχή πραγματοποιεί συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλη την επικράτεια και δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας», καταλήγει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή