Disney: Η Disneyland προσθέτει αναγνώριση προσώπου σε ορισμένες εισόδους

Με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου έχει εξοπλίσει ορισμένες λωρίδες εισόδου η Disneyland της Καλιφόρνια, μια κίνηση που η μητρική της εταιρεία λέει ότι θα αποτρέψει την απάτη και θα βελτιστοποιήσει την επανείσοδο.

Σε ορισμένες λωρίδες εισόδου, μια κάμερα θα καταγράφει εικόνες των επισκεπτών, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν μέσω βιομετρικής τεχνολογίας σε μοναδικές αριθμητικές τιμές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Walt Disney Company.

Φαινομενικά, η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προσδιοριστεί εάν κάποιος έχει ήδη εισέλθει στο πάρκο και για να καταπολεμηθεί η πιθανή κοινή χρήση ετήσιων καρτών, αναφέρει ο Guardian.

Οι επισκέπτες μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρεθούν από τις λωρίδες που είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η κυκλοφορία του λογισμικού έρχεται σε μια στιγμή όπου η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου εμπλέκεται σε μια εθνική συζήτηση σχετικά με τις ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Η Meta φέρεται να σχεδιάζει να προσθέσει μια λειτουργία αναγνώρισης προσώπου στα έξυπνα γυαλιά της, η οποία έχει αποτελέσει πηγή οργής για όσους διαπιστώνουν ότι καταγράφονται εν αγνοία τους. Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την κατανομή κονδυλίων για τέτοια γυαλιά για να βοηθήσει τους υπαλλήλους των υπηρεσιών Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Η Disney έχει ξαναχρησιμοποιήσει την αμφιλεγόμενη τεχνολογία

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου που βασίζονται σε λογισμικό αναγνώρισης προσώπου έχουν επίσης βρεθεί στο «στόχαστρο» εδώ και καιρό, ενώ έχουν υποβληθεί και αγωγές για φερόμενες παράνομες συλλήψεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως έγχρωμους ανθρώπους.

Οι χώροι ψυχαγωγίας, παρόμοιοι με τη Disneyland, έχουν επίσης υιοθετήσει την τεχνολογία. Σε πολλά στάδια που φιλοξενούν αγώνες Major League Baseball (MLB), οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να επιλέξουν την «έγκριση εισόδου». Οι οπαδοί μπορούν να ανεβάσουν μια selfie σε μια εφαρμογή και στη συνέχεια μπορούν να σαρώσουν τα πρόσωπά τους, προκειμένου να εισέλθουν στο στάδιο.

Ένας ειδικός σε θέματα απορρήτου στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών προειδοποίησε για το προηγούμενο που δημιουργείται από την πρωτοβουλία εισόδου hands-free του πρωταθλήματος. «Οι άνθρωποι πρέπει να αναρωτηθούν αν θέλουν να ζήσουν σε έναν κόσμο όπου το πρόσωπό τους σαρώνεται σε κάθε βήμα», δήλωσε ο Τζέι Στάνλεϊ στην USA Today το 2024.

Η Disney ανακοίνωσε ότι έχουν εφαρμοστεί «τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα» για την προστασία των πληροφοριών των επισκεπτών. Αλλά, η εταιρεία σημείωσε επίσης: «λάβετε υπόψη ότι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι τέλειο ή αδιαπέραστο».

Η Disney δεν είναι ξένη στη χρήση τέτοιου λογισμικού. Η εταιρεία δοκίμασε την τεχνολογία το 2021 στο θεματικό πάρκο Magic Kingdom στο Ορλάντο και στη Disneyland το 2024.