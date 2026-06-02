Άσπεν: Κροίσος ΜΜΕ πλήρωσε 91,3 εκ. δολ. για ένα σπίτι

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Για ένα κτήμα στο Red Mountain στο Άσπεν του Κολοράντο, ο μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Μπάιρον Άλεν πλήρωσε 91,3 εκατομμύρια δολάρια, σε μια από τις πιο ακριβές συμφωνίες που έγιναν ποτέ για την πολυτελή περιοχή για σκι, σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων.

Ο πωλητής είναι μια οντότητα που συνδέεται με τον Άντριου Λέσμαν, ο οποίος αγόρασε το ακίνητο για 10,5 εκατομμύρια δολάρια το 2007, σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων. Ο Λέσμαν, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία βιταμινών που έγινε ProCaps Laboratories, έχτισε το σύγχρονο σπίτι γύρω στο 2012, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το σπίτι δεν ήταν προς πώληση. Έχει έκταση περίπου 1.245 τετραγωνικά μέτρα με 10 υπνοδωμάτια, σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων.

Ο Άλεν είναι ο ιδρυτής του Allen Media Group, ο οποίος κατέχει το Weather Channel και περισσότερα από 30 κανάλια μετάδοσης που συνεργάζονται με το δίκτυο. Τον Μάιο, απέκτησε την εταιρεία ψηφιακών μέσων BuzzFeed για 120 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Άλεν έχει σπίτια στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια και στη Νέα Υόρκη. Το 2024, πούλησε μια σύγχρονη έπαυλη στο Άσπεν για 60 εκατομμύρια δολάρια – περισσότερο από το διπλάσιο των 27 εκατομμυρίων δολαρίων που πλήρωσε τέσσερα χρόνια πριν.

Οι τιμές για πολυτελή ακίνητα στο Άσπεν

Σε μια άλλη πρόσφατη μεγάλη συμφωνία για το Άσπεν, ένα κτήμα στο Red Mountain που ανήκε στην αείμνηστη προστάτιδα των τεχνών Μάλβα Μπακσμπάουμ πουλήθηκε για 37 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα αρχεία. Ο αγοραστής είναι μια οντότητα που συνδέεται με τον Γκαμπριέλ Γκιλίνσκ, γιο του Κολομβιανού δισεκατομμυριούχου τραπεζίτη Τζέιμι Γκιλίνσκι Μπακάλ, σύμφωνα με τα αρχεία.

Η Μπακσμπάουμ, η οποία πέθανε το 2015, ήταν χήρα του Μάρτιν Μπακμπάουμ, συνιδρυτή του γίγαντα των εμπορικών κέντρων General Growth Properties. Το σπίτι, περίπου 852 τετραγωνικών μέτρων, βρίσκεται σε 6,7 στρέμματα. Αρχικά, είχε δημοσιευτεί για 23,5 εκατομμύρια δολάρια το 2019. Επέστρεψε στην αγορά για 54,9 εκατομμύρια δολάρια το 2025 και πιο πρόσφατα ζητούσε 39,6 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Zillow.

Το τρέχον ρεκόρ στο Άσπεν σημειώθηκε το 2024, όταν ο πρώην μεγιστάνας των καζίνο Στιβ Γουίν και ο χρηματοδότης Τόμας Πέτερφι αγόρασαν από κοινού μια έπαυλη με θέα στο κέντρο της πόλης για 108 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον Απρίλιο, ο αριθμός των πωλήσεων κατοικιών στο Άσπεν μειώθηκε κατά 30% από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε ο μεσίτης ακινήτων Τιμ Έστιν, ο οποίος παρακολουθεί την αγορά. Η μέση τιμή για μια μονοκατοικία ήταν 15 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, μειωμένη κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την έκθεση Estin.

Η αγορά κατοικιών στο Άσπεν για κατοικίες μεταξύ 10 εκατομμυρίων δολαρίων και 30 εκατομμυρίων δολαρίων ήταν κάπως ήρεμη, αν και το ανώτερο άκρο της αγοράς παραμένει ενεργό, δήλωσε ο Ράιλι Γουόργουικ της Douglas Elliman, ο οποίος δεν συμμετείχε σε καμία από τις δύο συμφωνίες.

Πέρυσι, ο δισεκατομμυριούχος βιομήχανος Μπιλ Κοχ πούλησε το ακίνητό του, περίπου 10 μίλια από το κέντρο του Άσπεν, για 125 εκατομμύρια δολάρια. Αφού μείωσε την τιμή στα 99 εκατομμύρια δολάρια, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία τον Ιούλιο.