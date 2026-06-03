Ζανγκ Γιμίνγκ: Ο συνιδρυτής του TikTok, δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ασία

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Ο Ζανγκ Γιμίνγκ, του TikTok ξεπέρασε τον Μουκές Αμπάνι και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων της Ασίας, μετά την αύξηση της αξίας της ByteDance και την περαιτέρω πρόοδο των φιλοδοξιών της κινεζικής εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Doubao έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και έχει γίνει το πιο δημοφιλές στην Κίνα

Η καθαρή περιουσία του Zανγκ ανέβηκε στα 92,8 δισεκατομμύρια δολάρια, εδραιώνοντας τη θέση του ως του πλουσιότερου ανθρώπου της Κίνας, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η περιουσία του συνιδρυτή της ByteDance αυξήθηκε περισσότερο από επτά φορές από τότε που το Bloomberg άρχισε να παρακολουθεί τον πλούτο του τον Μάρτιο του 2019, όταν η αξία του ήταν 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ραγδαία αύξηση έρχεται εν μέσω της επιτυχίας της εφαρμογής βίντεο TikTok της ByteDance, καθώς και του chatbot τεχνητής νοημοσύνης Doubao, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 300 εκατομμύρια μηνιαίους χρήστες και έχει γίνει το πιο δημοφιλές στην Κίνα. Η ByteDance επίσης νωρίτερα φέτος μεταβίβασε τμήματα της αμερικανικής της δραστηριότητας σε αμερικανούς επενδυτές. «Η άνοδος της αποτίμησης αντανακλά τα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας και την επιτυχία των εφαρμογών της, όπως το Doubao, στην Κίνα», δήλωσε η Amy Lin, αναλύτρια της Capital Securities με έδρα τη Σαγκάη. «Οι εξελίξεις στις ΗΠΑ είναι απίθανο να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση.»

Πλουσιότερος Κινέζος ο Zανγκ Γιμίνγκ από το 2025

Ο Ζανγκ αναδείχθηκε για πρώτη φορά πλουσιότερος άνθρωπος της Κίνας το 2025. Αργότερα έχασε την πρώτη θέση, αλλά την ανακάλυψε ξανά νωρίτερα φέτος. Ο Δείκτης Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg εφάρμοσε έκπτωση κινδύνου 25% στην αποτίμηση της ByteDance, αφού η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε τον Μάρτιο του 2024 νομοσχέδιο που απαγορεύει τη λειτουργία του TikTok στη χώρα, εκτός αν ο Κινέζος ιδιοκτήτης του πουλήσει την εφαρμογή. Η έκπτωση αυτή μειώθηκε στο 10% στις 2 Ιουνίου, ώστε να αντανακλά την ολοκλήρωση της πώλησης στις ΗΠΑ, καθώς και τις πρώτες αποτιμήσεις μετά την απόσχιση που δόθηκαν από θεσμικούς επενδυτές σε ρυθμιστικές καταθέσεις που δημοσιεύθηκαν στα τέλη Μαΐου.

Η περιουσία του Ζανγκ αυξήθηκε κατά περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η Bloomberg ανέλυσε τις αποτιμήσεις των επενδυτών BlackRock Inc., Fidelity Investments και T. Rowe Price Group Inc., καθώς και εκείνες που δόθηκαν από την HSG και την General Atlantic τον περασμένο μήνα.

Εν τω μεταξύ, ο Μουκές Αμπάνι έπεσε στην τρίτη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων της Ασίας, σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg, με καθαρή περιουσία 86,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Γκαουτάν Αμπάνι διατήρησε την πρώτη θέση στην Ασία με 117,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η ByteDance είναι η πιο γνωστή ιδιωτική εταιρεία της Κίνας. Η επιτυχία της με το Doubao την οδήγησε να προετοιμαστεί για την επιβολή συνδρομών, κάτι σπάνιο σε μια χώρα όπου οι χρήστες δεν ήταν πρόθυμοι να πληρώνουν για διαδικτυακές υπηρεσίες. Η εταιρεία θεωρείται από καιρό ως ο κύριος υποψήφιος για μια ενδεχόμενη αρχική δημόσια προσφορά (IPO).

Το προφίλ της εταιρείας παρέμεινε αλώβητο ακόμη και μετά τη μεταφορά των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε ένα κονσόρτσιουμ υπό την ηγεσία της Oracle, της Silver Lake και της επενδυτικής εταιρείας MGX με έδρα το Αμπού Ντάμπι. Αυτό έθεσε τέλος σε χρόνια πολιτικής και κανονιστικής αβεβαιότητας σχετικά με αυτό που οι επικριτές χαρακτήριζαν ως πιθανές ευπάθειες εθνικής ασφάλειας.

Τώρα, ο ηγέτης των κοινωνικών δικτύων με έδρα το Πεκίνο ποντάρει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News τον περασμένο μήνα, η εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο να δαπανήσει έως και 70 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, σε μια προσπάθεια να ηγηθεί της κινεζικής αγοράς τεχνητής νοημοσύνης και να ανταγωνιστεί τους κορυφαίους αμερικανούς παίκτες στο εξωτερικό.

Μεγάλο μέρος αυτής της επένδυσης αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τα κέρδη ύψους περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα αποκομίσει το 2025. «Η απομάκρυνση της αβεβαιότητας που δημιουργούσαν οι ΗΠΑ άνοιξε τον δρόμο για την αναθεώρηση της αξιολόγησης της υπόλοιπης οντότητας της ByteDance», δήλωσε ο Ke Yan, αναλυτής τεχνολογίας της DZT Research με έδρα τη Σιγκαπούρη. «Ακόμη και με την αναθεώρηση της αξιολόγησης, η αποτίμηση εξακολουθεί να φαίνεται φθηνή με βάση τα θεμελιώδη μεγέθη.»