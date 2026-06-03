Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν οι καταναλωτές στον τρόπο που εμφανίζονται τα ποσοστά έκπτωσης

Economy 03.06.2026, 15:06
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Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποια Κυριακή μένουν τα καταστήματα ανοικτά
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Στην τελική ευθεία για τις θερινές εκπτώσεις του 2026 έχει εισέλθει η αγορά, καθότι οι καταναλωτές ψάχνουν χαμηλότερες τιμές σε βασικές κατηγορίες προϊόντων, ενώ οι έμποροι περιμένουν από την πλευρά τους τόνωση της καλοκαιρινής κίνησης.

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινά η εκπτωτική περίοδος, και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου.

Τα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας την πρώτη Κυριακή της περιόδου, τουτέστιν στις 19 Ιουλίου, ενώ το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Κεντρικό θέμα η διαφάνεια τιμών

Η διαφάνεια στις τιμές παραμένει βασικό ζήτημα για τη φετινή περίοδο.

Προκειμένου ο καταναλωτής να μπορεί να αντιληφθεί το πραγματικό όφελος, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εμφανίζουν με καθαρό τρόπο την προηγούμενη και τη νέα μειωμένη τιμή.

Στο ισχύον πλαίσιο, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης.

Θερινές εκπτώσεις: Πού χρειάζεται προσοχή

Ο τρόπος που προβάλλονται τα ποσοστά έκπτωσης χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από τους καταναλωτές. Για παράδειγμα, η αναγραφή ενδείξεων όπως “-30%” ή “-50%” δεν είναι πάντα υποχρεωτική.

Υποχρεωτική μπορεί να γίνει όταν οι μειωμένες τιμές αφορούν πάνω από το 60% των προϊόντων ενός καταστήματος.

Στην περίπτωση διαφορετικών ποσοστών ανά κατηγορία θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος της έκπτωσης, για παράδειγμα «από 10% έως 30%».

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