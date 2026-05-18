Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και για πόσο θα διαρκέσουν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντίστροφα αρχίζει να μετράει ο χρόνος για τις θερινές εκπτώσεις για το 2026.

Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις θα πραγματοποιηθούν από τη δεύτερη Δευτέρα Ιουλίου, δηλαδή από τις 13 Ιουλίου, και θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου.

Να σημειωθεί πως τα καταστήματα αναμένεται να είναι ανοιχτά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Οι βασικοί κανόνες και για τις θερινές εκπτώσεις

Οι προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την αρχική και τη μειωμένη τιμή του προϊόντος και θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης. Η προγενέστερη τιμή είναι η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος σε διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών, ή 10 ημερών αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες.

Εάν το ποσοστό έκπτωσης αφορά άνω του 60% των προϊόντων ενός καταστήματος, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του και σε άλλες εμπορικές επικοινωνίες. Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά σε κατηγορίες προϊόντων, πρέπει να αναγράφεται το εύρος («από …% έως …%»).

Καταστήματα STOCK ή OUTLET θα πρέπει εμφανίζουν σαφώς την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα χαμηλότερη τιμή στις πινακίδες τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές