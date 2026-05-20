Target: Εκπτώσεις, delivery και νέα brands φέρνουν ξανά την ανάπτυξη

Καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές μετρούν κάθε δολάριο στο σούπερ μάρκετ και περιορίζουν ακόμη και τις μετακινήσεις τους λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων, ο ανταγωνισμός στο λιανεμπόριο μετατρέπεται σε μάχη επιβίωσης. Οι μεγάλες αλυσίδες δεν διεκδικούν πλέον μόνο μερίδια αγοράς, αλλά και την προσοχή ενός κοινού που ψάχνει χαμηλές τιμές, άμεσες παραδόσεις και καλύτερη εμπειρία αγορών. Μέσα σε αυτό το πιεστικό περιβάλλον, η Target επιχειρεί ένα δυναμικό comeback, επενδύοντας δισεκατομμύρια δολάρια για να ανακτήσει τη χαμένη της δυναμική και να σταθεί απέναντι σε κολοσσούς όπως η Walmart και η Amazon.

H επιστροφή της Target

Μετά από τρία συνεχόμενα χρόνια υποχώρησης των εσόδων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυξάνει για πρώτη φορά εδώ και δύο χρόνια την πρόβλεψή της για την ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων, στέλνοντας μήνυμα ότι το σχέδιο ανάκαμψης αρχίζει να αποδίδει.

Σύμφωνα με το Reuters, η Target εκτιμά πλέον ότι οι καθαρές πωλήσεις της θα αυξηθούν περίπου κατά 4% μέσα στη φετινή χρήση, διπλάσιο ποσοστό από την προηγούμενη πρόβλεψη του 2%.

Η αλλαγή πορείας συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική του νέου διευθύνοντος συμβούλου Michael Fiddelke, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία τον Φεβρουάριο από τον Brian Cornell.

Οι επενδύσεςι 2 δισ. δολαρίων και επιθετικές μειώσεις τιμών

Ο Fiddelke επέλεξε να κινηθεί επιθετικά, επενδύοντας επιπλέον 2 δισ. δολάρια μέσα στο 2025 για καλύτερα αποθέματα, ταχύτερες παραδόσεις και ενίσχυση της εμπειρίας αγορών. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε τον Μάρτιο σε μειώσεις τιμών σε περίπου 3.000 προϊόντα, από παιχνίδια και είδη παντοπωλείου μέχρι ρούχα και συσκευασμένα τρόφιμα.

Η κίνηση αυτή ήρθε σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα στην αμερικανική οικονομία αυξήθηκε λόγω πληθωριστικών πιέσεων αλλά και της ανόδου στις τιμές καυσίμων μετά τις γεωπολιτικές εντάσεις με το Ιράν.

«Παρά τη βελτιωμένη πρόβλεψη, διατηρούμε προσεκτική στάση λόγω της αβεβαιότητας στο μακροοικονομικό περιβάλλον και της δουλειάς που έχουμε ακόμη μπροστά μας», δήλωσε ο Fiddelke σε ενημέρωση προς τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Η στρατηγική αυτή βοήθησε την Target να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά κολοσσούς όπως η Walmart και η Amazon, αλλά και αλυσίδες discount όπως οι TJX Companies και Ross Stores.

Ισχυρή άνοδος στις online πωλήσεις

Η βελτίωση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Οι πωλήσεις σε συγκρίσιμη βάση αυξήθηκαν κατά 5,6%, ξεπερνώντας αισθητά τις προβλέψεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για άνοδο 2,5%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επίδοση του ψηφιακού καναλιού. Οι online πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,9%, έναντι ανάπτυξης μόλις 1,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το πρόγραμμα συνδρομητικών υπηρεσιών Circle 360, μέσω του οποίου οι παραδόσεις αυθημερόν εκτοξεύθηκαν κατά 27%. Οι καταναλωτές φαίνεται πως αναζητούν όλο και περισσότερο ευκολία, γρήγορη εξυπηρέτηση και τρόπους εξοικονόμησης καυσίμων.

Η «μεσαία θέση» της Target στην αγορά

Παρά τη θετική εικόνα, οι αναλυτές τονίζουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να κινείται σε μια δύσκολη ισορροπία.

«Η Target βρίσκεται σε μια ενδιάμεση θέση στο λιανεμπόριο — δεν είναι η φθηνότερη επιλογή, αλλά ούτε και ο απόλυτος προορισμός για μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων», σημείωσε ο αναλυτής της Morningstar Brett Husslein.

Η εταιρεία, πάντως, κατάφερε να εμφανίσει άνοδο πωλήσεων και στις έξι βασικές κατηγορίες προϊόντων της, σε αντίθεση με την περυσινή χρονιά όπου οι περισσότερες κατηγορίες κατέγραφαν πτώση.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η ανάπτυξη στα παιχνίδια, όπου η εταιρεία αύξησε σημαντικά τα προϊόντα με τιμή κάτω από 10 δολάρια.

Νέες premium κατηγορίες και επέκταση στα καλλυντικά

Παράλληλα, η Target επιχειρεί να προσελκύσει και πιο εύπορους καταναλωτές. Η νέα σειρά baby boutiques με premium brands επεκτείνεται ήδη σε περίπου 200 καταστήματα, ενώ το φθινόπωρο σχεδιάζεται η δημιουργία beauty studios σε σχεδόν 600 σημεία πώλησης.

Ανάπτυξη κατέγραψε και ο τομέας τροφίμων και ποτών, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 6%, καθώς η εταιρεία πρόσθεσε περίπου 3.000 νέα προϊόντα διατροφής μέσα στο τρίμηνο.

Η μετοχή της Target ενισχύεται ήδη κατά περίπου 30% από τις αρχές του έτους, με την αγορά να βλέπει τα πρώτα ουσιαστικά σημάδια επιστροφής της εταιρείας στην ανάπτυξη, όπως μετέδωσε το Reuters.