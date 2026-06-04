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Όμιλος AKTOR: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture – Το μήνυμα Εξάρχου

Η επιλογή των υποτρόφων θα βασιστεί σε αυστηρά κριτήρια αριστείας, όπως η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και η εξειδίκευση σε κρίσιμα πεδία

Business 04.06.2026, 11:24
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Όμιλος AKTOR: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture – Το μήνυμα Εξάρχου
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών υλοποιεί το επιτυχημένο Πρόγραμμα Υποτροφιών AKTOR4TheFuture, το οποίο είναι το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα και προσφέρει σε νέους Έλληνες επιστήμονες, ευκαιρίες πρόσβασης για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας και, στη συνέχεια, εγγυημένη εργασία στον όμιλο AKTOR για πέντε χρόνια.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά από σήμερα στο www.aktor4thefuture.gr, ενώ η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο, με στόχο οι υπότροφοι να ξεκινήσουν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο του 2026. Η επιλογή των υποτρόφων θα βασιστεί σε αυστηρά κριτήρια αριστείας, όπως η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και η εξειδίκευση σε κρίσιμα πεδία.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ομίλου AKTOR θα στηρίξει νέους που επιδιώκουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, σε πεδία, όπως Engineering, Technology & Artificial Intelligence, Energy & Environment, καθώς επίσης και Business, Finance και Management, προσφέροντάς τους, στη συνέχεια, εγγυημένη θέση εργασίας στον Όμιλο για τουλάχιστον πέντε έτη και ενισχύοντας έτσι την εξέλιξη της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.

To AKTOR4TheFuture θα προσφέρει το 2026 συνολικά 30 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές, εκ των οποίων 20 για το εξωτερικό (με υποτροφία έως και €50.000 εκάστη) και 10 για το εσωτερικό (με υποτροφία έως €20.000 εκάστη).

Με αφορμή την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ξεκινούμε σήμερα την υλοποίηση του προγράμματος υποτροφιών AKTOR4theFuture, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο του είδους του στην Ελλάδα και θα μας βοηθήσει να εμπλουτίσουμε το φυτώριο στελεχών του Ομίλου, που με συνέπεια διαμορφώνουμε. Όταν παρουσιάσαμε το πρόγραμμα το 2025, είχαμε δεσμευθεί να στηρίξουμε νέους Έλληνες επιστήμονες ώστε να φέρουν πίσω στη χώρα μας την καλύτερη γνώση που υπάρχει στον κόσμο και να χτίσουν το μέλλον τους στην πατρίδα μας. Αυτός ο στόχος καθίσταται πλέον πραγματικότητα. Στον Όμιλο AKTOR, επενδύουμε συστηματικά στους ανθρώπους μας και στη νέα γενιά των στελεχών στους κλάδους της οικονομίας στους οποίους δραστηριοποιούμαστε. Και είμαστε υπερήφανοι όχι μόνο που επενδύουμε στη νέα γενιά και στα στελέχη του αύριο, αλλά και που κρατάμε το ταλέντο στην Ελλάδα».

Ο πρώτος κύκλος του AKTOR4TheFuture, που ξεκίνησε το 2025, σταδιακά ολοκληρώνεται και ήδη ο πρώτος υπότροφος, αφού ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές, ξεκίνησε να εργάζεται στον Όμιλο και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση ΙΤ, με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη.

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