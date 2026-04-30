Όμιλος εταιρειών AKTOR: Έσοδα 9 δισ. ευρώ από το LNG στα Δ. Βαλκάνια

Σημαντικά έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ προσδοκά την επόμενη 20ετία ο Όμιλος εταιρειών AKTOR.

Έσοδα τα οποία θα αποκομίσει ο Όμιλος εταιρειών AKTOR μόνο από την προμήθεια LNG αλλά και την ανάπτυξη και κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Όμιλος εταιρειών AKTOR και τα έσοδα 9 δισ.

Mε συντονισμένες ενέργειες, ο Όμιλος εταιρειών AKTOR εξασφάλισε μέσα σε δύο 24ωρα μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, διάρκειας 20 ετών, ξεκινώντας από το 2030, για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα αναμενόμενα έσοδα για τον Όμιλο AKTOR για την περίοδο των 20 ετών θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, εάν στις συμφωνίες αυτές προστεθούν και πιθανά έργα για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, τα εκτιμώμενα έσοδα θα αυξηθούν σημαντικά.

Οι σχέσεις Εξάρχου με Ουάσιγκτον

Στην σύναψη των συμφωνιών, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι εξαιρετικές σχέσεις που έχει αναπτύξει στην Ουάσιγκτον ο Όμιλος εταιρειών AKTOR και ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι 100% θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που υπέγραψαν και τις σχετικές τις συμφωνίες (AKTOR LNG USA και AKTOR ENERGY USA), εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τα πέντε Μνημόνια Συνεργασίας (MoU) που είχε υπογράψει ο Όμιλος εταιρειών AKTOR τους τελευταίους έξι μήνες, τα δύο ήδη έχουν καταλήξει σε οριστικές συμφωνίες και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τα υπόλοιπα 3 MoU.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στις 29/4/26, κατά την διάρκεια της Συνόδου της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών χαιρέτησε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν με την υπογραφή των συμφωνιών της AKTOR LNG USA σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Και χαρακτήρισε τις συμφωνίες αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.