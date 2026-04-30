Όμιλος εταιρειών AKTOR: Έσοδα 9 δισ. ευρώ από το LNG στα Δ. Βαλκάνια

Ο Όμιλος εταιρειών AKTOR στην επόμενη 20ετία προσδοκά έσοδα 9 δισ. ευρώ μόνο από τα deals για LNG σε Αλβανία και Βοσνία Ερζεγοβίνη

Business 30.04.2026, 10:03
Όμιλος εταιρειών AKTOR: Έσοδα 9 δισ. ευρώ από το LNG στα Δ. Βαλκάνια
Σημαντικά έσοδα που θα ξεπεράσουν τα 9 δισ. ευρώ προσδοκά την επόμενη 20ετία ο Όμιλος εταιρειών AKTOR.

Έσοδα τα οποία θα αποκομίσει ο Όμιλος εταιρειών AKTOR μόνο από την προμήθεια LNG αλλά και την ανάπτυξη και κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Όμιλος εταιρειών AKTOR και τα έσοδα 9 δισ.

Mε συντονισμένες ενέργειες, ο Όμιλος εταιρειών AKTOR εξασφάλισε μέσα σε δύο 24ωρα μακροχρόνιες συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη, διάρκειας 20 ετών, ξεκινώντας από το 2030, για την πώληση τουλάχιστον 1,5 δισ. bcm αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Τα αναμενόμενα έσοδα για τον Όμιλο AKTOR για την περίοδο των 20 ετών θα ξεπεράσουν αθροιστικά τα 9 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, εάν στις συμφωνίες αυτές προστεθούν και πιθανά έργα για την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Φυσικό Αέριο στην Αλβανία, τα εκτιμώμενα έσοδα θα αυξηθούν σημαντικά.

Οι σχέσεις Εξάρχου με Ουάσιγκτον

Στην σύναψη των συμφωνιών, καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι εξαιρετικές σχέσεις που έχει αναπτύξει στην Ουάσιγκτον ο Όμιλος εταιρειών AKTOR και ο επικεφαλής του Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι 100% θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου που υπέγραψαν και τις σχετικές τις συμφωνίες (AKTOR LNG USA και AKTOR ENERGY USA), εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από τα πέντε Μνημόνια Συνεργασίας (MoU) που είχε υπογράψει ο Όμιλος εταιρειών AKTOR τους τελευταίους έξι μήνες, τα δύο ήδη έχουν καταλήξει σε οριστικές συμφωνίες και το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τα υπόλοιπα 3 MoU.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στις 29/4/26, κατά την διάρκεια της  Συνόδου της Πρωτοβουλίας και το Οικονομικό Φόρουμ των Τριών Θαλασσών χαιρέτησε τα χειροπιαστά και αποφασιστικά βήματα που έγιναν με την υπογραφή των συμφωνιών της  AKTOR LNG USA σε Αλβανία και Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Και χαρακτήρισε τις συμφωνίες αποφασιστικά βήματα που οδηγούν στην περαιτέρω απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Σχετικά άρθρα:
Business
Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025
Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Pantelakis Securities: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media
Business

Pantelakis Sec: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΑΔΜΗΕ: Με τροπολογία η χρηματοδότηση ΑΜΚ από τον κρατικό προϋπολογισμό
Business

Πώς το Δημόσιο θα χρηματοδοτήσει την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή για τον ΑΔΜΗΕ αλλα και τις οικοδομικές άδειες στην Μήλο

Μάχη Τράτσα
Ναυπηγική βιομηχανία: Ξεμένει από χρώματα και λιπαντικά λόγω του πολέμου
World

Χωρίς... χρώματα και λιπαντικά η ναυπηγική βιομηχανία λόγω του πολέμου

Τα προβλήματα εφοδιασμού σηματοδοτούν τις αυξανόμενες επιπτώσεις στη ναυπηγική βιομηχανία από τη σύγκρουση στο Ιράν

Δημήτρης Σταμούλης
Απόστολος Βακάκης – Jumbo: Η «απόβαση» στην Τουρκία και τo deal με τον Αλβανό billionaire
Business

Το «δόγμα» Βακάκη για να φθάσει η Jumbo μέχρι τα... 800 χρόνια

Ο Απόστολος Βακάκης μίλησε για το κυοφορούμενο deal με τον Αλβανό billionaire, Σαμίρ Μανέ για επέκταση σε 6 νέες αγορές - Γιατί παρομοίασε την τουρκική αγορά με «απόβαση στο Ιράν»

Γιώργος Μανέττας
ΕΚΤ: Τι θα κρίνει την απόφαση για τα επιτόκια – Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού
World

Τι θα κρίνει την απόφαση της ΕΚΤ για τα επιτόκια

Η στρατηγική της Κριστίν Λαγκάρντ, οι προσδοκίες για αυξήσεις τον Ιούνιο από την ΕΚΤ και οι επιπτώσεις στα κρατικά ομόλογα Ελλάδας και Ιταλίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σε τεντωμένο σκοινί η ρύθμιση των 72 δόσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Εκτός 72 δόσεων χιλιάδες οφειλέτες: Ποιοι χάνουν τη ρύθμιση και γιατί

Προβληματισμός για την έκρηξη στα ληξιπρόθεσμα χρέη - Ο σχεδιασμός για τις 72 δόσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Conrad Athens The Ilisian: Με πληρότητες άνω του 50%
Τουρισμός

Πληρότητες άνω του 50% με το... καλημέρα για το Conrad Athens

Το Conrad Athens The Ilisian άνοιξε τις πύλες του στις 23 Απριλίου 2026 ως ένα σύγχρονο urban resort στην καρδιά της Αθήνας

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions
Macro

Fitch Solutions: Ρίχνει στο 1,9% την ανάπτυξη για την Ελλάδα

Οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την ιδιωτική κατανάλωση και το οικονομικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Business
Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading

Πίεση από trading στην Πειραιώς, αλλά αντιστάθμιση από χαμηλότερο κόστος κινδύνου, εκτιμά η Citi

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

Pantelakis Securities: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media
Business

Pantelakis Sec: Ποιοτική στροφή για την Alter Ego Media

H Pantelakis Securities διατηρεί σύσταση “overweight” για τη μετοχή της Alter Ego Media θέτοντας τιμή-στόχο τα €6,9 ανά μετοχή

Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας
Τράπεζες

Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της Πειραιώς

H Jefferies επισημαίνει ότι τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΥΔΑΠ: Μείωση 2,4% στον κύκλο εργασιών το 2025
Business

ΕΥΔΑΠ: Μείωση 2,4% στον κύκλο εργασιών το 2025

Φόροι και λειψυδρία επηρέασαν τα αποτελέσματα του 2025 - Το μήνυμα Σαχίνη

Latest News
Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading
Τράπεζες

Citi για Τράπεζα Πειραιώς: Ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα λόγω trading

Πίεση από trading στην Πειραιώς, αλλά αντιστάθμιση από χαμηλότερο κόστος κινδύνου, εκτιμά η Citi

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αντιστέκεται στην τραπεζική πτώση το ΧΑ

Ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταγράφει κέρδη 0,12% στις 2.203,43 μονάδες

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μεσοπρόθεσμο: Στο 2% «χαμηλώνει» η ανάπτυξη για το 2026 – Στο 3,2% ο πληθωρισμός
Economy

Πού «κλειδώνουν» ΑΕΠ και πληθωρισμός για το 2026

Κατατέθηκε στην Κομισιόν η έκθεση προόδου για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο

Ελληνικό γιαούρτι: Το σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν στο σύνολο των γαλακτοκομικών
Τρόφιμα – ποτά

Ελληνικό γιαούρτι: Ενισχυμένη παραγωγή κατά 30% το 2025

Στον «θρόνο» του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος βρίσκεται το γιαούρτι, καταγράφοντας ενισχυμένη παραγωγή το 2025, αναφέρει η ICAP CRIF

Ναυτιλία: Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II
Ακτοπλοΐα

Σοβαρό ατύχημα ναυτικού στο Superstar II

Ο ναυτικός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το νησί στο νοσοκομείο της Λάρισας στο οποίο υποβλήθηκε σε πολύωρη επέμβαση

Κοινωνικός αποκλεισμός: 1 στους 4 σε κίνδυνο φτώχειας – Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 4 - Πίσω μόνο από Βουλγαρία η Ελλάδα

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Eurostat - Σχεδόν 2,8 εκατ. πολιτών πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα

Δημήτρης Σταμούλης
Βιομηχανία: Ετήσια αύξηση 8,3% στον δείκτη τιμών παραγωγού τον Μάρτιο 2026
Βιομηχανία

Στο 8,3% ο δείκτης τιμών παραγωγού στη Βιομηχανία

Τι έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με τον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία

Λιανεμπόριο: Άνοδος 7,2% στον τζίρο τον Φεβρουάριο
Economy

Οι εκπτώσεις ώθησαν τον τζίρο του λιανεμπορίου τον Φεβρουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το λιανεμπόριο

Ανεργία: Στο 6,2% στην ευρωζώνη τον Μάρτιο – Μικρή υποχώρηση
World

Στο 6,2% η ανεργία στην ευρωζώνη τον Μάρτιο

Τσίμπησε ελαφρά η ανεργία των νέων στην ΕΕ- Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

Επενδύσεις: Χαμηλό 10ετίας για τον ρυθμό αύξησης το δ΄ τρίμηνο 2025
World

Σε χαμηλό δεκαετίας οι επενδύσεις στην ΕΕ το δ΄ τρίμηνο του 2025

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Εurostat για την πορεία που ακολουθούν οι επιχειρηματικές επενδύσεις στην ΕΕ

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους
Τράπεζες

Μυλωνάς: Προσηλωμένοι στην αύξηση της απόδοσης για τους μετόχους

Ο CEO της ΕΤΕ, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι η τράπεζα ολοκληρώνει ένα σημαντικό κύκλο μετασχηματισμού

Αγης Μάρκου
Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη και ταχύτερη μείωση λόγου χρέους προς ΑΕΠ στην ευρωζώνη
Macro

«Πρωταθλήτρια» στη μείωση του χρέους η Ελλάδα

Η αποκλιμάκωση αυτή συνδυάζεται με ήπια μείωση των επιπέδων του ονομαστικού χρέους την τελευταία διετία, επισημαίνει η Alpha Bank

Αγρότες: Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές
AGRO

Να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα τροφίμων στην Ευρώπη σε λογικές τιμές

Αγρότες και συνεταιριστικές οργανώσεις στην ΕΕ απαιτούν επείγουσες ενέργειες και μέτρα για τη διασφάλιση μιας ανθεκτικής αλυσίδας τροφίμων

Rémy Cointreau: Επιτάχυνση πωλήσεων στο Q4 – Στασιμότητα στο 12μηνο
Business

Rémy Cointreau: Οριακή άνοδος 0,2% στις ετήσιες πωλήσεις

Εν μέσω κατάρρευσης στη ζήτηση για κονιάκ, η Rémy Cointreau σημείωσε οριακή άνοδο στις ετήσιες πωλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025
Business

ΛΑΝΑΚΑΜ: Στα 2,2 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2025

Πώς κινήθηκαν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε

Kaspersky: SMS blaster και smishing – Πώς να προστατευτείτε
Τεχνολογία

SMS blaster και smishing - Πώς να προστατευτείτε

Τα ψεύτικα μηνύματα που φαίνεται να προέρχονται από τράπεζες, υπηρεσίες διανομής ή κρατικούς φορείς αποτελούν μια συνηθισμένη μορφή απάτης

