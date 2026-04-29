Ομιλος AKTOR: H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ

Την εξαγορά του 51% της εταιρείας «ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ» από την 100% θυγατρική του «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ», ανακοίνωσε ο Ομιλος AKTOR. Η εξαγορασθείσα εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών, στην Πάρο, η οποία πραγματοποιείται σε εργοστάσιο μαρμάρων στην περιοχή Μαράθι Πάρου. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο ποσό των €6 εκατ. βάσει αποτίμησης που λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη δυναμική του εν λειτουργία λατομείου.

Η εξαγορά ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη του κλάδου λατομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου AKTOR, και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην περαιτέρω ανάπτυξή του, καθώς θα επιτρέψει στον Όμιλο να επεκταθεί σε μία νέα και κρίσιμη γεωγραφική περιοχή, όπου υφίσταται αυξημένη τοπική ζήτηση, ενώ μπορεί να καλύψει και την αυξημένη ζήτηση στην ευρύτερη περιοχή των Αιγαίου, καθώς και να υποστηρίξει τις δραστηριότητες του Ομίλου και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Η εξαγορά εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου AKTOR και, ειδικότερα, στην ενίσχυση του Κατασκευαστικού Κλάδου.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος AKTOR έχει συμμετάσχει στην κατασκευή ορισμένων από τα σημαντικότερα έργα υποδομών της Ελλάδας, συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της χώρας. Μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, όπως η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, η Ολυμπία Οδός, τα Μετρό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, σπουδαία ενεργειακά έργα, όπως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, κορυφαίας σημασίας σημαντικά έργα περιβάλλοντος όπως το ΚΕΛ Ψυττάλειας και εμβληματικά αρχιτεκτονικά έργα όπως το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης συγκαταλέγονται ανάμεσα σε αυτά, ανεβάζοντας τον πήχη της αριστείας για τον τεχνικό κόσμο.